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रणबीर कपूर का फिल्म 'रामायण' पर पहला रिएक्शन, लॉस एंजिल्स में बताया भगवान राम का मतलब

रामायण ऋषि वाल्मीकि के महाकाव्य पर बेस्ड है. फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में होंगे.

Ranbir Kapoor
रणबीर कपूर का फिल्म 'रामायण' पर पहला रिएक्शन (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म रामायण पार्ट 1 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. रणबीर कपूर, साई पल्ल्वी और रॉकिंग स्टार समेत कई बड़े स्टार्स से सजी फिल्म रामायण पार्ट 1 मौजूदा साल के दिवाली के मौके पर रिलीज होगी. फिल्म को लेकर जनता में जबरदस्त क्रेज है. रणबीर कपूर पहली बार फिल्मी पर्दे पर कोई धार्मिक रोल करने जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि फिल्म का टीजर बहुत जल्द रिलीज होने वाला है. इससे पहले रणबीर कपूर ने लॉस एंजिल्स में अपनी इस मोस्ट अवेटेड फिल्म और अपने राम के किरदार पर लोगों से बात की है. इस इवेंट से सोशल मीडिया पर खूब तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं.

गौरतलब है कि भारत में 2 अप्रैल को रामायण पार्ट 1 का टीजर रिलीज होने जा रहा है. फिल्म का टीजर हनुमान जयंती के मौके पर रिलीज होगा. इससे पहले फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी और रणबीर कपूर ने भगवान राम की अच्छाई और फिल्म पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया, 'भगवान राम सदियों से विश्वभर में अरबों लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं, और हमारे जाने के बाद भी वे ऐसा ही बने रहेंगे. वे हमें विपत्तियों के समय मानवीय भावना की शक्ति का ज्ञान कराते हैं. वे करुणा, साहस, धर्म और क्षमा के प्रतीक हैं. उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है आदर्श पुरुष'.

इस इवेंट में रणबीर कपूर के साथ फिल्म में मां सीता के रोल निभाने वालीं साई पल्लवी भी हैं. इससे पहले, निर्माता नमित मल्होत्रा ​​ने ऐलान किया था कि फिल्म से भगवान राम की पहली झलक हनुमान जयंती पर जारी की जाएगी, जो इस साल दिवाली पर फिल्म की रिलीज से पहले इसके प्रमोशन की शुरुआत का संकेत है. इस फिल्म की एक झलक गुरुवार को सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे के बीच वर्ल्डवाइड जारी की जाएगी, और इसके लिए देश भर में बड़े इवेंट की योजना बनाई जा रही है.

रामायण ऋषि वाल्मीकि के महाकाव्य पर बेस्ड है. फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान, यश ने रावण और रवि दुबे ने लक्ष्मण की भूमिका में नजर आने वाले हैं. लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय, अरुण गोविल, शीबा चड्ढा, काजल अग्रवाल, कुणाल कपूर, इंदिरा कृष्णन और फैसल मलिक सहित कई अन्य कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाले हैं.

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