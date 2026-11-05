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'रामायण' की रिलीज पर ऋषभ शेट्टी ने भेजी शुभकामनाएं, बोले- यह भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल

'रामायण' रिलीज ( POSTER/IANS )

हैदराबाद: नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित और नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ आज 5 नवंबर को रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी के साथ इंडियन सिनेमाई स्टार्स फिल्म मेकर्स और रामायम की पूरी टीम को शुभकामनाएं देने में लगे हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां भी इस भव्य प्रोजेक्ट के समर्थन में आगे आ रही हैं. रिलीज से ठीक पहले इस उत्साह को और बढ़ाते हुए सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी ने सोशल मीडिया पर फिल्म की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने X स्टोरी पर एक खास संदेश साझा किया है.

कांतारा फेम एक्टर ऋषभ शेट्टी ने लिखा है, 'हमारी कालजयी कहानियों और संस्कृति को इतने भव्य स्तर पर जीवंत होते देखना वाकई बेहद खास है. यह भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल है. यश, रणबीर कपूर, नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी, साई पल्लवी, सनी देओल, ए. आर. रहमान, हंस ज़िमर, रवि दुबे, रकुल प्रीत, विवेक ओबेरॉय, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल और ‘रामायण’ की पूरी कास्ट एवं क्रू को मेरी दिल से शुभकामनाएं. बड़े पर्दे पर इस भव्य सिनेमाई अनुभव को देखने का बेसब्री से इंतजार है. कामना है कि ‘रामायण’ इतिहास रचे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे'.