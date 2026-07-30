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रामायण ट्रेलर रिलीज: रावण बन छाए यश ने मचाया हाहाकार, प्रभु राम के रोल में रणबीर कपूर का दिखा दैवीय अवतार

ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 बजे जारी किए गए इस ट्रेलर में राम और रावण के बीच के मुख्य संघर्ष को दर्शाया गया है.

Ramayana trailer
रामायण ट्रेलर रिलीज (Screen Grab)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 9:08 AM IST

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हैदराबाद: नितेश तिवारी की रामायण का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. फिल्म निर्माताओं ने 30 जुलाई को फिल्म का पहला ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें रणबीर कपूर को भगवान राम, यश को रावण और साई पल्लवी को सीता के रूप में दिखाया गया है. गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 बजे जारी किए गए इस ट्रेलर में राम और रावण के बीच के मुख्य संघर्ष को दर्शाया गया है और साथ ही उस महाकाव्य की झलक भी दिखाई गई है जिसे फिल्म निर्माताओं ने बड़े पर्दे के लिए तैयार किया है.

चार मिनट नौ सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत यश द्वारा अभिनीत रावण के सिर ढके हुए दरवाजे से गुजरने के सीन से होती है, जिसके बाद वह कहता है, 'तुम्हारा नया राजा'. इसके बाद, तेज रफ्तार एक्शन दृश्यों में रावण यह घोषणा करता है, देव लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों में एक ही राजा होगा. फिर वह एक विशाल महल के द्वार पर खड़े होकर नाटकीय ढंग से अपना नाम पुकारता है.

ट्रेलर में लंका, रावण के पुष्पक विमान और सत्ता में उसके तेजी से उदय की झलक दिखाई गई है, जिससे लंका के राजा को वहां के सबसे प्रभावशाली और प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक के रूप में स्थापित किया गया है.

इसके तुरंत बाद, ट्रेलर में बताया गया है कि जब भी अच्छाई और बुराई के बीच असंतुलन होता है, तो संतुलन बहाल करने के लिए विष्णु का अवतार जन्म लेता है. इस बार, विष्णु राम ( रणबीर कपूर ) के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं, जो एक मानव राजकुमार हैं और रावण का सामना करके दुनिया में व्यवस्था बहाल करने के लिए तैयार हैं.

रणबीर कपूर को बतौर भगवान राम जल्द ही मंच पर लाया जाता है, जिसमें उन्हें घोड़े पर सवार होकर अपने पिता, राजा दशरथ (अरुण गोविल) और कैकेयी (लारा दत्ता) के साथ कुछ पल बिताते हुए दिखाया जाता है. इसके बाद साई पल्लवी को सीता के रूप में दिखती हैं और उनके विवाह के सीन दिखाए जाते हैं. फिर कहानी अयोध्या की ओर बढ़ती है, जहां कैकेयी के निर्णय के कारण राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के मार्ग पर चल पड़ते हैं.

साईं पल्लवी ने सीता के रूप में भी गहरी छाप छोड़ी है. अपनी सहज शालीनता और स्नेह से उन्होंने ट्रेलर के अहम पलों में किरदार को एक अलग ही गरिमा प्रदान की है. फिल्म की रिलीज से पहले उनकी हिंदी उच्चारण शैली ने लोगों में उत्सुकता जगाई थी, और वह भी इसमें बेमिसाल है. उन्होंने बड़ी सहजता से संवाद बोले हैं, जिससे उनका अभिनय और भी विश्वसनीय लगता है और हां, सीता के हथियार चलाने वाले दृश्य को देखना न भूलें.

रवि दुबे को भगवान राम के भाई लक्ष्मण के रूप में दिख रहे हैं. अरुण गोविल, जो राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें भी एक भावुक क्षण में दिखाया गया है जब वे अयोध्या छोड़ते समय राम और लक्ष्मण के पीछे दौड़ते हैं.

हालांकि ट्रेलर में सनी देओल की झलक देखने को नहीं मिली है , लेकिन इसमें विवेक ओबेरॉय, सौरभ सचदेवा और अन्य कलाकारों की संक्षिप्त झलकियां दिखाई गई हैं.

इस शानदार दृश्य में रावण की बहन शूर्पणखा के रूप में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की झलक भी मिलती है , जो अपनी सुंदरता से राम को लुभाने की कोशिश करती है. हालांकि, अपनी पत्नी सीता के प्रति वफादार राम उसके प्रस्तावों को ठुकरा देते हैं. अगले दृश्य में लक्ष्मण उसकी नाक काटते हुए दिखाई देते हैं.

फिल्म का एक और प्रमुख आकर्षण इसका संगीत है. एआर रहमान द्वारा हंस जिमर के सहयोग से रचित यह संगीत, अयोध्या से लंका तक की कहानी के आगे बढ़ने और राम और रावण के बीच टकराव की ओर बढ़ने के साथ-साथ दृश्यों के साथ तालमेल बिठाता है.

ट्रेलर में कई प्रमुख पात्रों का परिचय दिया गया है, लेकिन यह मुख्य रूप से महाकाव्य के दो केंद्रीय पात्रों के इर्द-गिर्द घूमता है. इसकी शुरुआत रावण के आगमन से होती है और इसका समापन भगवान राम द्वारा तीनों लोकों के समक्ष उसे पराजित करने की प्रतिज्ञा लेने के साथ होता है, जो उस संघर्ष की नींव रखता है जो कहानी को आगे बढ़ाएगा.

ट्रेलर को मूल रूप से 24 जुलाई को रिलीज़ किया जाना था , लेकिन निर्माताओं द्वारा सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ वैश्विक वितरण साझेदारी को अंतिम रूप देने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया. सार्वजनिक रिलीज से पहले, फिल्म के कुछ विशेष फुटेज सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में भी प्रदर्शित किए गए थे.

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित रामायण दो भागों में निर्मित एक महाकाव्य है, जिसे नमित मल्होत्रा ​​ने डीएनईजी और प्राइम फोकस स्टूडियोज के बैनर तले बनाया है, जिसमें यश सह-निर्माता भी हैं. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के अलावा, फिल्म में रवि दुबे, सनी देओल, रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा ), विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, शोभना, सौरभ सचदेवा, फैसल मलिक और लारा दत्ता भी हैं.

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