रणबीर कपूर की 'रामायण' के ट्रेलर को मिला U सर्टिफिकेट, इतना है रनटाइम, जानें किस दिन होगा रिलीज
रामायण का ट्रेलर अब बस कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया के सामने होगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 11:39 AM IST
हैदराबाद: केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने 15 जुलाई को रामायण के ट्रेलर को 'यू' सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है. प्रमाणन डिटेल से पता चलता है कि ट्रेलर नॉर्मल फिल्मों से लंबा है, जिसका रनटाइम ज्यादा है.
सीबीएफसी की वेबसाइट पर फिल्म का एक और प्रमाणित ट्रेलर भी मौजूद है, जिससे पता चलता है कि इसके दो एडिशन को मंजूरी मिल चुकी है. एक ए़डिशन 4 मिनट 15 सेकंड का है, जबकि दूसरा 4 मिनट लंबा है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा ए़डिशन डिजिटल रूप से जारी किया जाएगा. रामायण नितेश तिवारी की दो फिल्मों की श्रृंखला का पहला भाग है, जिसका पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होने वाला है.
सीबीएफसी की वेबसाइट के अनुसार, दोनों के टाइटल 'ट्रेलर रामायण 3डी' और 'थिएट्रिकल ट्रेलर, रामायण 3डी' हैं. पहले ट्रेलर की अवधि 4 मिनट 15 सेकंड है, जबकि दूसरे का रनटाइम 4 मिनट है. दोनों को 'U' सर्टिफिकेट मिला है.
लॉन्च प्लान और पहले जारी किया गया टीजर
फिल्म निर्माताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई, 2026 को वर्ल्डवाइड रिलीज होगा, और इस दिन फिल्म के प्रमोशन की भी शुरुआत होगी. ट्रेलर लॉन्च समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जहां निर्देशक नितेश तिवारी, निर्माता नमित मल्होत्रा और कई कलाकार शामिल होने की उम्मीद है.
इस साल की शुरुआत में, 2 अप्रैल को, निर्माताओं ने हनुमान जयंती के अवसर पर 'रामायण' टाइटल से एक इंट्रो टीजर जारी किया था. वीडियो में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में थे और इसका रनटाइम 2 मिनट 38 सेकंड था. उस टीजर को भी 'U' प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ था.
कलाकार और रिलीज डेट
रामायण में रणबीर कपूर ने भगवान राम, साई पल्लवी ने सीता, रवि दुबे ने लक्ष्मण, यश ने रावण और सनी देओल ने भगवान हनुमान का किरदार निभाने जा रहे हैं. फिल्म में रकुल प्रीत सिंह ने सूर्पनखा और कुणाल कपूर ने भगवान इंद्र के किरदार में होंगे. नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज द्वारा डीएनईजी और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के सहयोग से निर्मित इस फिल्म में संगीत एआर रहमान और हंस जिमर ने दिया है.
दो भागों में बनने वाली यह भव्य फिल्म विश्व स्तर पर आईमैक्स में रिलीज होगी, जिसका पहला भाग दिवाली 2026 को और दूसरा भाग दिवाली 2027 को आएगा. खबरों के अनुसार, फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपये है.