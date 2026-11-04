'रामायण' की रिलीज में नहीं बचे अब 24 घंटे, एक क्लिक में जानें 4000 करोड़ी फिल्म में कौन करेगा क्या रोल?
रामायण पार्ट 1 कल 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 3:30 PM IST
हैदराबाद: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण: पार्ट 1 आखिरकार कल, 5 नवंबर को सिनेमाघरों में पहुंच जाएगी. यह फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है. नमित मल्होत्रा और यश ने इसे प्रोड्यूस किया है, इस भारतीय महाकाव्य के दो-पार्ट वाले अडैप्टेशन में कई स्टार्स ने इसके कुछ सबसे मशहूर किरदारों को जिंदा करने जा रहे हैं. भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर और सीता के रोल में साईं पल्लवी से लेकर रावण के रोल में यश तक, आइए देखें कि फिल्म में कौन क्या रोल कर रहा है.
रणबीर कपूर
रणबीर कपूर ने अयोध्या के राजकुमार और महाकाव्य के मुख्य किरदारों में से एक, भगवान राम का रोल निभाया है. यह पहली बार है जब एक्टर लोगों की आस्था से जुड़े किरदार को करने जा रहे हैं. एक्टर ने इस पवित्र किरदार को निभाने की जिम्मेदारी के बारे में बात करते हुए कहा है कि राम की ताकत उनके संयम, गरिमा और शांत स्वभाव में है.
साई पल्लवी
साई पल्लवी ने मिथिला की राजकुमारी और भगवान राम की पत्नी देवी सीता का रोल किया है. इस महाकाव्य का एक अहम हिस्सा, सीता राम के साथ वनवास में जाती हैं, जहां रावण उनका हरण करने के बाद उनकी जिंदगी एक मुश्किल मोड़ लेती है. साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली साई ने एक ऐसा किरदार निभाया है, जो अपनी ताकत, गरिमा, हिम्मत और भक्ति के लिए मशहूर है.
रॉकिंग स्टार यश
यश ने लंका के ताकतवर राजा और महाकाव्य के विलेन रावण का रोल किया है. अपनी समझदारी, ताकत और ज्ञान के लिए जाने जाने वाले एक ताकतवर शासक, रावण के कामों ने रामायण के मुख्य संघर्ष को तब शुरू किया, जब उन्होंने सीता का अपहरण किया. केजीएफ स्टार ने फिल्म में सबसे मुश्किल रोल में से एक निभाया है, जिससे किरदार में एक बड़ी स्क्रीन प्रेजेंस आई है. उनका रोल इस अडैप्टेशन के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले हिस्सों में से एक है.
रवि दुबे
रवि दुबे ने लक्ष्मण का रोल किया है, जो भगवान राम के छोटे भाई और उनके सबसे वफादार साथियों में से एक हैं. अपनी पक्की वफादारी के लिए जाने जाने वाले लक्ष्मण, राम और सीता के साथ वनवास में जाने के लिए महल की जिंदगी के आराम छोड़ देते हैं. वह हर मुश्किल में अपने भाई के साथ खड़े रहते हैं और आगे होने वाली घटनाओं में अहम रोल निभाते हैं. एक्टर ने हाल ही में इस किरदार को अपने करियर के सबसे बड़े सम्मानों में से एक बताया.
अरुण गोविल
रामानंद सागर के मशहूर टीवी सीरियल में भगवान राम का रोल करने के लिए याद किए जाने वाले मशहूर एक्टर अरुण गोविल, राजा दशरथ के रोल में दिखेंगे. दशरथ के रोल में, वह एक ऐसे पिता का रोल कर रहे हैं जो राम के लिए अपने प्यार और अपनी रानी कैकेयी से किए वादों के बीच फंसा हुआ है.
लारा दत्ता
लारा दत्ता ने रानी कैकेयी का रोल किया है, जो राजा दशरथ की तीन पत्नियों में से एक और भरत की मां थीं. उनका किरदार इस एपिक की घटनाओं को शुरू करने में अहम भूमिका निभाता है. अपनी राजदार मंथरा से प्रभावित होकर, कैकेयी दशरथ से मिले दो वरदानों का जिक्र करती हैं, जिसमें वह मांग करती हैं कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए. उनके इस फैसले से अयोध्या के शाही परिवार का रास्ता बदल जाता है.
शीबा चड्ढा
शीबा चड्ढा ने मंथरा का रोल किया है, जो महल की नौकरानी और रानी कैकेयी की राजदार थी. हालांकि स्क्रीन प्रेजेंस के हिसाब से यह कोई सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है, लेकिन मंथरा का असर कहानी के लिए बहुत जरूरी साबित होता है. वह कैकेयी को राजा दशरथ से दो वरदान मांगने के लिए मना लेती है, जिससे आखिर में राम को वनवास और भरत को राजतिलक का प्रस्ताव मिलता है. उसके कामों से घटनाओं की एक सीरीज शुरू होती है, जो अयोध्या के शाही परिवार की जिंदगी बदल देती है और एक बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है.
इंदिरा कृष्णन
इंदिरा कृष्णन ने रानी कौशल्या का रोल किया है, जो राजा दशरथ की पत्नी और भगवान राम की मां थीं. अयोध्या के प्यारे राजकुमार की मां के तौर पर, कौशल्या तब टूट जाती हैं, जब राम को राज्य छोड़कर 14 साल वनवास में बिताने के लिए मजबूर किया जाता है. उनका कैरेक्टर एक मां के बिना शर्त प्यार और राम के जाने से जुड़ी इमोशनल उथल-पुथल को दिखाता है.
आदिनाथ कोठारे
मराठी एक्टर आदिनाथ कोठारे ने राजा दशरथ और रानी कैकेयी के बेटे और भगवान राम के छोटे भाई भरत का रोल किया है. हालांकि राम के वनवास के बाद उन्हें राजगद्दी का वारिस बताया जाता है, लेकिन भरत राज्य को अपना मानने से मना कर देते हैं. अपने बड़े भाई के लिए उनका गहरा सम्मान और प्यार उन्हें इस एपिक के सबसे जरूरी किरदारों में से एक बनाता है.
काजल अग्रवाल
काजल अग्रवाल लंका की रानी और रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल कर रही हैं. अपने पति के उलट, मंदोदरी को अक्सर एक समझदार और समझदार इंसान के तौर पर दिखाया जाता है, जो अपने फैसलों के नतीजों को समझती है. वह रावण के कामों से लंका पर आने वाले खतरे को पहचानती है, खासकर सीता के अपहरण के बाद.
रकुल प्रीत सिंह
रकुल प्रीत सिंह ने रावण की बहन शूर्पणखा का रोल किया है, जिसकी राम और लक्ष्मण से मुलाकात कहानी में एक अहम मोड़ बन जाती है. जंगल में वनवास के दौरान, शूर्पणखा भाइयों के पास जाती है, लेकिन यह मुलाकात झगड़े में खत्म होती है. उसके बाद लंका लौटने और उसके बाद की घटनाओं ने रावण के सीता को किडनैप करने के फैसले में मदद की.
अनुपम खेर
जाने-माने एक्टर अनुपम खेर ने जटायु को अपनी आवाज दी है, जो एक पक्षी है, जो रावण द्वारा सीता को किडनैप किए जाने पर उन्हें बचाने की कोशिश करता है. रावण की बहुत ज्यादा ताकत के बारे में पता होने के बावजूद, जटायु हिम्मत से उसका सामना करता है और उसे सीता को लंका ले जाने से रोकने की कोशिश करता है. उसका बलिदान रामायण के इमोशनल एपिसोड में से एक बन जाता है.
फैजल मलिक
फैजल मलिक ने कुंभकर्ण का रोल किया है, जो रावण का छोटा भाई और लंका के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक है. महाकाव्य में अपने बड़े आकार, जबरदस्त ताकत और लंबे समय तक सोने के लिए मशहूर कुंभकर्ण, राम की सेना के खिलाफ लड़ाई का एक अहम हिस्सा बन जाता है. हालांकि, फैजल का किरदार रामायण के दूसरे पार्ट में ही दिखेगा.
Ravi Dubey showing respect by touching Sunny Deol’s feet at #Ramayana premiere. A heartwarming gesture. https://t.co/genYuQ6oU0— 𝒜ℬ (@AB_THE_BOSS) November 3, 2026
सनी देओल
सनी देओल ने भगवान राम के पक्के भक्त और इस महाकाव्य के सबसे ताकतवर किरदारों में से एक, भगवान हनुमान का चुना है. अपनी जबरदस्त ताकत, हिम्मत और अटूट भक्ति के लिए जाने जाने वाले हनुमान, सीता की खोज में राम की मदद करते हैं. लंका की उनकी यात्रा और रावण के खिलाफ लड़ाई के लिए राम की तैयारी में उनकी मदद करने की कोशिशें उन्हें कहानी का एक जरूरी हिस्सा बनाती हैं. सनी की कास्टिंग ने दर्शकों के बीच काफी उत्साह पैदा किया है.