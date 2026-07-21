'रामायण' के प्रोड्यूसर का बड़ा बयान, जानें हिंदुस्तान को लेकर क्या बोले नमित मल्होत्रा
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभाएंगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 2:48 PM IST
हैदराबाद: रामायण भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है. दो भागों में बनने वाली यह ग्लोबल फिल्म शानदार विजुअल्स, दमदार कहानी और बेहतरीन स्टारकास्ट के साथ रामायण की इस कालजयी गाथा को पहले कभी न देखे गए अंदाज में बड़े पर्दे पर लेकर आ रही है. हाल ही में मेकर्स ने दिल्ली में प्रथम संकल्प नाम से फिल्म की भव्य ट्रेलर स्क्रीनिंग रखी, जिसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और फिल्म को लेकर लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया. इसी बीच फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इस प्रोजेक्ट को मिले प्यार और समर्थन के लिए सभी का दिल से धन्यवाद किया.
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा सभी का दिल से आभार जताते नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने इस बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के अपने अटूट विश्वास और भरोसे के बारे में भी बात की. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'नमित मल्होत्रा की एक ऐतिहासिक फिल्म'.
दुनिया की सबसे महान कहानियों में से एक रामायण को बड़े पर्दे पर नए अंदाज में पेश करते हुए नितेश तिवारी की रामायण इस महाकाव्य की भावनाओं और भव्यता को पहले कभी न देखे गए स्तर पर दिखाने जा रही है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभाएंगी, जबकि यश रावण के दमदार किरदार में दिखाई देंगे. सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं.
नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण को नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज, 8 बार ऑस्कर जीत चुकी VFX कंपनी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस मिलकर बना रहे हैं. दो भागों में बनने वाली यह फिल्म दुनियाभर के IMAX सिनेमाघरों में रिलीज होगी. पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होगा.