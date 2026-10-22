रणबीर कपूर ने दशहरा स्पीच के लिए मांगी माफी, गलती सुधारते हुए बोले- जुबान फिसल गई, जानें कहां हुई थी चूक
रणबीर कपूर अपनी फिल्म रामायण की प्रमोशन के लिए दशहरा इवेंट में गए थे, जहां उन्होंने इस एक लाइन का मतलब ही बदल दिया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 11:31 AM IST
हैदराबाद: एक्टर रणबीर कपूर ने कोलकाता में दशहरा के एक इवेंट में अपनी जुबान फिसलने के लिए माफी मांगी है. एक्टर ने साफ किया कि उनका मतलब त्योहार के मैसेज को गलत तरीके से बताना नहीं था कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है. अब चेन्नई में रामायण के बड़े इवेंट में, उन्होंने इस घटना पर बात की और अफसोस जताते हुए अपनी फिल्म रॉकस्टार की एक लाइन कोट की.
रणबीर कपूर ने सुधारी भूल
रणबीर ने कहा, 'कल हुई एक घटना के लिए मैं माफी मांगता हूं. मैं दशहरा के एक इवेंट में था और मेरी जुबान फिसल गई. मेरा मतलब था, 'बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में जीत सच्चाई और अच्छाई की होगी'.
अपनी गलती बताते हुए, एक्टर ने रॉकस्टार का एक गाना याद किया, जिसमें उन्होंने म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान के साथ काम किया था. गाने के बोल बताते हुए उन्होंने कहा, 'जो भी मैं कहना चाहूं, बर्बाद करें अल्फाज मेरे'.
रणबीर ने अपनी बात खत्म करते हुए इस गलती के लिए फिर से माफी मांगी. दशहरा से एक दिन पहले कोलकाता में हुए एक इवेंट के दौरान , 44 साल के एक्टर त्योहार के मैसेज और महाकाव्य से इसकी अहमियत के बारे में बात कर रहे थे, तभी उनकी एक खास लाइन ने इंटरनेट पर लोगों को कन्फ्यूज कर दिया.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Actor Ranbir Kapoor apologises for his remarks at a Dussehra event in Kolkata after videos of his speech went viral on social media. He says, "I would like to take this opportunity to apologise for the incident that happened yesterday. I was at the Dussehra event, and I had a slip of the tongue. What I meant to say is, ‘Burai chahe kitni bhi takatvar kyun na ho, aakhir mei jeet achai aur sachai ki hogi’..." He adds, "This reminds me of a collaboration that I had with Rahman sir (AR Rahman) in Rockstar. What I want to say is 'jo bhi main kehna chahoon, barbaad kare alfaaz mere'. So I truly apologize for that..."— ANI (@ANI) October 21, 2026
क्या थी रणबीर कपूर की गलती?
रणबीर ने बताया कि दशहरा लोगों को याद दिलाता है कि बुराई, चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे , आखिर में सच्चाई और अच्छाई से हार ही जाती है. उन्होंने कहा, 'दशहरा हमें एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाती है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में अंत सच्चाई और अच्छाई की ही होगी'. रणबीर अपनी इस लाइन में 'जीत' कहना ही भूल गए.
एक्टर की इस लाइन ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया, और यह शब्द चर्चा का विषय बन गया. यह रामायण टीम की एक और गलती है, जब प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दिल राजू ने गलती से लीडिंग एक्टर रणबीर कपूर को 'रणवीर सिंह' कह दिया था और फिर तुरंत अपनी गलती सुधार ली थी. हैदराबाद में फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में, एक्टर के काम की तारीफ करते हुए, दिल राजू ने कहा, 'हमने उनकी सभी फिल्में देखी हैं. सबसे अच्छे एक्टर्स में से एक, सबसे अच्छे हीरो रणवीर सिंह गारु हैं, सॉरी, रणबीर कपूर गारु'.
"Burai chahe kitni bhi taaqatvar kyon na ho, aakhir me ant sacchai aur acchai ka hi hogi" 😭😭🤣🤣 On Dussehra, Ranbir Kapoor ended up putting an end to sacchai and acchai himself. Bro is playing Lord Ram in the Ramayana! 🤣 https://t.co/w0DIeVX5Ih— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) October 21, 2026
नितेश तिवारी की डायरेक्ट की हुई इस आने वाली फिल्म में साई पल्लवी, रवि दुबे, विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत सिंह, अनुपम खेर, फैजल मलिक और कुणाल कपूर जैसे कई और एक्टर्स भी हैं. यह फिल्म 5 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज होगी.