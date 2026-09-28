बर्थडे: भारत की सबसे महंगी फिल्म का हीरो, हाईएस्ट ग्रॉसर देने वाले डायरेक्टर संग किया काम, अब इन 3 फिल्मों से करेगा धमाका, जानें कौन है ये स्टार
इस एक्टर ने 19 साल पहले बॉलीवुड डेब्यू किया था और आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना नाम है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 12:05 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड में कई स्टार हैं, जो बिग बजट फिल्मों में काम कर चुके हैं. इसमें शाहरुख खान, रजनीकांत, सलमान खान, प्रभास, आमिर खान और यश समेत कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन अब बॉलीवुड का यह चॉकलेटी बॉय इंडियन सिनेमा की सबसे महंगे बजट की फिल्म का लीड हीरो है. खास बात यह है कि यह एक्टर आज 28 सितंबर को अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है. फिलहाल यह एक्टर अपनी तीन मोस्ट अवेटेड फिल्मों से चर्चा में है, जिसमें एक सीक्वल, एक माइथोलॉजी और एक रोमांटिक वॉर ड्रामा शामिल है. मौजूदा साल में इस एक्टर की बस एक ही फिल्म देखने को मिलेगी. चलिए जानते हैं इस स्टार के बारे में...
19 साल पहले किया था डेब्यू
दरअसल, यहां बात कर रहे हैं साल 2007 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म सांवरिया से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले स्टार रणबीर कपूर की. रणबीर आज 28 सितंबर को अपना 44वां बर्थडे मना रहे हैं. इस मौके पर एक्टर को उनके रिश्तेदार, करीबी दोस्त, सेलेब्स और फैंस सोशल मीडिया पर विश कर रहे हैं. रणबीर ने अपने बर्थडे से पहले फैंस को अपनी अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर से अपनी पहली झलक दिखाकर उन्हें तोहफा दे दिया है. फिल्म से आलिया भट्ट और विक्की कौशल के लुक भी रिवील हो चुके हैं. फिल्म 21 जनवरी 2027 को रिलीज होने जा रही है. वहीं, रणबीर कपूर फिल्म रामायण से सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि इस फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये है. यह इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगे बजट की फिल्म है.
सबसे कमाऊ फिल्म के डायरेक्टर संग की फिल्म
इस फिल्म में रणबीर कपूर प्रभु राम का किरदार निभाने जा रहे हैं. फिल्म में साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी मां सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और रॉकिंग स्टार यश रावण के किरदार में दिख रहे हैं. फिल्म रामायण पार्ट 1 मौजूदा साल की दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और नमित मल्होत्रा इसके निर्माता हैं. बता दें, नितेश तिवारी ने आमिर खान स्टारर फिल्म दंगल का निर्देशन किया था, जो अभी तक इंडियन सिनेमा की सबसे कमाऊ फिल्म है. दंगल ने वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया है. इसलिए लोगों को रामायण का बेसब्री से इंतजार है.
इन फिल्मों से होगा धमाका?
रामायण के अलावा रणबीर कपूर दिग्गज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की रोमांटिक वॉर ड्रामा फिल्म लव एंड वॉर में भी दिखेंगे. संजय लीला भंसाली ने ही रणबीर को फिल्म सांवरिया से बॉलीवुड में लॉन्च किया था. रणबीर के फैंस को उनकी सबसे ज्यादा मारकाट वाली फिल्म एनिमल के सीक्वल एनिमल पार्क का भी इंतजार है. रणबीर अब अपनी इन तीनों फिल्मों से धमाल कर बॉलीवुड पर राज करने की तैयारी में हैं. अगर आप रणबीर कपूर के फैंस हैं, तो उनकी ये तीन फिल्में रिलीज होने से पहले उनकी जबरदस्त फिल्में रॉकस्टार, बर्फी, तमाशा, संजू और एनिमल जरूर देख लेनी चाहिए.
एक्टर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में
एनिमल- 900-915 करोड़ रुपये
संजू- 550-600 करोड़ रुपये
ब्रह्मास्त्र- 400-430 करोड़ रुपये
ये जवानी है दिवानी- 300-325 करोड़ रुपये
ए दिल है मुश्किल- 200- 240 करोड़ रुपये
रणबीर कपूर ने अपने 19 साल के फिल्मी करियर में 23 फिल्मों में काम किया है. अगर आप रणबीर कपूर की नई फिल्म 'लव एंड वॉर' से उनके पहले दो फर्स्ट लुक देखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें...