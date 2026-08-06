'रामायण' की रिलीज डेट का एलान, दिवाली से इतने दिन पहले आएगी थिएटर्स में, फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर आउट
हाल ही में रिलीज हुए रामायण के ट्रेलर के बाद से फिल्म तेजी से चर्चा में आ गई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 6, 2026 at 10:00 AM IST
हैदराबाद: नितेश तिवारी की रामायण के निर्माताओं ने आखिरकार इसकी रिलीज डेट का एलान कर ही दिया. नमित मल्होत्रा की इस फिल्म का पहला भाग दिवाली से दो दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज होगा. घोषणा के साथ ही, निर्माताओं ने फिल्म का अंग्रेजी ट्रेलर भी जारी किया है, जिससे दर्शकों को रिलीज से पहले फिल्म की एक नई झलक देखने को मिलेगी.
आम डब किए गए ट्रेलरों के विपरीत, अंग्रेजी एडिशन में कैरेक्टर अंग्रेजी संवाद बोलते हुए दिखाई देते हैं. नमित मल्होत्रा ने पहले भी कई भाषाओं के दर्शकों के लिए रामायण का पॉपुलर करने के लिए उचित तकनीक का उपयोग करने की बात कही थी.
An epic journey unlike anything seen before.— Sony Pictures (@SonyPictures) August 5, 2026
Watch the official trailer for #Ramayana, coming to theatres worldwide November 6. pic.twitter.com/BSiwVJMSs9
सोनी पिक्चर्स ने बुधवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रिलीज की तारीख की घोषणा की. पहला भाग 6 नवंबर, 2026 को रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के आसपास आने की उम्मीद है. रामायण: भाग 2 की रिलीज की सटीक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है.
जुलाई 2026 में पहली बार जारी किए गए ट्रेलर की शुरुआत यश द्वारा अभिनीत रावण के तीनों लोकों का स्वामी घोषित करने और फिर पूरे भूभाग में विनाश मचाने से होती है. इसके बाद भगवान विष्णु संतुलन बहाल करने के लिए राम का अवतार लेते हैं.
इस फुटेज में रणबीर कपूर को राम के रूप में दिखाया गया है, जो सीता (साई पल्लवी द्वारा अभिनीत) से विवाह करने से पहले अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं. कहानी में नाटकीय मोड़ तब आता है, जब राम को 14 वर्ष के वनवास की सजा सुनाई जाती है. सीता और लक्ष्मण (रवी दुबे द्वारा अभिनीत) उनके साथ वनवास जाते हैं, इससे पहले कि रावण सीता का अपहरण कर ले, अच्छाई और बुराई के बीच महाकाव्य संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है.
इससे पहले 'द डायरेक्ट' से बात करते हुए रणबीर कपूर ने भारत के सबसे पूजनीय महाकाव्यों में से एक को सिर्फ दो फिल्मों में रूपांतरित करने की चुनौती पर अपने विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा, सच कहूं तो रामायण की कहानी बताने के लिए शायद 10 भागों वाली फिल्म की जरूरत होगी, लेकिन दो भागों में इसे छोटे रूप में पेश करना बहुत मुश्किल था.
अभिनेता ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि आधुनिक दर्शकों से जुड़ने के लिए महाकाव्य को मॉडर्न बनाने आवश्यकता है. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि रामायण जैसी कहानी को इसकी आवश्यकता है. मेरा मानना है कि यह ग्रंथ 4,000 वर्षों से अधिक समय से प्रासंगिक है. भगवान राम विश्वभर में लाखों लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें साहस, बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्य, क्षमा, करुणा, अहंकार जैसे विषयों पर जो कुछ भी कहा गया है, वह जीवन का एक सबक है'.