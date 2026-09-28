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बर्थडे: भारत की सबसे महंगी फिल्म का हीरो, हाईएस्ट ग्रॉसर देने वाले डायरेक्टर संग किया काम, अब इन 3 फिल्मों से करेगा धमाका, जानें कौन है ये स्टार

रणबीर कपूर का बर्थडे ( Poster/ETV Bharat )

हैदराबाद: बॉलीवुड में कई स्टार हैं, जो बिग बजट फिल्मों में काम कर चुके हैं. इसमें शाहरुख खान, रजनीकांत, सलमान खान, प्रभास, आमिर खान और यश समेत कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन अब बॉलीवुड का यह चॉकलेटी बॉय इंडियन सिनेमा की सबसे महंगे बजट की फिल्म का लीड हीरो है. खास बात यह है कि यह एक्टर आज 28 सितंबर को अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है. फिलहाल यह एक्टर अपनी तीन मोस्ट अवेटेड फिल्मों से चर्चा में है, जिसमें एक सीक्वल, एक माइथोलॉजी और एक रोमांटिक वॉर ड्रामा शामिल है. मौजूदा साल में इस एक्टर की बस एक ही फिल्म देखने को मिलेगी. चलिए जानते हैं इस स्टार के बारे में...