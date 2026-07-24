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आज नहीं रिलीज होगा 'रामायण' का ट्रेलर, क्यों? फिल्ममेकर नमित मल्होत्रा ने बताई ये खास वजह

24 जुलाई फिल्ममेकर नमित मल्होत्रा ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इस बड़े पौराणिक महाकाव्य के लिए इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर शामिल हो गया है. उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का ट्रेलर अब बाद में दुनिया भर में जारी किया जाएगा, हालांकि अभी तक रिलीज की कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है.

हैदराबाद: रणबीर कपूर की आगामी फिल्म 'रामायण' के फैंस इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लेकिन मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया है. पहले यह ट्रेलर 24 जुलाई को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में एक बड़े इवेंट के बाद रिलीज होने वाला था. लेकिन, तय समय से कुछ घंटे पहले ही फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने अचानक इसे टालने का एलान कर दिया, जिससे फैंस निराश हो गए. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने एक ऑफिशियल बयान में बताया कि फिल्म ने अब ग्लोबल रिलीज के लिए सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ पार्टनरशिप की है, जिसकी वजह से ट्रेलर लॉन्च को बाद की तारीख के लिए टाल दिया गया है.

नमित ने अपने बयान में लिखा है, 'आज हमारी "रामायण" के लिए एक बहुत खास पल है; सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हमारी पार्टनरशिप से रामायण को दुनिया भर में ले जाने का मेरा सपना अब सच हो रहा है. इसी वजह से, हम अपना ट्रेलर अब बाद में दुनिया भर में लॉन्च करेंगे.'

'भारतीय सिनेमा के 100 से ज्यादा सालों के इतिहास में यह गर्व का पल होगा, जब रामायण को किसी बड़ी ग्लोबल हॉलीवुड फिल्म की तरह पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा. यह इसलिए भी खास है क्योंकि इससे दुनिया भर के लोगों के लिए हमारी संस्कृति और हमारी कहानियों की समृद्धि को नए गर्व और उत्साह के साथ जानने का दरवाजा खुलता है. इसे मुमकिन बनाने में मदद करने के लिए मैं रामायण के सभी फैंस और इसमें विश्वास रखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं. हमारे देश के युवा ही हमारा भविष्य हैं, आइए हम सब मिलकर अपने भविष्य की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें. जय हिंद.'

बता दें, 'रामायण' का ट्रेलर दिल्ली और मुंबई में प्राइवेट स्क्रीनिंग में पहले ही दिखाया जा चुका है और इसे सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में भी दिखाया जाएगा, जिसमें कपूर, यश और फिल्म की कास्ट के अन्य सदस्य शामिल होंगे. जैसे-जैसे उत्साह बढ़ रहा है, फैंस ट्रेलर की नई ग्लोबल रिलीज डेट का एलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. देश में चल रहे छात्रों के प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए नमित मल्होत्रा ​​ने कहा कि युवा भारत का भविष्य हैं और सभी से उस भविष्य की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का आग्रह किया.

कब सिनेमाघरों में आएगी 'रामायण'

रामायण दो पार्ट में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट अक्टूबर 2026 में दिवाली से पहले दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा, जबकि दूसरा पार्ट 2027 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगा. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में हैं. इनके अलावा रवि दुबे, सनी देओल, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर और कई अन्य कलाकार भी इसमें शामिल हैं.