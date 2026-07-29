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'रामायण' के ट्रेलर की नई डेट आउट, जानें कब और कितने बजे होगा रिलीज, नोट करें डेट और टाइम

'रामायण' के ट्रेलर की नई रिलीज डेट आउट ( Screen Grab )

हैदराबाद: रणबीर कपूर और यश स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण के ट्रेलर का इंतजार लगभग खत्म हो चुका है. फिल्म का ट्रेलर पहले बीती 24 जुलाई को रिलीज होना था, जो किसी कारणवश पोस्टपोन हो गया और अब मेकर्स ने बीती 28 जुलाई की रात को फिल्म के ट्रेलर की टाइम के साथ नई रिलीज डेट का एलान कर दिया है. मंगलवार को, मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि ट्रेलर अब 30 जुलाई को जारी किया जाएगा. उसी दिन जब स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे भारत में रिलीज होगी. इंस्टाग्राम पर यह जानकारी साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'शुभ ब्रह्म मुहूर्त पर, हम 30 जुलाई 2026, गुरुवार को सुबह 4:15 बजे भारतीय समयानुसार विश्व भर में अपने ट्रेलर के साथ रामायण के उदय का स्वागत करते हैं'. रामायण ट्रेलर की रिलीज स्थगित 24 जुलाई को नमित मल्होत्रा ​​ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, 'आज हमारी 'रामायण' के लिए बहुत खास पल है. सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हमारी साझेदारी से रामायण को दुनिया तक पहुंचाने का मेरा सपना अब साकार हो गया है. इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हम अपना ट्रेलर बाद में वैश्विक स्तर पर लॉन्च करेंगे. नमित मल्होत्रा ने लिखा था, 'भारतीय सिनेमा के 100 से अधिक वर्षों के इतिहास में, यह एक ऐसा क्षण होगा जब रामायण को किसी भी ग्लोबल हॉलीवुड फिल्म की तरह पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा, जो कि बेहद गर्व का क्षण होगा'. उन्होंने आगे कहा, 'यह विशेष है क्योंकि यह दुनिया भर के लोगों के लिए हमारी संस्कृति और हमारी कहानियों की समृद्धि को नए गौरव और उत्साह के साथ जानने का द्वार खोलता है'.