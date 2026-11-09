Ranabaali OTT Release Date OUT: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर 'जेलर 2' से टकराएगी 'रणबाली', नोट करें डेट
जेलर 2 और रणबाली अक्टूबर में थिएटर पर आगे-पीछे रिलीज हुई थी और अब ओटीटी पर भी एक दिन आगे-पीछे रिलीज होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 3:15 PM IST
हैदराबाद: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणबाली' पिछले महीने थिएटर में रिलीज होने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है. यह पीरियड एक्शन ड्रामा, जिसमें रियल-लाइफ कपल अपनी शादी के बाद पहली बार स्क्रीन पर साथ आए थे, जल्द ही स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. मेकर्स ने अब फिल्म के डिजिटल प्रीमियर की तारीख और उन भाषाओं की घोषणा कर दी है जिनमें दर्शक इसे देख सकते हैं.
कब-कहां देखें रणबाली
राहुल सांकृत्यायन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'रणबाली' का प्रीमियर 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए यह अनाउंसमेंट की.
खबर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'सिंगनमाला बोब्बिली रणबाली ओस्तुन्नडू रणबाली को नेटफ्लिक्स पर देखें, 13 नवंबर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में. नेटफ्लिक्स पर 'साउथवर्स' सर्च करके रणबाली के साथ-साथ अपनी दूसरी पसंदीदा साउथ इंडियन फिल्में और शो देखें'.
यह फिल्म पांच भाषाओं में उपलब्ध होगी
तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम. यह फिल्म मूल रूप से 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आई थी. इसने अपनी रिलीज से पहले ही काफी ध्यान खींचा, खासकर इसलिए क्योंकि यह विजय और रश्मिका के बीच एक और ऑन-स्क्रीन सहयोग को दर्शाता है, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में शादी की थी. रणबाली किस बारे में है? कहानी, कलाकार और किरदार राणाबली एक पीरियड ड्रामा है, जो आजादी से पहले के भारत पर आधारित है. कहानी एक नरसंहार से जुड़ी है जिसमें कथित तौर पर लाखों भारतीयों की जान चली गई थी और यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को दिखाती है.
विजय ने सिंगनमाला बोब्बिली रणबाली की भूमिका निभाई है, जो एक विद्रोही है, जो ब्रिटिश सेना से लोहा लेता है. रश्मिका उनकी पत्नी की भूमिका निभा रही हैं, जबकि हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड वोसलू ने ब्रिटिश अधिकारी सर थियोडोर हेक्टर की भूमिका निभाई है. वोसलू को द ममी फिल्म में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है. यह फिल्म निर्देशक राहुल सांकृत्यायन के साथ विजय का दूसरा सहयोग है.
दोनों ने पहले 2018 की अलौकिक कॉमेडी थ्रिलर टैक्सीवाला में साथ काम किया था. मैथरी मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित, इस फिल्म में लोकप्रिय जोड़ी अजय-अतुल द्वारा रचित संगीत है. विजय और रश्मिका ने पहले दो तेलुगु फिल्मों, गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में स्क्रीन स्पेस साझा किया है.
फिर होगा रजनीकांत की फिल्म से मुकाबला
बता दें, 15 अक्टूबर को जेलर 2 और 16 अक्टूबर को रणबाली रिलीज हुई थी. अब 13 नवंबर को रणबाली और 12 नवंबर को जेलर 2 रिलीज होने जा रही है. रणबाली नेटफ्लिक्स और जेलर 2 प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रही है. थिएटर के बाद अब दोनों फिल्मों के बीच ओटीटी पर टक्कर होने जा रही है.
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