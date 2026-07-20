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रामायण ट्रेलर फर्स्ट रिव्यू: रणबीर कपूर और यश ने किया धमाल, VFX से साउंड तक सब शानदार

रामायण ट्रेलर फर्स्ट रिव्यू ( Special Arrangement )

हैदराबाद: रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल स्टारर माइथोलॉजी फिल्म रामायण का हाल में एक ट्रेलर इवेंट हुआ था. फिल्म का ट्रेलर आगामी 24 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज हुआ था, लेकिन इससे पहले इस इवेंट में रामायण ट्रेलर को दिखाया गया. इस इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट के साथ-साथ कई जाने-माने लोग भी पहुंचे थे. इस दौरान फिल्म के बारे में बताया गया और ट्रेलर ऑनलाइन भी वायरल हो गया. अब दिग्गज फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श ने रामायण के ट्रेलर का रिव्यू किया है और सोशल मीडिया पर शेयर किया है. रामायण ट्रेलर फर्स्ट रिव्यू दिग्गज फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म रामायण का ट्रेलर देख अपना रिव्यू दिया है. उन्होंने लिखा है, '4 मिनट का यह ट्रेलर – जिसका नाम प्रथम संकल्प है. आपको पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देता है... इसकी प्रस्तुति, पैमाना, विज़ुअल्स, वीएफएक्स और बैकग्राउंड स्कोर वाकई शानदार हैं... यह शानदार है और हर तरह से एक ग्लोबल सिनेमाई अनुभव जैसा लगता है'.