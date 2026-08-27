'राणाबाली' की रिलीज डेट का एलान, शादी के बाद पहली बार साथ में धमाल मचाने को तैयार विजय-रश्मिका की जोड़ी
विजय और रश्मिका शादी के बाद पहली बार किसी फिल्म में साथ में नजर आने वाले हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 2:06 PM IST
हैदराबाद: साउथ सिनेमा का सुपरहिट रियल लाइफ कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'राणाबाली' मौजूदा साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि शादी के बाद विजय और रश्मिका पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे. विजय-रश्मिका के फैंस को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है और आज 27 अगस्त को मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट से पर्दा हटा दिया है.
कब रिलीज होगी राणाबली?
माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बनी फिल्म एक भव्य ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है. फिल्म के फर्स्ट लुक, किरदारों की झलक और म्यूजिक को लेकर सामने आए हर अपडेट ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाया है. मशहूर डायरेक्टर राहुल सांक्रित्यायन के निर्देशन में बन रही ‘राणाबाली’ एक बड़े सिनेमाई अनुभव का वादा करती है. विजय देवरकोंडा की इस बिग-बजट फिल्म के मेकर्स ने नए पोस्टर के साथ इसकी ग्लोबल थिएट्रिकल रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. ‘राणाबाली’ दुनियाभर के सिनेमाघरों में 16 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी.
दशहरे के शुभ मौके के आसपास रिलीज होने वाली 'राणाबाली' की कहानी भी अच्छाई की बुराई पर जीत के जज्बे को दिखाती नजर आएगी. ऐसे में मेकर्स ने फिल्म की रिलीज के लिए दशहरे के इस खास और शुभ मौके को चुनकर बिल्कुल सही दिन चुना है. फिल्म का दमदार और इंटेंस बैकड्रॉप अच्छाई और बुराई के बीच की इस लड़ाई को और खास बनाता है, जिससे राणाबाली की रिलीज का यह मौका दर्शकों के लिए भी काफी खास होने वाला है.
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें विजय देवरकोंडा का इंटेंस और रॉ पीरियड लुक देखने को मिल रहा है. उनके हाथ में एक भारी घुमावदार हथियार भी नजर आ रहा है. पोस्टर के साथ टीम ने लिखा, 'हमारे इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय इस अक्टूबर में खुलेगा. राणाबली की 16.10.26 को दुनिया भर में ग्रैंड रिलीज होगी.
बड़े स्केल, शानदार विजुअल्स और अजय–अतुल के म्यूजिक से सजी राणाबाली 2026 के आखिरी महीनों की बड़ी फिल्मों में शामिल होने के लिए तैयार है. फिल्म में इंटरनेशनल एक्टर अर्नोल्ड वॉस्लू भी अहम भूमिका में नजर आएंगे, जिससे फिल्म का ग्लोबल अपील और बढ़ गया है.