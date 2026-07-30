रामायण ट्रेलर X रिव्यू: रणबीर-यश को देख हिले फैंस, VFX पर 'आदिपुरुष' के मेकर्स ट्रोल, जानें क्या है दर्शकों का रिएक्शन
रामायण का ट्रेलर आज आखिरकार 30 जुलाई की सुबह 4:15 बजे रिलीज हो गया है. दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 10:11 AM IST
हैदराबाद: भारत के सबसे महंगे बजट की फिल्म रामायण का ट्रेलर आखिरकार 30 जुलाई को सुबह 4:15 बजे रिलीज कर दिया गया और सोशल मीडिया पर आते ही छा गया है. ट्रेलर में रॉकिंग स्टार यश का भौकाली अंदाज दिख रहा है. यश रावण के रूप में और रणबीर कपूर राम के रूप में दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन हुए हैं. जहां फैंस ने रणबीर की शांत प्रेजेंस, इमोशनल आंखों और भगवान राम के गरिमापूर्ण रोल की प्रशंसा की, वहीं यश के रावण के दमदार और भयावह अभिनय से भी कई लोग प्रभावित हुए. ट्रेलर रिलीज होने के कुछ ही मिनटों में X पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई, जिसमें प्रशंसकों ने रोमांचक दृश्यों पर अपने विचार साझा किए.
#Ramayana Trailer 🙁— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) July 30, 2026
Half Cartoon & Half Serial Feel🙄
Not Everybody can become a Rajamouli!! pic.twitter.com/hpwmAFjXKc
WHAT WAS THIS? 🤯— Sumit Kadel (@SumitkadeI) July 30, 2026
The 4-minute trailer of #Ramayana is completely FLAT, with hardly any HIGH MOMENTS, barring a few scenes featuring #Yash as Ravana. He is the only one who looks truly convincing in his character.
Most of the visuals look AI-generated from Seedance 2 rather…
एक X यूजर ने लिखा, 'इस नए ट्रेलर में भव्यता और विशालता का सही एहसास हो रहा है, मैं इसी की बात कर रहा था. इन्होंने कमाल कर दिया है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'निस्संदेह, अब तक का सबसे बेहतरीन ट्रेलर'. रामायण एक अलग ही स्तर पर है. सीन मनमोहक हैं, वीएफएक्स विश्वस्तरीय लग रहे हैं, और हर फ्रेम सिनेमाई लगता है. यह आदिपुरुष के ट्रेलर से 100,000 गुना बेहतर है. रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में शानदार लग रहे हैं, और यश रावण के रूप में स्क्रीन पर हर पल छाए हुए हैं. कथित तौर पर 1,500 करोड़ रुपये के बजट (मार्केटिंग सहित) के साथ, अगर फिल्म इसी स्तर पर सफल होती है तो दुनिया भर में 3,000 करोड़ रुपये कमाना बिल्कुल संभव है.
Just watched the Ramayana trailer and here are my two cents!— Akshita (@akshitaa98) July 30, 2026
> @TheNameIsYash has truly bagged the role of a lifetime. He’s performing at his absolute peak and pure aura farming.
He looks utterly daunting as Ravana. The screen presence is unmatched; nobody else could have… pic.twitter.com/FENNuZChDb
The criticism of #Ramayana trailer would have been far milder had the makers not made such tall claims about the visuals being superior to #Avatar or repeatedly touted the film as a ₹4,000 crore spectacle, when the final product looks more like a ₹200–300 crore film.— Sumit Kadel (@SumitkadeI) July 30, 2026
You can’t…
एक तीसरे यूजर ने टिप्पणी करते हुए लिखा, 'मैंने अभी रामायण का ट्रेलर देखा और मैं अभी भी इसे आत्मसात कर रहा हूं. इसका भव्य स्वरूप अद्भुत है, दृश्य सिनेमाई लगते हैं लेकिन साथ ही गहराई से जुड़े हुए भी हैं, और भावनाएं दिल को छू जाती हैं. हर सीन कुछ ही मिनटों में एक छाप छोड़ जाता है. यह ट्रेलर #ranbirkapoor #Ramayana #Worldoframayana #yash. सचमुच एक अद्भुत ट्रेलर है.
Ramayana trailer didn't even match 10% in this 🥵🔥🔥🔥💥💥💥— 🦇 (@OnlyRebelstarrr) July 30, 2026
Though Omraut failed but Prabhas was Perfect choice for Lord Shri Rama 🙏🔥#Prabhas #Ramayana pic.twitter.com/HkBHc400Ls
The #Ramayana trailer is absolutely stunning.Every frame feels magical, every emotion feels real. Wishing the entire team all the very best. Can't wait to watch this epic on the big screen🙏✨ pic.twitter.com/KbJbom6A3P— Jahnavi Kapoor (@JanhvikapoorFC_) July 30, 2026
एक अन्य यूजर ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की. 'रणबीर कपूर और यश की फिल्म रामायण का ट्रेलर ज़बरदस्त है. एआर रहमान और हंस जिमर का जादुई संगीत हर फ्रेम को और भी शानदार बना देता है, वहीं शानदार विज़ुअल इफेक्ट्स और मनमोहक सीन इसे एक सच्चा सिनेमाई अनुभव बनाते है. इस देखने का बेसब्री से इंतजार है.
After watching the #Ramayana teaser, one thing is clear: this story should never be squeezed into a single film. It deserves at least 5 to 6 chapters to do justice to its scale, characters, and emotions.— Dipkumar Patel (@dippatel1994) July 30, 2026
This is exactly where #Adipurush went wrong. Some stories aren't meant to…
कुछ लोग तो ट्रेलर से प्रभावित नहीं दिखे और उन्हें लगा कि इस महाकाव्य का मूल सार और आत्मा कहीं खो गई है. एक X यूजर ने लिखा, 'रामायण का ट्रेलर बिल्कुल भावहीन था और उससे कोई भावना जागृत नहीं हुई. शायद नमित की वजह से, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म और इसके विज़ुअल इफेक्ट्स का इतना प्रचार किया था कि मैं इससे बहुत प्रभावित होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सच कहूं तो यह बिल्कुल बेकार था. एक महाकाव्य की नीरस पेशकश.
वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'रामायण का ट्रेलर देखने के बाद मेरे मन में तीन बड़े सवाल उठे - बजरंगबली कहां थे? पूरे ट्रेलर में भगवान हनुमान का एक भी सीन क्यों नहीं था? रावण का महिमामंडन, क्या किसी और को भी लगा कि ट्रेलर रावण का महिमामंडन करने की कोशिश कर रहा है? लक्ष्मण रेखा का उल्लेख न होना लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र क्यों नहीं था?”
ट्रेलर ने सहायक कलाकारों को लेकर भी उत्साह जगा दिया है, जिनमें सीता के रूप में साई पल्लवी, हनुमान के रूप में सनी देओल और लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे शामिल हैं. फैंस अब बड़े पर्दे पर उनके संपूर्ण अभिनय को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें, नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज होने जा रही है.