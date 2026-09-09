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'रणबाली' टीजर: अर्नोल्ड वोस्लू की क्रूरता के खिलाफ विजय देवरकोंडा ने खोला मोर्चा, पत्नी बन रश्मिका ने भी दिखाया दमखम

बुधवार को रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर रणबाली का टीजर अपलोड किया और कैप्शन में लिखा, 'हमारी 'रणबाली' की दुनिया की एक झलक और हमारे उस इतिहास की भी थोड़ी सी झलक, जिसके बारे में बात होनी चाहिए. ये दुनियाएं मिलकर कुछ सार्थक और असल बनाती हैं. रणबाली का टीजर अब आ गया है.'

हैदराबाद: 'रणबाली' के मेकर्स ने आज, 9 सितंबर को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया है. इससे दर्शकों को फिल्म की क्रूर और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित दुनिया की पहली झलक मिली है.

टीजर की शुरुआत एक गंभीर टाइटल कार्ड से होती है जिस पर लिखा है, 'ब्रिटिश शासन के दौरान 1876-78 में जान गंवाने वाले अस्सी लाख भारतीयों की याद में.' यह 1876-78 के उस भयानक अकाल की ओर सीधा इशारा है जिसने मद्रास प्रेसीडेंसी को तबाह कर दिया था, साथ ही दक्षिण और पश्चिमी भारत में लाखों लोगों की जान ले ली थी. विजुअल्स में सूखे से जूझते गांव और भूख से बेहाल आम लोग कहानी की दिखाई गई है.

'द ममी' फ्रैंचाइजी में इमहोतेप का किरदार निभाने के लिए मशहूर साउथ अफ़्रीकी एक्टर अर्नोल्ड वोस्लू को सर थियोडोर हेक्टर के तौर पर पेश किया गया है. उन्हें सूखे का शैतान बताया गया है. एक बेरहम ब्रिटिश अफसर जो भारत की दौलत लूटता है और लोगों पर जरा भी दया नहीं दिखाता है.

इसके बाद विजय देवरकोंडा स्क्रीन पर सिंगनामला बोब्बिली रणबाली के रूप में आते हैं और टीजर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है. विजय देवरकोंडा का लुक काफी रफ और लड़ाई-झगड़े वाला है. टीजर में उन्हें एक ऐसे खूंखार व्यक्ति के तौर पर देखा गया है, जो ब्रिटिश सेना के खिलाफ डटकर खड़ा है. ब्रिटिश किरदार उन्हें बार-बार 'सैवेज' कहते हैं, लेकिन टीजर इस शब्द को अपमान के बजाय सम्मान के तौर पर पेश करता है. लड़ाई के सीन बहुत ही जबरदस्त हैं. रणबाली को ब्रिटिश सैनिकों से बहुत ही आक्रामकता से लड़ते हुए दिखाया गया है. टीजर में रश्मिका मंदाना, रणबाली की पत्नी 'जयम्मा' के तौर पर कुछ देर के लिए नजर आती हैं.

रश्मिका और विजय कई सालों बाद और शादी के बाद पहली बार 'रणबाली' में नजर आएंगे. विजय के पास 'राउडी जनार्दन' भी है, जबकि रश्मिका के पास 'मैसा' है. हाल ही में शूटिंग के दौरान उनके कूल्हे में चोट लग गई थी, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले 'रणबाली' की शूटिंग पूरी करने के लिए वह काम पर लौट आई हैं.- अब यह देखना बाकी है कि क्या यह फिल्म विजय की 'वापसी' साबित होती है या नहीं.