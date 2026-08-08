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भारत से पहले ओवरसीज में क्यों रिलीज होगी रणबीर-यश की 'रामायण', प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने किया क्लियर

यश और रणबीर कपूर स्टारर रामायण भारत में दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है.

Ramayana to release globally before India
भारत से पहले विदेश में रिलीज होगी 'रामायण' (POSTER)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 12:48 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: भारत में रामायण के फैंस को नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड एपिक कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है,. क्योंकि यह फिल्म भारत में रिलीज होने से दो दिन पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली है. निर्माता नमित मल्होत्रा ​​ने अब फिल्म के बहुचर्चित रिलीज शेड्यूल को स्पष्ट कर दिया है.

रणबीर कपूर द्वारा भगवान राम, साई पल्लवी द्वारा सीता और यश द्वारा रावण की भूमिका वाली रामायण फिल्म 6 नवंबर, 2026 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होगी, जबकि फिल्म का लक्ष्य दिवाली के अवसर पर 8 नवंबर को भारत में रिलीज होना है.

एक इंटरव्यू में मल्होत्रा ​​ने रिलीज की तारीखों में अंतर को समझाते हुए कहा, 'हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 6 नवंबर को फिल्म रिलीज कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय वितरण शुक्रवार के हिसाब से होता है, इसलिए यह 6 नवंबर को रिलीज हो रही है, लेकिन भारत में, हम फिलहाल दिवाली पर फिल्म रिलीज करने का लक्ष्य रख रहे हैं'.

इसका मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को भारतीय दर्शकों से दो दिन पहले रामायण देखने का मौका मिलेगा , क्योंकि इसका वैश्विक स्तर पर रिलीज शुक्रवार, 6 नवंबर को होगा, जिसके बाद भारत में इसका प्रीमियर रविवार, 8 नवंबर को होगा.

इससे पहले, सोनी पिक्चर्स ने X चैनल पर फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की थी और साथ ही इस एपिक फिल्म का अंग्रेजी ट्रेलर भी जारी किया था. ऐसा लगता है कि यह फिल्म की अंतरराष्ट्रीय रिलीज की तारीख है.

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब फिल्म निर्माता रामायण को एक वैश्विक सिनेमाई आयोजन के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को तेज कर रहे हैं. मल्होत्रा ​​ने खुलासा किया कि फिल्म की प्रचार सामग्री ने पहले ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है, क्योंकि इसके ट्रेलर को रिलीज होने के पांच दिनों के भीतर एक अरब से अधिक बार देखा जा चुका है.

रामायण को एक अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्शन के रूप में पेश किया जा रहा है और कई भारतीय हस्तियां पहले से ही इसके ऑस्कर जीतने की संभावनाओं के बारे में अटकलें लगा रही हैं. इसलिए मल्होत्रा ​​से यह भी पूछा गया कि क्या फिल्म की महत्वाकांक्षाओं में अकादमी पुरस्कार जीतना भी शामिल है.

निर्माता ने स्पष्ट किया कि ऑस्कर जीतना इस पोजेक्ट का पहला लक्ष्य नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि अकादमी से मान्यता मिलना देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा.

उन्होंने कहा, 'रामायण के पीछे की आकांक्षा अकादमी पुरस्कार के लिए नहीं है. फिर भी, दुनिया के शीर्ष रचनाकारों को सम्मानित करने वाले एक प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे काम को सराहा जाना और प्रदर्शित किया जाना भारत के लिए एक महान क्षण होगा'.

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