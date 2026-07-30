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रामायण ट्रेलर रिलीज: रावण बन छाए यश ने मचाया हाहाकार, प्रभु राम के रोल में रणबीर कपूर का दिखा दैवीय अवतार

हैदराबाद: नितेश तिवारी की रामायण का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. फिल्म निर्माताओं ने 30 जुलाई को फिल्म का पहला ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें रणबीर कपूर को भगवान राम, यश को रावण और साई पल्लवी को सीता के रूप में दिखाया गया है. गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 बजे जारी किए गए इस ट्रेलर में राम और रावण के बीच के मुख्य संघर्ष को दर्शाया गया है और साथ ही उस महाकाव्य की झलक भी दिखाई गई है जिसे फिल्म निर्माताओं ने बड़े पर्दे के लिए तैयार किया है.

चार मिनट नौ सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत यश द्वारा अभिनीत रावण के सिर ढके हुए दरवाजे से गुजरने के सीन से होती है, जिसके बाद वह कहता है, 'तुम्हारा नया राजा'. इसके बाद, तेज रफ्तार एक्शन दृश्यों में रावण यह घोषणा करता है, देव लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों में एक ही राजा होगा. फिर वह एक विशाल महल के द्वार पर खड़े होकर नाटकीय ढंग से अपना नाम पुकारता है.

ट्रेलर में लंका, रावण के पुष्पक विमान और सत्ता में उसके तेजी से उदय की झलक दिखाई गई है, जिससे लंका के राजा को वहां के सबसे प्रभावशाली और प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक के रूप में स्थापित किया गया है.

इसके तुरंत बाद, ट्रेलर में बताया गया है कि जब भी अच्छाई और बुराई के बीच असंतुलन होता है, तो संतुलन बहाल करने के लिए विष्णु का अवतार जन्म लेता है. इस बार, विष्णु राम ( रणबीर कपूर ) के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं, जो एक मानव राजकुमार हैं और रावण का सामना करके दुनिया में व्यवस्था बहाल करने के लिए तैयार हैं.

रणबीर कपूर को बतौर भगवान राम जल्द ही मंच पर लाया जाता है, जिसमें उन्हें घोड़े पर सवार होकर अपने पिता, राजा दशरथ (अरुण गोविल) और कैकेयी (लारा दत्ता) के साथ कुछ पल बिताते हुए दिखाया जाता है. इसके बाद साई पल्लवी को सीता के रूप में दिखती हैं और उनके विवाह के सीन दिखाए जाते हैं. फिर कहानी अयोध्या की ओर बढ़ती है, जहां कैकेयी के निर्णय के कारण राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के मार्ग पर चल पड़ते हैं.

साईं पल्लवी ने सीता के रूप में भी गहरी छाप छोड़ी है. अपनी सहज शालीनता और स्नेह से उन्होंने ट्रेलर के अहम पलों में किरदार को एक अलग ही गरिमा प्रदान की है. फिल्म की रिलीज से पहले उनकी हिंदी उच्चारण शैली ने लोगों में उत्सुकता जगाई थी, और वह भी इसमें बेमिसाल है. उन्होंने बड़ी सहजता से संवाद बोले हैं, जिससे उनका अभिनय और भी विश्वसनीय लगता है और हां, सीता के हथियार चलाने वाले दृश्य को देखना न भूलें.