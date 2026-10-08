Ranabaali Trailer: ब्रिटिश शासन के खिलाफ 'रणबाली' का हल्ला बोल, दिल जीत लेगा विजय-रश्मिका का रोमांटिक सीन
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर 'रणबाली' का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 8:28 PM IST
हैदराबाद: मैथ्री मूवी मेकर्स ने गुरुवार को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर 'रणबाली' का ट्रेलर रिलीज किया. इसकी कहानी 1876-78 के मद्रास अकाल के समय पर आधारित है. 3 मिनट 47 सेकंड के इस ट्रेलर में फिल्म की पूरी कहानी दिखाई गई है, जिसमें एक रहस्यमयी गुफा के बाहर मुख्य किरदार के जन्म से लेकर रायलसीमा के एक गांव और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच बड़े पैमाने पर होने वाली लड़ाई तक सब कुछ शामिल है.
ट्रेलर की शुरुआत फिल्म के हीरो की कहानी से होती है. रायलसीमा की पहाड़ियों में एक रहस्यमयी गुफा के बाहर एक बच्चे का जन्म होता है, और एक साधु जैसा व्यक्ति उसका नाम 'रणबाली' रखता है. इसके बाद ट्रेलर सिंगनामला की दुनिया दिखाता है. यह रायलसीमा का एक काल्पनिक गांव है जो फिल्म की मुख्य सेटिंग है. वहां के लोगों से अंग्रेजों के लिए मजदूरी पर काम करने को कहा जाता है, लेकिन इसके बदले उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है.
इन सबके बीच, रणबाली सोचता है कि आखिर गांव पर अंग्रेजों का कब्जा क्यों है. उसकी शादी जयाम्मा से हुई है, और उसकी सास ने उससे जल्द ही वारिस देने के लिए कहा है. लेकिन गांव पर अकाल का साया मंडराने की वजह से, उसकी जिंदगी में खुशियों भरे पल बहुत कम ही आते हैं. रणबाली अपने लोगों को इस मुसीबत से बचाने की जिम्मेदारी खुद उठाता है.
इन सीन्स के साथ-साथ, ट्रेलर ब्रिटिश प्रशासन की ओर भी रुख करता है, जो आराम से और बेपरवाह नजर आता है. वे सत्ता के पदों पर बैठे हैं, जबकि उनके शासन में हजारों लोग मर रहे हैं. अर्नोल्ड वोस्लू का किरदार 'सर थियोडोर हेक्टर', जो असल जिंदगी के सर रिचर्ड टेम्पल पर आधारित है, कुछ सीन में दिखाई देता है. ये सीन उसके अधिकार और बेपरवाही को दिखाते हैं.
रणबाली अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाते हैं, लेकिन देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर नहीं, बल्कि अपने गांव की रक्षा करने वाले एक व्यक्ति के तौर पर. इस संघर्ष में 'जयम्मा' सिर्फ तमाशबीन नहीं है. ट्रेलर में उन्हें गर्भवती हालत में रणबाली के साथ खड़ा दिखाया गया है. वे ऐसे सीन में नजर आती हैं जहां गांव वालों को अकाल से बचाने और अंग्रेजी फौजों का सीधे मुकाबला करने की बात है.
विजय इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं, जबकि रश्मिका उनकी पत्नी जयम्मा का रोल कर रही हैं. अर्नोल्ड विलेन सर थियोडोर हेक्टर का किरदार निभा रहे हैं. रणबाली' की कहानी 19वीं सदी के दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1870 के दशक के अकाल के समय पर आधारित है. कहानी मुख्य रूप से रणबाली नाम के एक योद्धा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो ब्रिटिश अत्याचारों से अपने गांव की रक्षा के लिए आवाज उठाता है.
'रणबाली' के डायरेक्टर राहुल सांकृत्यायन हैं.इसे मैथ्री मूवी मेकर्स और टी-सीरीज ने प्रोड्यूस किया है और इसका म्यूजिक अजय-अतुल ने दिया है. यह फिल्म 16 अक्टूबर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी और इसका मुकाबला नेल्सन दिलीपकुमार और रजनीकांत की 'जेलर 2' से होगा.