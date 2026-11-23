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'रामायण' को मिला वैश्विक सम्मान, वेटिकन के कार्डिनल और कैथोलिक चर्च के सदस्यों ने देखी फिल्म, जानें क्या बोले?

'रामायण' ( Poster )

हैदराबाद: पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेज के चांसलर, हिज एमिनेंस कार्डिनल पीटर कोडवो टर्कसन, ने नमित मल्होत्रा की रामायण की सराहना की है. दरअसल, उन्होंने रामायण को बाइबिल में मौजूद कहानियों से लेकर अलौकिक, प्यार, नफरत, धोखे और भाईचारे जैसे विषयों से जोड़ते हुए एक समान बताया है. साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि कैसे भारतीय महाकाव्य अपने साथ दर्शकों को दुनिया भर ने यूनिवर्सल कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज से रूबरू करा रहा है.

इंडियन सिनेमा के लिए यह एक बड़ा लैंडमार्क मोमेंट है. नमित मल्होत्रा की 'रामायण' ने भारत की इस सदियों से पूजी जा रही महागाथा को दुनियाभर में कई धर्मों और संस्कृतियों के बीच चर्चा के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है. ऐसे में, फिल्म की रोम में एक स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसमें कार्डिनल पीटर कोडवो तुर्कसन के साथ पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेज के कुछ स्टाफ, होली सी में घाना के एम्बेसडर और उनके कुछ स्टाफ, एक आर्किटेक्ट और उनके कुछ दोस्तों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.