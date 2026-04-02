'Ramayana' vs 'Adipurush': रणबीर कपूर की 'रामायण' का टीजर रिलीज होते ट्रेंड करने लगी 'आदिपुरुष', जानें क्यों?
रणबीर कपूर की 'रामायण' का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर 'आदिपुरुष' ट्रेंड करने लगा है. आइए जानें आखिर क्यों ऐसा हो रहा है
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 6:07 PM IST
हैदराबाद: रणबीर कपूर की मोस्ट-अवेटेड फिल्म, रामायण का पहला टीजर 2 अप्रैल को रिलीज हुआ. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के टीज़र में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर के लुक्स दिखाए गए हैं. भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर की पहली झलक सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई. टीजर के रिलीज होते ही यूजर्स तुरंत इसकी तुलना ओम राउत निर्देशित और प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष से करने लगे.
टीजर रिलीज होने के तुरंत बाद, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने-अपने एक्स हैंडल पर फिल्म के वीएफएक्स की चर्चा करने लगे. सोशल मीडिया मीम्स और पैरोडी कंटेंट से भरा पड़ा है, जिसमें आदिपुरुष के सीन को रामायण से उम्मीद के मुताबिक सीन से मिलाया गया और आदिपुरुष के वीएफएक्स, सिनेमैटोग्राफी और परफॉर्मेंस में मानी जाने वाली कमियों को हाईलाइट किया है.
सोशल मीडिया रिएक्शन
एक एक्स हैंडल यूजर ने रणबीर और प्रभास की पौराणिक फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, 'रामायण के ज्यादातर टीजर रिव्यू, रिव्यू से ज्यादा आदिपुरुष रोस्ट जैसे हैं. आदिपुरुष एक बुरा सपना था.'
Most of the Ramayana teaser reviews are more of a Adipurush Roast than a review 😂— Sunanda Roy 👑 (@SaffronSunanda) April 2, 2026
Adipurush was a nightmare 😵💫 pic.twitter.com/p9J0Wtng6I
I can’t believe some people are actually comparing Ramayana with Adipurush 😭 pic.twitter.com/Hj8NKQaqGb— ` (@chixxsays) April 2, 2026
एक यूजर ने लिखा है, 'रामायण में रियलिस्टिक लाइटिंग के साथ नेचुरल, मिट्टी जैसे रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे विजुअल जमीन से जुड़े और इमर्सिव लगते हैं. आदिपुरुष बहुत ज्यादा सैचुरेटेड और आर्टिफिशियल लगता है, जिससे सिनेमैटिक रियलिज्म के बजाय CGI/AI जैसा ज्यादा फील आता है. फर्क साफ है, एक असली और दिव्य लगता है और दूसरा डिजिटली बनाया हुआ लगता है.'
#Ramayana uses natural, earthy tones with realistic lighting, making visuals feel grounded and immersive.#Adipurush looks overly saturated & artificial giving a more CGI/AI-like feel than cinematic realism.— Cinema Bazaar (@cinemabazaarrr) April 2, 2026
The difference is clear one feels real & divine the other feels… pic.twitter.com/AJVpyvnXRP
#Ramayana - #Ramayana vs #Adipurush First Look Comparison 🔥— Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) April 2, 2026
Prabhas vs Ranbir Kapoor as Lord Ram… who did it better?
Honestly, #RanbirKapoor looks far more convincing calm, divine, smart, and perfectly fitting the character of Ram with that subtle smile and aura.#Prabhas… pic.twitter.com/rA69fGbEyN
एक यूजर ने भगवान राम के किरदार के बारे में बात करते हुए लिखता है, 'रामायण वर्सेज आदिपुरुष फर्स्ट लुक कम्पेरिजन... प्रभास बनाम रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में… किसने बेहतर किया? सच कहूं तो, रणबीर कपूर ज्यादा शांत, दिव्य, स्मार्ट और अपनी हल्की मुस्कान और आभा के साथ राम के किरदार में एकदम फिट लग रहे हैं. प्रभास को उस समय बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, और पीछे मुड़कर देखने पर, फर्क काफी साफ है. रणबीर इस बार सच में इस रोल को अपना रहे हैं. रामायण का यह वर्शन पहले से ही किरदार के सार के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ लगता है.'
₹400 Cr #Adipurush Vs ₹4000 Cr #Ramayana pic.twitter.com/gY0vLbs7cc— Praneeth (@praneethballa) April 2, 2026
This is the difference between Ramayana and Adipurush.#NitishTiwari pic.twitter.com/bOM3d98XVw— Aary Review (@aary_review) April 2, 2026
'आदिपुरुष'
आदिपुरुष एक पौराणिक फिल्म है जो रामायण को मॉडर्न नजरिए से दिखाती है. यह फिल्म 16 जून 2023 में रिलीज हुई थी. फिल्म में प्रभास राघव (राम) के रोल में, कृति सेनन जानकी (सीता) के रोल में, और सैफ अली खान लंकेश (रावण) के रोल में हैं, जिनका साथ सनी सिंह ने दिया है. भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने इसे प्रोड्यूस किया है.
रिलीज के बाद, महाकाव्य को तोड़-मरोड़कर पेश करने के आरोप में फिल्म को दर्शकों से भारी विरोध का सामना करना पड़ा. लोगों ने फिल्म के डायलॉग और रावण और भगवान हनुमान के चित्रण से निराशा जताई थी. इस फिल्म के सीबीएफ सर्टिफिकेशन को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी. हालांकि, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
'रामायण' के बारे में
ढाई मिनट के टीजर में दर्शकों को भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर की पहली झलक मिलती है. राज्याभिषेक से लेकर वनवास तक, टीजर में उनके सफर की खास झलकियां दिखाई गई हैं. फिल्म में यश रावण, साईं पल्लवी देवी सीता, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे भगवान लक्ष्मण बने हैं.
रामायण में ऑस्कर विनिंग कंपोजर हैंस जिमर और ए. आर. रहमान का म्यूजिक है, जबकि एक्शन सीक्वेंस मैड मैक्स: फ्यूरी रोड फेम गाय नॉरिस ने डिजाइन किए हैं. इसे और भी शानदार बनाने के लिए, परफॉर्मेंस कैप्चर स्पेशलिस्ट टेरी नोटरी, जो एवेंजर्स फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, भी टीम का हिस्सा हैं. नितेश तिवारी की यह बड़ी फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी, जो क्रमशः दिवाली 2026 और 2027 में रिलीज होगी.