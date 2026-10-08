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Ranabaali Trailer: ब्रिटिश शासन के खिलाफ 'रणबाली' का हल्ला बोल, दिल जीत लेगा विजय-रश्मिका का रोमांटिक सीन

'रणबाली' ( Poster )

हैदराबाद: मैथ्री मूवी मेकर्स ने गुरुवार को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर 'रणबाली' का ट्रेलर रिलीज किया. इसकी कहानी 1876-78 के मद्रास अकाल के समय पर आधारित है. 3 मिनट 47 सेकंड के इस ट्रेलर में फिल्म की पूरी कहानी दिखाई गई है, जिसमें एक रहस्यमयी गुफा के बाहर मुख्य किरदार के जन्म से लेकर रायलसीमा के एक गांव और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच बड़े पैमाने पर होने वाली लड़ाई तक सब कुछ शामिल है.

ट्रेलर की शुरुआत फिल्म के हीरो की कहानी से होती है. रायलसीमा की पहाड़ियों में एक रहस्यमयी गुफा के बाहर एक बच्चे का जन्म होता है, और एक साधु जैसा व्यक्ति उसका नाम 'रणबाली' रखता है. इसके बाद ट्रेलर सिंगनामला की दुनिया दिखाता है. यह रायलसीमा का एक काल्पनिक गांव है जो फिल्म की मुख्य सेटिंग है. वहां के लोगों से अंग्रेजों के लिए मजदूरी पर काम करने को कहा जाता है, लेकिन इसके बदले उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है.

इन सबके बीच, रणबाली सोचता है कि आखिर गांव पर अंग्रेजों का कब्जा क्यों है. उसकी शादी जयाम्मा से हुई है, और उसकी सास ने उससे जल्द ही वारिस देने के लिए कहा है. लेकिन गांव पर अकाल का साया मंडराने की वजह से, उसकी जिंदगी में खुशियों भरे पल बहुत कम ही आते हैं. रणबाली अपने लोगों को इस मुसीबत से बचाने की जिम्मेदारी खुद उठाता है. इन सीन्स के साथ-साथ, ट्रेलर ब्रिटिश प्रशासन की ओर भी रुख करता है, जो आराम से और बेपरवाह नजर आता है. वे सत्ता के पदों पर बैठे हैं, जबकि उनके शासन में हजारों लोग मर रहे हैं. अर्नोल्ड वोस्लू का किरदार 'सर थियोडोर हेक्टर', जो असल जिंदगी के सर रिचर्ड टेम्पल पर आधारित है, कुछ सीन में दिखाई देता है. ये सीन उसके अधिकार और बेपरवाही को दिखाते हैं.