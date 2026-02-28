शादी के बाद विजय-रश्मिका की 'राणाबली' का गाना रिलीज, रोमांस करता नजर आया न्यूली वेड कपल
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के जश्न के बीच राणाबली से'अंधय्या स्वामी' की पहली झलक सामने आई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 28, 2026 at 12:43 PM IST
हैदराबाद: राणाबाली की टीम ने बेहद खास मौके पर 'अंधय्या स्वामी' गाने की एक झलक दिखाकर विरोश के फैंस को चौंका दिया है. यह गाना विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में हुए भव्य विवाह समारोह के कुछ ही दिनों बाद आया है. इस संयोग को देखते हुए, प्रशंसकों का मानना है कि यह गाना उनकी वास्तविक जीवन की प्रेम कहानी का जश्न है.
'अंधय्या स्वामी' गाने को मशहूर संगीतकार जोड़ी अजय-अतुल ने कंपोज किया है. इस गाने को श्वेता मोहन और अजय गोगावले ने गाया है, जबकि इसके बोल सरस्वतीपुत्र रामजोगय्या शास्त्री ने लिखे हैं. संगीत में एक उत्सवपूर्ण और पारंपरिक भाव है, जो शादी के मौसम के लिए एकदम परफेक्टर है. 11 सितंबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज होने वाली फिल्म 'रणबाली' के मद्देनजर अब इस पूरे गाने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.
इस वीडियो में विजय और रश्मिका शादी की रस्मों के बाद घर में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं. दोनों ने खूबसूरत शादी के परिधान पहने हैं. रश्मिका अपने पति के घर में पहली बार प्रवेश करते हुए चावल के डिब्बे को हल्के से लात मारती हैं. यह एक प्यारा और भावुक क्षण है. बाद में वह शरमाते हुए मुस्कुराते हुए विजय को देखती हैं. वहीं, विजय सादे परिवेश में भी किसी राजकुमार की तरह लग रहे हैं.
कुछ दृश्यों में यह जोड़ा गौशाला में समय बिताते हुए दिखाई देता है, जिससे दृश्य में देहाती और ग्रामीण माहौल का स्पर्श जुड़ जाता है. गाने के अंत में, दोनों झूले पर रोमांटिक अंदाज में आराम करते नजर आते हैं. उनके बीच की केमिस्ट्री स्वाभाविक और दिल को छू लेने वाली लगती है. सोशल मीडिया पर प्रशंसक पहले से ही प्यार भरी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'आखिरकार साथ वाली फिल्म आ ही गई. दूसरे ने टिप्पणी की, "यह गाना उनकी शादी के मौसम के लिए एकदम सही है.
इस फिल्म का निर्देशन राहुल सांकृत्यान ने किया है. इसकी कहानी 19वीं सदी के भारत में घटी है और यह 1854 से 1878 के बीच हुई वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित है. विजय ने शक्तिशाली राणाबली का किरदार निभाया है, जबकि रश्मिका ने जयम्मा की भूमिका निभाई है. हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड वोस्लू खलनायक सर थियोडोर हेक्टर के रूप में नजर आते हैं. विजय ने इससे पहले फिल्म का फर्स्ट लुक साझा करते हुए लिखा था, 'अंग्रेजों ने उन्हें 'जंगली' कहा था, मैं इससे असहमत नहीं हूं, वह 'हमारा' जंगली था!" यह फिल्म ब्रिटिश शासन के अधीन लोगों के संघर्षों को दर्शाती है और इसमें सशक्त भावनाएं और एक्शन देखने को मिलते हैं.
दिलचस्प बात यह है कि विजय और रश्मिका पहले भी गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी हिट फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. लेकिन इस बार उत्साह और भी अधिक है क्योंकि वे अब वास्तविक जीवन में पति-पत्नी हैं.