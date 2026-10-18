'रामायण' की रिलीज से पहले दुर्गा पूजा में शामिल हुए रणबीर कपूर, स्टेज पर हर्षदीप कौर संग मिलाया सुर से सुर
दुर्गा सप्तमी के शुभ अवसर पर रणबीर कपूर मुखर्जी परिवार के दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे. वहां, उन्होंने हर्षदीप संग स्टेज भी शेयर किया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2026 at 11:23 AM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर अपनी आगामी फिल्म रामायण की रिलीज से पहले नॉर्थ बॉम्बे सार्बोजनीन दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे. पंडाल से एक्टर के कई सारे वीडियो सामने आया है. मुंबई के इस पारंपरिक उत्सव में शामिल होने के दौरान, रणबीर ने वहां के जश्न में हिस्सा लिया और मंच पर आकर गायिका हर्षदीप कौर के साथ एक सरप्राइज म्यूजिकल परफॉरमेंस दिया.
वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में लाल और सुनहरे रंग के पारंपरिक कुर्ते और सफेद पजामे में नजर आए रणबीर कपूर ने देवी दुर्गा की पूजा की. वीडियो में, रणबीर कपूर को देवी दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए देखा गया.
फिर वहां मौजूद फिल्म निर्माता अयान मुखर्जी समेत अन्य मेहमानों से मुलाकात की. एक वायरल वीडियो में वे पैपराजी का अभिवादन करते और पैपराजी से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. वहीं एक दूसरे वीडियो में वह पैप्स के साथ फोटो भी क्लिक कराई.
माहौल तब और भी खुशनुमा हो गया जब रणबीर मंच पर हर्षदीप कौर के साथ शामिल हुए और उन्होंने 'कबीरा' गाना गाया. यह गाना उनकी 2013 की फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' का एक बेहद पॉपुलर गाना है, जिसका निर्देशन अयान मुखर्जी ने ही किया था.
इस मौके पर मुखर्जी परिवार ने पंडाल में भक्तों का स्वागत किया. काजोल, तनीषा मुखर्जी, अयान मुखर्जी और शर्बानी मुखर्जी इस उत्सव में शामिल हुए. जया बच्चन और श्वेता बच्चन भी पूजा-अर्चना करने के लिए वहां पहुंचीं.
रणबीर कपूर पिछली बार 2023 में रोमांटिक कॉमेडी 'तू झूठी मैं मक्कार' और एक्शन-ड्रामा 'एनिमल' में नजर आए थे. फिलहाल वह कई बड़ी फिल्मों की तैयारी कर रहे हैं. उनकी आने वाली फिल्मों में नितेश तिवारी की 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' शामिल है, जिसमें वे राम का किरदार निभाएंगे. इस फिल्म में उनके साथ सीता के रोल में साई पल्लवी और रावण के रोल में यश नजर आएंगे. इस प्रोजेक्ट का पहला भाग 5 नवंबर को दिवाली की छुट्टियों के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग 2027 में आएगा.
'रामायण' के अलावा, वे संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' से भी जुड़े हैं. इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी हैं. यह फिल्म जनवरी 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद से ही दर्शकों के बीच इसे लेकर काफी दिलचस्पी देखी जा रही है.