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'रामायण' की रिलीज से पहले दुर्गा पूजा में शामिल हुए रणबीर कपूर, स्टेज पर हर्षदीप कौर संग मिलाया सुर से सुर

रणबीर कपूर ( ANI )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर अपनी आगामी फिल्म रामायण की रिलीज से पहले नॉर्थ बॉम्बे सार्बोजनीन दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे. पंडाल से एक्टर के कई सारे वीडियो सामने आया है. मुंबई के इस पारंपरिक उत्सव में शामिल होने के दौरान, रणबीर ने वहां के जश्न में हिस्सा लिया और मंच पर आकर गायिका हर्षदीप कौर के साथ एक सरप्राइज म्यूजिकल परफॉरमेंस दिया.

वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में लाल और सुनहरे रंग के पारंपरिक कुर्ते और सफेद पजामे में नजर आए रणबीर कपूर ने देवी दुर्गा की पूजा की. वीडियो में, रणबीर कपूर को देवी दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए देखा गया.

फिर वहां मौजूद फिल्म निर्माता अयान मुखर्जी समेत अन्य मेहमानों से मुलाकात की. एक वायरल वीडियो में वे पैपराजी का अभिवादन करते और पैपराजी से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. वहीं एक दूसरे वीडियो में वह पैप्स के साथ फोटो भी क्लिक कराई. माहौल तब और भी खुशनुमा हो गया जब रणबीर मंच पर हर्षदीप कौर के साथ शामिल हुए और उन्होंने 'कबीरा' गाना गाया. यह गाना उनकी 2013 की फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' का एक बेहद पॉपुलर गाना है, जिसका निर्देशन अयान मुखर्जी ने ही किया था.