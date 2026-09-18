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'राणाबली' का पहला गाना 'एंधाय्या सामी' इस दिन होगा रिलीज, विजय-रश्मिका की दिखेगी खूबसूरत केमिस्ट्री

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर 'राणाबाली' के मेकर्स ने पोस्टर शेयर कर पहले रोमांटिक गाने की घोषणा की है.

Vijay Rashmika Film First Song Endhayya Saami
गाना 'एंधाय्या सामी' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: राणाबाली फिल्म अपनी घोषणा के समय से ही साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है. इस फिल्म में ऑन-स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ-स्क्रीन भी बेहद पसंद की जाने वाली विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी स्क्रीन शेयर करती दिखाई देने वाली है. फिल्म के जरिए माइथ्री मूवी मेकर्स एक अनकही ऐतिहासिक कहानी पेश करने वाला है. अपने एलान के बाद से ही, मेकर्स ने शानदार कैरेक्टर पोस्टर, गाने और खास झलकियों के साथ फिल्म को देखने के लिए बेसब्री बढ़ा दी है, जिससे फैंस की उत्सुकता सातवें आसमान पर है. बता दें कि राणाबाली इस दशहरा के पावन अवसर पर अपनी ग्रैंड रिलीज के लिए तैयार है.

'राणाबाली' को लेकर दर्शको के बीच समय के साथ उत्साह बढ़ते जा रहा है, ऐसे में इसमें इजाफा करते हुए मेकर्स ने इसके पहले गाने की रिलीज डेट का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है. जारी किये गए इस जबरदस्त अपडेट के साथ, मेकर्स ने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के शानदार स्प्लिट पोस्टर साझा किये हैं. कहना गलत नहीं होगा की यह पोस्टर फिल्म की रोमांस से भरी दुनिया में दर्शको को अपने साथ लेकर जा रहा है. म्यूजिकल जोड़ी अजय-अतुल ने इस कमाल के गाने को कंपोज किया है, जिसे मेकर्स कुल पांच भारतीय भाषाओं में रिलीज करेंगे.

इस अपडेट की जानकारी साझा करते हुए मेकर्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्टर संग अनाउंसमेंट कर लिखा है, 'साल का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला लव सॉन्ग एक बार फिर आपकी प्लेलिस्ट पर छाने के लिए तैयार है. #Ranabaali का पहला गाना 21 सितंबर को रिलीज होगा. #EndhayyaSaami – तेलुगु"

#YedhayyaSaami – तमिल

#EntheKannaala – मलयालम

#EnayyaSaami - कन्नड़

#OMereSaajan - हिंदी

राणाबाली का ग्रैंड रिलीज़ 16.10.26 को दुनिया भर में होगा. इस सीजन में म्यूजिक जायंट टी-सीरीज के सपोर्ट से बना यह गाना एक बड़ा म्यूजिकल हाईलाइट बनने का वादा करता है.

'राणाबाली' अच्छाई और बुराई के बीच की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई को दिखाने वाली एक दमदार कहानी है, एक ऐसी थीम जो दशहरा की रूह और अच्छाई की बुराई पर जीत को पेश करती है. मेकर्स ने फिल्म को प्री-दशहरा वीकेंड पर रिलीज करने का फैसला लिया है, जो दर्शकों के बीच की होली-डे एनर्जी को बढ़ा रहा है. इस तरह से दर्शकों को त्योहार के साथ एक शानदार सिनेमाई अनुभव का जश्न मनाने का मौका मिल रहा है.

राणाबाली को राहुल संकृत्यायन के डायरेक्शन में बनाया गया है. बतौर लीड विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी इस फिल्म में एक बार फिर साथ नजर आने वाली है. फिल्म में दोनों बिल्कुल अलग और कभी न देखे गए अवतार में नजर आने वाले हैं, जो कि बिल्कुल नया और ज्यादा रॉ है. बड़े प्रोडक्शन स्केल, इंटेंस कहानी और अजय-अतुल के शानदार म्यूजिक के साथ 'राणाबाली' अक्टूबर 2026 में फेस्टिव सीजन की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने के लिए तैयार है.

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