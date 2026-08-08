ETV Bharat / entertainment

भारत से पहले ओवरसीज में क्यों रिलीज होगी रणबीर-यश की 'रामायण', प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने किया क्लियर

हैदराबाद: भारत में रामायण के फैंस को नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड एपिक कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है,. क्योंकि यह फिल्म भारत में रिलीज होने से दो दिन पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली है. निर्माता नमित मल्होत्रा ​​ने अब फिल्म के बहुचर्चित रिलीज शेड्यूल को स्पष्ट कर दिया है.

रणबीर कपूर द्वारा भगवान राम, साई पल्लवी द्वारा सीता और यश द्वारा रावण की भूमिका वाली रामायण फिल्म 6 नवंबर, 2026 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होगी, जबकि फिल्म का लक्ष्य दिवाली के अवसर पर 8 नवंबर को भारत में रिलीज होना है.

एक इंटरव्यू में मल्होत्रा ​​ने रिलीज की तारीखों में अंतर को समझाते हुए कहा, 'हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 6 नवंबर को फिल्म रिलीज कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय वितरण शुक्रवार के हिसाब से होता है, इसलिए यह 6 नवंबर को रिलीज हो रही है, लेकिन भारत में, हम फिलहाल दिवाली पर फिल्म रिलीज करने का लक्ष्य रख रहे हैं'.

इसका मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को भारतीय दर्शकों से दो दिन पहले रामायण देखने का मौका मिलेगा , क्योंकि इसका वैश्विक स्तर पर रिलीज शुक्रवार, 6 नवंबर को होगा, जिसके बाद भारत में इसका प्रीमियर रविवार, 8 नवंबर को होगा.

इससे पहले, सोनी पिक्चर्स ने X चैनल पर फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की थी और साथ ही इस एपिक फिल्म का अंग्रेजी ट्रेलर भी जारी किया था. ऐसा लगता है कि यह फिल्म की अंतरराष्ट्रीय रिलीज की तारीख है.