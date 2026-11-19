'रामायण' के 'कुंभकर्ण' ने यश, रणबीर कपूर को दी मात, IMDb की ट्रेंडिंग पीपल इन इंडिया लिस्ट में No.1 पर दर्ज हुआ फैजल मलिक का नाम
IMDb की ट्रेंडिंग पीपल इन इंडिया लिस्ट में टॉप पर 'रामायण' के कुंभकर्ण फैजल मलिक ने अपनी जगह बनाई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 1:50 PM IST
हैदराबाद: IMDb (इंटरनेट मूवी डेटाबेस) ने 18 नवंबर को टॉप 10 ट्रेंडिंग पीपल इन इंडिया (भारत में ट्रेंडिंग लोग) की लिस्ट जारी की, जिसमें हाल ही में रिलीज हुई नितेश तिवारी की पौराणिक 'रामायण' के लगभग सारे मुख्य स्टार्स के नाम शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट के टॉप पर ऐसे एक्टर का नाम है, जिसने रामायण के लीड एक्टर्स रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी को पीछे छोड़ दिया है. जी हां, वो एक्टर कोई और नहीं, बल्कि 'रामायण' में 'कुंभकर्ण' का किरदार निभाने वाले फैजल मलिक हैं.
IMDb के मुताबिक, फैजल मलिक ने इस हफ्ते ट्रेंडिंग पीपल इन इंडिया लिस्ट में टॉप हैं. वहीं, फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे यश ने दूसरी जगह हासिल की है, जबकि रणबीर नंबर 5 पर हैं. तीसरे रैंक पर रामायण के डायरेक्टर नितेश तिवारी है और चौथे पर फिल्म की सीता साई पल्लवी.
छठे रैंक पर रवि दूबे हैं, जो फिल्म में लक्ष्मण के किरदार में नजर आए हैं. वहीं, 7वें पायदान पर रकुल प्रीत सिंह (सुपर्णखा) हैं. 8वें स्थान पर वाइब एक्ट्रेस वंशिका धीर ने जगह बनाई है. वहीं, 9वें स्थान पर काजल अग्रवाल, जिन्होंने रामायण में मंदोदरी की भूमिका निभाई है, का नाम है. वहीं, आखिरी 10वें रैंक पर कीर्ति सुरेश का नाम शामिल है.
रामायण से जुड़े सात लोगों के टॉप 10 में आने से, यह फिल्म दर्शकों के बीच साफ तौर पर चर्चा का विषय बन गई है. दिलचस्प बात यह है कि फैजल ने फिल्म के कुछ बड़े स्टार्स के मुकाबले प्लेटफॉर्म पर ज्यादा ध्यान खींचा है.
रामायण टीम के अलावा, दो और एक्टर्स को भी इस हफ्ते की लिस्ट में जगह मिली है- वंशिका धीर और कीर्ति सुरेश. 2026 की एक्शन-कॉमेडी फिल्म वाइब में अपने बॉलीवुड एक्टिंग डेब्यू के बाद से वंशिका को काफी अटेंशन मिल रहा है. वंशिका फिल्म में करीना और हुमा अल सैयद का रोल कर रही हैं.
वहीं, कीर्ति को उनके हाल के प्रोजेक्ट्स के लिए अटेंशन मिल रहा है. उन्हें हाल ही में नेटफ्लिक्स सीरीज अक्का में देखा गया था, जिसमें राधिका आप्टे भी हैं. भवानी के रूप में उनके परफॉर्मेंस को दर्शकों से तारीफ मिली है. वह कार्तिक सुब्बाराज द्वारा डायरेक्टेड अपनी तमिल फिल्म डोरोथी के लिए भी चर्चा में रही हैं.
बता दें, ट्रेंडिंग पीपल इन इंडिया IMDb का एक साप्ताहिक फीचर है. इसमें उन भारतीय कलाकारों, निर्देशकों, लेखकों, सिनेमैटोग्राफ़रों और अन्य लोगों को हाइलाइट किया जाता है, जिनमें दुनिया भर के IMDb यूजर्स (हर महीने 250 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स) की सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है.