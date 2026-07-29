'रामायण' के ट्रेलर की नई डेट आउट, जानें कब और कितने बजे होगा रिलीज, नोट करें डेट और टाइम
जिस दिन रामायण का ट्रेलर रिलीज होगा उस दिन भारत में स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे रिलीज होने जा रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 10:08 AM IST
हैदराबाद: रणबीर कपूर और यश स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण के ट्रेलर का इंतजार लगभग खत्म हो चुका है. फिल्म का ट्रेलर पहले बीती 24 जुलाई को रिलीज होना था, जो किसी कारणवश पोस्टपोन हो गया और अब मेकर्स ने बीती 28 जुलाई की रात को फिल्म के ट्रेलर की टाइम के साथ नई रिलीज डेट का एलान कर दिया है.
मंगलवार को, मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि ट्रेलर अब 30 जुलाई को जारी किया जाएगा. उसी दिन जब स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे भारत में रिलीज होगी. इंस्टाग्राम पर यह जानकारी साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'शुभ ब्रह्म मुहूर्त पर, हम 30 जुलाई 2026, गुरुवार को सुबह 4:15 बजे भारतीय समयानुसार विश्व भर में अपने ट्रेलर के साथ रामायण के उदय का स्वागत करते हैं'.
रामायण ट्रेलर की रिलीज स्थगित
24 जुलाई को नमित मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, 'आज हमारी 'रामायण' के लिए बहुत खास पल है. सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हमारी साझेदारी से रामायण को दुनिया तक पहुंचाने का मेरा सपना अब साकार हो गया है. इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हम अपना ट्रेलर बाद में वैश्विक स्तर पर लॉन्च करेंगे.
नमित मल्होत्रा ने लिखा था, 'भारतीय सिनेमा के 100 से अधिक वर्षों के इतिहास में, यह एक ऐसा क्षण होगा जब रामायण को किसी भी ग्लोबल हॉलीवुड फिल्म की तरह पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा, जो कि बेहद गर्व का क्षण होगा'.
उन्होंने आगे कहा, 'यह विशेष है क्योंकि यह दुनिया भर के लोगों के लिए हमारी संस्कृति और हमारी कहानियों की समृद्धि को नए गौरव और उत्साह के साथ जानने का द्वार खोलता है'.
'इस काम को संभव बनाने में मदद करने के लिए मैं सभी प्रशंसकों और रामायण के भक्तों का धन्यवाद करता हूं. हमारे देश के युवा हमारा भविष्य हैं. आइए हम सब मिलकर अपने भविष्य की रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रयास करें'.
फिल्म के बारे में
रामायण का निर्माण 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट पर किया गया है. निर्माता नमित मल्होत्रा ने खुलासा किया था, 'जब हमने छह-सात साल पहले इसे बनाने का फैसला किया था, तो लोगों को लगा कि मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि कोई भी भारतीय फिल्म इतने बड़े पैमाने पर नहीं बनती. सीधे शब्दों में कहें तो, दोनों भागों का कुल बजट लगभग 500 मिलियन डॉलर होगा, जो 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है'.
उन्होंने आगे कहा, 'हम दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बना रहे हैं, जो एक ऐसे महान महाकाव्य पर आधारित है, जिसे विश्व स्तर पर देखा जाना चाहिए और फिर भी, मेरा मानना है कि हम इसे हॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों की तुलना में अधिक कुशलता से बना रहे हैं. हम गैर-जिम्मेदार नहीं हैं, हम महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन व्यावहारिक भी हैं'.
रामायण वर्तमान में बन रही सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में से एक है. रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं, जबकि यश रावण का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और इसमें साई पल्लवी सीता, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं.
यह फिल्म दो भागों में रिलीज होने वाली है, जिसका पहला भाग दिवाली से पहले अक्टूबर 2026 में विश्व स्तर पर रिलीज होने वाला है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 पर आएगा.