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आलिया के गोद में बैठकर रोमांटिक हुए रणबीर, यादगार तस्वीरें शेयर कर बोलीं राहा की मम्मी- HBD क्यूटी

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के 44वें बर्थडे पर उनकी पत्नी आलिया भट्ट ने उन्हें रोमांटिक अंदाज में विश किया है.

Ranbir Kapoor Alia Bhatt
आलिया के गोद में रणबीर कपूर (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 8:33 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड के कूल बॉय रणबीर कपूर इस साल अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं. हर साल की तरह, आलिया भट्ट ने आज 28 सितंबर को अपने पति रणबीर कपूर को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके साथ बिताए कुछ खास और अनमोल पलों को चुना है. इससे पहले आज एक्टर ने पैपराजी के साथ अपना जन्मदिन मनाया और तीन बड़े केक काटे. कपल ने अपने नए घर की बालकनी से पैपराजी और फैंस का अभिवादन भी किया.

आलिया भट्ट ने रणबीर को बर्थडे विश करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया. उन्होंने रणबीर के साथ बेबी राहा और अपनी कुछ खास और अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं. छह तस्वीरों के इस कलेक्शन की शुरुआत दोनों की एक पुरानी तस्वीर से हुई, जो शायद उनके डेटिंग के दिनों की है, जिसमें रणबीर आलिया के गोद में बैठे हुए दिख रहे हैं और वे एक-दूसरे की आंखों में गहराई से देख रहे हैं.

अगली तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है. कपल की बाकी तस्वीरें उनके पेरेंटहुड और साथ में बिताई गई कई छुट्टियों की थीं. एक प्यारी सी तस्वीर में रणबीर अपनी बेटी राहा को गोद में लिए हुए थे, जब वह बहुत छोटी बच्ची थी. आखिरी तस्वीर में कपल सेल्फी के लिए पोज दे रहा था, जिसमें रणबीर के गाल पर आलिया की लिपस्टिक का निशान दिख रहा था. तस्वीरें शेयर करते हुए आलिया ने स्टार इमोजी के साथ लिखा, 'HBD क्यूटी.'

आलिया के इस पोस्ट से पहले उनकी और रणबीर के साथ के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए थे. यह कपल आज अपने नए घर का दौरा करने पहुंचा था. इस बीच उन्हें घर की बालकनी के बाहर देखा गया. उन्होंने हाथ हिलाकर फैंस और पैपराजी का अभिवादन किया. पैपराज़ी ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया.

इसके बाद रणबीर के केक कटिंग का वीडियो सामने आया. रणबीर ने पैपराजी और फैंस के साथ अपना जन्मदिन मनाया. वह अपने घर से बाहर निकले और पैपराजी के साथ मिलकर तीन केक काटे. उन्होंने पैपराजी और फैंस की चीयरिंग के बीच केक काटे. केक कटिंग के बाद उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए.

आलिया और रणबीर 'लव एंड वॉर' में दूसरी बार एक साथ नजर आने वाले हैं. संजय लीला भंसाली की यह फिल्म 21 जनवरी, 2027 को रिलीज होगी. इससे पहले, रणबीर नितेश तिवारी ​​की पौराणिक फिल्म 'रामायण' में भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. यह फिल्म दिवाली 2026 में रिलीज होगी.

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