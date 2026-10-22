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रणबीर कपूर ने दशहरा स्पीच के लिए मांगी माफी, गलती सुधारते हुए बोले- जुबान फिसल गई, जानें कहां हुई थी चूक

रणबीर कपूर ( ANI )

हैदराबाद: एक्टर रणबीर कपूर ने कोलकाता में दशहरा के एक इवेंट में अपनी जुबान फिसलने के लिए माफी मांगी है. एक्टर ने साफ किया कि उनका मतलब त्योहार के मैसेज को गलत तरीके से बताना नहीं था कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है. अब चेन्नई में रामायण के बड़े इवेंट में, उन्होंने इस घटना पर बात की और अफसोस जताते हुए अपनी फिल्म रॉकस्टार की एक लाइन कोट की.

रणबीर कपूर ने सुधारी भूल

रणबीर ने कहा, 'कल हुई एक घटना के लिए मैं माफी मांगता हूं. मैं दशहरा के एक इवेंट में था और मेरी जुबान फिसल गई. मेरा मतलब था, 'बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में जीत सच्चाई और अच्छाई की होगी'. अपनी गलती बताते हुए, एक्टर ने रॉकस्टार का एक गाना याद किया, जिसमें उन्होंने म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान के साथ काम किया था. गाने के बोल बताते हुए उन्होंने कहा, 'जो भी मैं कहना चाहूं, बर्बाद करें अल्फाज मेरे'. रणबीर ने अपनी बात खत्म करते हुए इस गलती के लिए फिर से माफी मांगी. दशहरा से एक दिन पहले कोलकाता में हुए एक इवेंट के दौरान , 44 साल के एक्टर त्योहार के मैसेज और महाकाव्य से इसकी अहमियत के बारे में बात कर रहे थे, तभी उनकी एक खास लाइन ने इंटरनेट पर लोगों को कन्फ्यूज कर दिया.