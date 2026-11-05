'रामायण' की रिलीज पर ऋषभ शेट्टी ने भेजी शुभकामनाएं, बोले- यह भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल
नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी की ‘रामायण’ को लेकर देशभर में उत्साह चरम पर है. ऋषभ शेट्टी भी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 1:35 PM IST
हैदराबाद: नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित और नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ आज 5 नवंबर को रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी के साथ इंडियन सिनेमाई स्टार्स फिल्म मेकर्स और रामायम की पूरी टीम को शुभकामनाएं देने में लगे हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां भी इस भव्य प्रोजेक्ट के समर्थन में आगे आ रही हैं. रिलीज से ठीक पहले इस उत्साह को और बढ़ाते हुए सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी ने सोशल मीडिया पर फिल्म की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने X स्टोरी पर एक खास संदेश साझा किया है.
कांतारा फेम एक्टर ऋषभ शेट्टी ने लिखा है, 'हमारी कालजयी कहानियों और संस्कृति को इतने भव्य स्तर पर जीवंत होते देखना वाकई बेहद खास है. यह भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल है. यश, रणबीर कपूर, नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी, साई पल्लवी, सनी देओल, ए. आर. रहमान, हंस ज़िमर, रवि दुबे, रकुल प्रीत, विवेक ओबेरॉय, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल और ‘रामायण’ की पूरी कास्ट एवं क्रू को मेरी दिल से शुभकामनाएं. बड़े पर्दे पर इस भव्य सिनेमाई अनुभव को देखने का बेसब्री से इंतजार है. कामना है कि ‘रामायण’ इतिहास रचे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे'.
There's something truly special about seeing our timeless stories and culture brought to life on such a grand scale. A proud moment for Indian cinema! My heartfelt wishes to @thenameisyash, #RanbirKapoor, @malhotra_namit, @niteshtiwari22, @Sai_Pallavi92, @iamsunnydeol, @arrahman, @HansZimmer, @raviedubey, @Rakulpreet, @vivekoberoi, @AnupamPKher, @MsKajalAggarwal and the entire cast and crew of #Ramayana. Looking forward to witnessing this grand spectacle on the big screen. May #Ramayana create history and inspire generations! ❤️— Rishab Shetty (@shetty_rishab) November 4, 2026
ऋषभ शेट्टी जैसे सुपरस्टार की ओर से मिला यह स्नेहपूर्ण समर्थन फिल्म को लेकर बढ़ते उत्साह में एक नया जोश भरता है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ ने 8 बार ऑस्कर जीत चुकी VFX कंपनी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के साथ मिलकर किया है.
दो भागों में बन रही यह महागाथा दुनियाभर में IMAX फॉर्मेट में रिलीज होगी. फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 के अवसर पर 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2028 में रिलीज होगा. पहले रामायण का दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज होना था, लेकिन फिल्म प्रमोशन के दौरान नमित मल्होत्रा ने पुष्टि की कि अब फिल्म का दूसरा भाग 2028 में रिलीज होगा.