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रामायण ट्रेलर फर्स्ट रिव्यू: रणबीर कपूर और यश ने किया धमाल, VFX से साउंड तक सब शानदार

दिग्गज फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म रामायण का ट्रेलर देख अपना रिव्यू दिया है.

Ramayana Trailer First Review
रामायण ट्रेलर फर्स्ट रिव्यू (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 20, 2026 at 2:45 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल स्टारर माइथोलॉजी फिल्म रामायण का हाल में एक ट्रेलर इवेंट हुआ था. फिल्म का ट्रेलर आगामी 24 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज हुआ था, लेकिन इससे पहले इस इवेंट में रामायण ट्रेलर को दिखाया गया. इस इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट के साथ-साथ कई जाने-माने लोग भी पहुंचे थे. इस दौरान फिल्म के बारे में बताया गया और ट्रेलर ऑनलाइन भी वायरल हो गया. अब दिग्गज फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श ने रामायण के ट्रेलर का रिव्यू किया है और सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

रामायण ट्रेलर फर्स्ट रिव्यू

दिग्गज फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म रामायण का ट्रेलर देख अपना रिव्यू दिया है. उन्होंने लिखा है, '4 मिनट का यह ट्रेलर – जिसका नाम प्रथम संकल्प है. आपको पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देता है... इसकी प्रस्तुति, पैमाना, विज़ुअल्स, वीएफएक्स और बैकग्राउंड स्कोर वाकई शानदार हैं... यह शानदार है और हर तरह से एक ग्लोबल सिनेमाई अनुभव जैसा लगता है'.

कास्टिंग एकदम सही लग रही है... भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर में दिव्यता, शालीनता और ताकत झलकती है. रावण के रोल में यश कमाल के लग रहे हैं... मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा – यहां कोई स्पॉइलर नहीं है... 24 जुलाई 2026 [शुक्रवार] को ट्रेलर के आधिकारिक तौर पर रिलीज होने का इंतज़ार करें.

बजट और स्टारकास्ट

रामायण दो पार्ट में बन रही है और इसका बजट 4000 करोड़ रुपये है. फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, सनी देओल, विवेक ओबेरॉय, लारा दत्ता और काजल अग्रवाल समेत कई स्टार नजर आने वाले हैं.

दूरदर्शी प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​और डायरेक्टर नितेश तिवारी ने यह पक्का किया है कि हर फ्रेम में जुनून, बारीकी और बेहतरीन कारीगरी दिखे. जैसा कि मैंने पहले कहा, रामायण सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक फिल्म है. इसमें एक ऐसी सदाबहार और यादगार फ़िल्म बनने के सभी गुण हैं, जिसे सालों-साल देखा, सराहा और मनाया जाएगा. रामायण दो हिस्सों में रिलीज होगी. पहला हिस्सा दिवाली 2026 में दुनिया भर के सिनेमाघरों में आएगा और दूसरा हिस्सा दिवाली 2027 में रिलीज होगा.

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