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'रामायण' के 'कुंभकर्ण' ने यश, रणबीर कपूर को दी मात, IMDb की ट्रेंडिंग पीपल इन इंडिया लिस्ट में No.1 पर दर्ज हुआ फैजल मलिक का नाम

फैजल मलिक ( IANS )

हैदराबाद: IMDb (इंटरनेट मूवी डेटाबेस) ने 18 नवंबर को टॉप 10 ट्रेंडिंग पीपल इन इंडिया (भारत में ट्रेंडिंग लोग) की लिस्ट जारी की, जिसमें हाल ही में रिलीज हुई नितेश तिवारी की पौराणिक 'रामायण' के लगभग सारे मुख्य स्टार्स के नाम शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट के टॉप पर ऐसे एक्टर का नाम है, जिसने रामायण के लीड एक्टर्स रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी को पीछे छोड़ दिया है. जी हां, वो एक्टर कोई और नहीं, बल्कि 'रामायण' में 'कुंभकर्ण' का किरदार निभाने वाले फैजल मलिक हैं.

IMDb के मुताबिक, फैजल मलिक ने इस हफ्ते ट्रेंडिंग पीपल इन इंडिया लिस्ट में टॉप हैं. वहीं, फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे यश ने दूसरी जगह हासिल की है, जबकि रणबीर नंबर 5 पर हैं. तीसरे रैंक पर रामायण के डायरेक्टर नितेश तिवारी है और चौथे पर फिल्म की सीता साई पल्लवी.