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'राणाबाली' की रिलीज डेट का एलान, शादी के बाद पहली बार साथ में धमाल मचाने को तैयार विजय-रश्मिका की जोड़ी

'राणाबाली' की रिलीज डेट का एलान, ( POSTER )

हैदराबाद: साउथ सिनेमा का सुपरहिट रियल लाइफ कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'राणाबाली' मौजूदा साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि शादी के बाद विजय और रश्मिका पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे. विजय-रश्मिका के फैंस को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है और आज 27 अगस्त को मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट से पर्दा हटा दिया है. कब रिलीज होगी राणाबली? माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बनी फिल्म एक भव्य ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है. फिल्म के फर्स्ट लुक, किरदारों की झलक और म्यूजिक को लेकर सामने आए हर अपडेट ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाया है. मशहूर डायरेक्टर राहुल सांक्रित्यायन के निर्देशन में बन रही ‘राणाबाली’ एक बड़े सिनेमाई अनुभव का वादा करती है. विजय देवरकोंडा की इस बिग-बजट फिल्म के मेकर्स ने नए पोस्टर के साथ इसकी ग्लोबल थिएट्रिकल रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. ‘राणाबाली’ दुनियाभर के सिनेमाघरों में 16 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी.