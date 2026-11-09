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Ranabaali OTT Release Date OUT: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर 'जेलर 2' से टकराएगी 'रणबाली', नोट करें डेट

रणबाली ओटीटी रिलीज डेट ( Film Posters )

हैदराबाद: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणबाली' पिछले महीने थिएटर में रिलीज होने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है. यह पीरियड एक्शन ड्रामा, जिसमें रियल-लाइफ कपल अपनी शादी के बाद पहली बार स्क्रीन पर साथ आए थे, जल्द ही स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. मेकर्स ने अब फिल्म के डिजिटल प्रीमियर की तारीख और उन भाषाओं की घोषणा कर दी है जिनमें दर्शक इसे देख सकते हैं.

कब-कहां देखें रणबाली

राहुल सांकृत्यायन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'रणबाली' का प्रीमियर 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए यह अनाउंसमेंट की. खबर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'सिंगनमाला बोब्बिली रणबाली ओस्तुन्नडू रणबाली को नेटफ्लिक्स पर देखें, 13 नवंबर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में. नेटफ्लिक्स पर 'साउथवर्स' सर्च करके रणबाली के साथ-साथ अपनी दूसरी पसंदीदा साउथ इंडियन फिल्में और शो देखें'. यह फिल्म पांच भाषाओं में उपलब्ध होगी तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम. यह फिल्म मूल रूप से 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आई थी. इसने अपनी रिलीज से पहले ही काफी ध्यान खींचा, खासकर इसलिए क्योंकि यह विजय और रश्मिका के बीच एक और ऑन-स्क्रीन सहयोग को दर्शाता है, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में शादी की थी. रणबाली किस बारे में है? कहानी, कलाकार और किरदार राणाबली एक पीरियड ड्रामा है, जो आजादी से पहले के भारत पर आधारित है. कहानी एक नरसंहार से जुड़ी है जिसमें कथित तौर पर लाखों भारतीयों की जान चली गई थी और यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को दिखाती है.