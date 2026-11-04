ETV Bharat / entertainment

'रामायण' की रिलीज में नहीं बचे अब 24 घंटे, एक क्लिक में जानें 4000 करोड़ी फिल्म में कौन करेगा क्या रोल?

रामायण में किसका क्या रोल? ( Film Poster/ETV Bharat )

हैदराबाद: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण: पार्ट 1 आखिरकार कल, 5 नवंबर को सिनेमाघरों में पहुंच जाएगी. यह फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है. नमित मल्होत्रा ​​और यश ने इसे प्रोड्यूस किया है, इस भारतीय महाकाव्य के दो-पार्ट वाले अडैप्टेशन में कई स्टार्स ने इसके कुछ सबसे मशहूर किरदारों को जिंदा करने जा रहे हैं. भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर और सीता के रोल में साईं पल्लवी से लेकर रावण के रोल में यश तक, आइए देखें कि फिल्म में कौन क्या रोल कर रहा है.

रणबीर कपूर

रणबीर कपूर ने अयोध्या के राजकुमार और महाकाव्य के मुख्य किरदारों में से एक, भगवान राम का रोल निभाया है. यह पहली बार है जब एक्टर लोगों की आस्था से जुड़े किरदार को करने जा रहे हैं. एक्टर ने इस पवित्र किरदार को निभाने की जिम्मेदारी के बारे में बात करते हुए कहा है कि राम की ताकत उनके संयम, गरिमा और शांत स्वभाव में है. साई पल्लवी साई पल्लवी ने मिथिला की राजकुमारी और भगवान राम की पत्नी देवी सीता का रोल किया है. इस महाकाव्य का एक अहम हिस्सा, सीता राम के साथ वनवास में जाती हैं, जहां रावण उनका हरण करने के बाद उनकी जिंदगी एक मुश्किल मोड़ लेती है. साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली साई ने एक ऐसा किरदार निभाया है, जो अपनी ताकत, गरिमा, हिम्मत और भक्ति के लिए मशहूर है. रॉकिंग स्टार यश यश ने लंका के ताकतवर राजा और महाकाव्य के विलेन रावण का रोल किया है. अपनी समझदारी, ताकत और ज्ञान के लिए जाने जाने वाले एक ताकतवर शासक, रावण के कामों ने रामायण के मुख्य संघर्ष को तब शुरू किया, जब उन्होंने सीता का अपहरण किया. केजीएफ स्टार ने फिल्म में सबसे मुश्किल रोल में से एक निभाया है, जिससे किरदार में एक बड़ी स्क्रीन प्रेजेंस आई है. उनका रोल इस अडैप्टेशन के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले हिस्सों में से एक है. रवि दुबे रवि दुबे ने लक्ष्मण का रोल किया है, जो भगवान राम के छोटे भाई और उनके सबसे वफादार साथियों में से एक हैं. अपनी पक्की वफादारी के लिए जाने जाने वाले लक्ष्मण, राम और सीता के साथ वनवास में जाने के लिए महल की जिंदगी के आराम छोड़ देते हैं. वह हर मुश्किल में अपने भाई के साथ खड़े रहते हैं और आगे होने वाली घटनाओं में अहम रोल निभाते हैं. एक्टर ने हाल ही में इस किरदार को अपने करियर के सबसे बड़े सम्मानों में से एक बताया. अरुण गोविल रामानंद सागर के मशहूर टीवी सीरियल में भगवान राम का रोल करने के लिए याद किए जाने वाले मशहूर एक्टर अरुण गोविल, राजा दशरथ के रोल में दिखेंगे. दशरथ के रोल में, वह एक ऐसे पिता का रोल कर रहे हैं जो राम के लिए अपने प्यार और अपनी रानी कैकेयी से किए वादों के बीच फंसा हुआ है. लारा दत्ता लारा दत्ता ने रानी कैकेयी का रोल किया है, जो राजा दशरथ की तीन पत्नियों में से एक और भरत की मां थीं. उनका किरदार इस एपिक की घटनाओं को शुरू करने में अहम भूमिका निभाता है. अपनी राजदार मंथरा से प्रभावित होकर, कैकेयी दशरथ से मिले दो वरदानों का जिक्र करती हैं, जिसमें वह मांग करती हैं कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए. उनके इस फैसले से अयोध्या के शाही परिवार का रास्ता बदल जाता है. शीबा चड्ढा शीबा चड्ढा ने मंथरा का रोल किया है, जो महल की नौकरानी और रानी कैकेयी की राजदार थी. हालांकि स्क्रीन प्रेजेंस के हिसाब से यह कोई सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है, लेकिन मंथरा का असर कहानी के लिए बहुत जरूरी साबित होता है. वह कैकेयी को राजा दशरथ से दो वरदान मांगने के लिए मना लेती है, जिससे आखिर में राम को वनवास और भरत को राजतिलक का प्रस्ताव मिलता है. उसके कामों से घटनाओं की एक सीरीज शुरू होती है, जो अयोध्या के शाही परिवार की जिंदगी बदल देती है और एक बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है.