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Ramayana WW Box Office Collection Day 24: 'रामायण' ने 'धुरंधर 2' लाइफटाइम कलेक्शन को छोड़ा पीछे, बनी दुनियाभर में दूसरी सबसे कमाऊ इंडियन फिल्म

रामायण/धुरंधर-2 ( Poster )

हैदराबाद: 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' ने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया है. इसने 'धुरंधर 2: द रिवेंज' की लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, जिससे नितेश तिवारी उन चुनिंदा लोगों के क्लब में शामिल हो गए हैं जिनकी भारतीय फिल्मों ने वैश्विक स्तर पर बड़ी कमाई की है. जी हां, रणबीर स्टारर अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है.

रामायण ने चौथे शनिवार को ना सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बल्कि दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है. इस माइथोलॉजिकल एपिक ने अपने चौथे शनिवार को कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखा, जिससे इसकी वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 2000 करोड़ रुपये के मार्क के करीब पहुंच गई है.

सैकनिल्क के मुताबिक, रामायण ने 24वें दिन भारत में 7028 शो से 14.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने पिछले दिन के 8.45 करोड़ रुपये के कलेक्शन से 73.4% की बढ़ोतरी देखी भारत में इसकी कुल नेट कमाई अब 1015.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि ग्रॉस कमाई 1212.55 करोड़ रुपये है. 'रामायण' ओवरसीज-वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे 24 फिल्म ने 24वें दिन ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल ओवरसीज कलेक्शन 602 करोड़ रुपये हो गया. इसके साथ ही, 'रामायण' ने सिनेमाघरों में रिलीज होने के 24 दिनों के भीतर दुनिया भर में कुल 1814.55 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. शनिवार को इसके 7,028 शोज में से हर शो से औसतन 20,845 रुपये की कमाई हुई.