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TIME 100 में रणबीर कपूर का नाम, 'रामायण' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने दी बधाई, बोले- बहुत आगे जाओगे

TIME 100 में रणबीर कपूर का नाम ( IANS )

हैदराबाद: 'रामायण' के साथ प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और रणबीर कपूर एक साथ आ रहे हैं. यह फिल्म अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है और भारतीय कहानियों को दुनिया के नक्शे पर एक अलग मुकाम पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी और नमित मल्होत्रा के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज', 8 बार के ऑस्कर विजेता 'DNEG' और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के सहयोग से बनी फिल्म 'रामायण', भारत के सबसे महत्वाकांक्षी सिनेमाई प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे बड़े ग्लोबल लेवल पर तैयार किया गया है. जैसे-जैसे फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है, रणबीर कपूर के 'राम' वाले लुक की झलक ने इस भव्य और शानदार दुनिया का एक बेहतरीन दीदार कराया है, जो किसी सिनेमाई चमत्कार से कम नहीं है. फिल्म को लेकर बढ़ते क्रेज के बीच, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने रणबीर कपूर को 'TIME' की 2026 के '100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों' की लिस्ट में शामिल होने पर बधाई देते हुए एक नोट लिखा है. रणबीर और डायरेक्टर नितेश तिवारी के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'हमारे पिताओं को साथ में खाना खाते और हंसते-खिलखिलाते देखने से लेकर, आज चार दशक बाद, अब तक के सबसे महान महाकाव्यों में से एक को बताने के लिए साथ आने तक... यह सफर वाकई बहुत शानदार रहा है.