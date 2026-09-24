ETV Bharat / entertainment

बुलेट से घायल खून से सना हाथ, चेहरे पर रौब, 'लव एंड वॉर' से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक आउट, आलिया बोलीं- धमाकेदार

हैदराबाद: साल 2027 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक 'लव एंड वॉर' का नाम भी लिस्ट में टॉप में है. विक्की कौशल, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जैसी स्टेलर स्टारकास्ट वाली ये नए साल 2027 के पहले ही महीने मे रिलीज होने जा रही है. लेकिन फिल्म की रिलीज से चार महीने पहले ही दर्शकों को सरप्राइज मिलने शुरू हो गए हैं. आज 24 सितंबर को फिल्म लव एंड वॉर से पहली झलक सामने आ चुकी है. फिल्म से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक आ चुका है. रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक विक्की कौशल और भंसाली प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

लव एंड वॉर के डायरेक्टर संजय लीला हैं और उनके भंसाली प्रोडक्शन ने आज फिल्म से रणबीर कपूर का धांसू बीस्ट लुक शेयर किया है. रणबीर कपूर अपने फर्स्ट लुक में आसमानी रंग की विंटेज कार में बाहर हाथ लटकार बैठे हुए हैं और दूसरे हाथ से स्टेयरिंग कंट्रोल कर रहे हैं. जो हाथ बाहर है वह गोली लगने के बाद खून से लथपथ है. रणबीर कपूर ने आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया हुआ है और चेहरे पर अलग ही रौब दिख रहा है. रणबीर का लव एंड वॉर से फर्स्ट लुक शेयर कर भंसाली प्रोडक्शन ने लिखा है, वो रुतबा, वो रौब, वो जुनून, संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी.

आलिया भट्ट ने बताया धमाकेदार

रणबीर कपूर का लव एंड वॉर से फर्स्ट लुक शेयर कर एक्टर की स्टार पत्नी आलिया भट्ट ने भी अपना रिएक्शन दिया है. आलिया खुद इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं. आलिया अपने स्टार हसबैंड के फर्स्ट लुक पर लिखती है, एसएलबीXआरके.. और साथ ही धमाके का ईमोजी शेयर करती हैं.