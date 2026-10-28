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'रामायण पार्ट 2' पर साई पल्लवी ने दिया बड़ा अपडेट, LA प्रीमियर में खोला फिल्म का ये राज

साई पल्लवी ( ANI )

हैदराबाद: 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' का वर्ल्ड प्रीमियर लॉस एंजिल्स में हुआ, जहां फिल्म की कास्ट और क्रू एकेडमी म्यूज़ियम ऑफ मोशन पिक्चर्स के डेविड गेफेन थिएटर में एक खास 3D स्क्रीनिंग के लिए इकट्ठा हुए. इस इवेंट के दौरान, इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत करते हुए 'रामायण' की सीता बनी साई पल्लवी ने फिल्म के दूसरे भाग यानी 'रामायण पार्ट 2' के बारे में एक अपडेट साझा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अपडेट के साथ एक्ट्रेस ने खुद के बारे में एक खुलासा भी किया है.

बड़े पर्दे पर इस महागाथा को देखने से पहले, फिल्म की टीम ने लॉस एंजिल्स में दर्शकों से बातचीत की. इस दौरान, साई पल्लवी ने 'रामायण' के दूसरे भाग (पार्ट 2) के बारे में जानकारी दी, जो 2027 में रिलीज होने वाली है. साई से सीक्वल के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, "अगर आप इंडियन कल्चर और एपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह वह शुरुआत हो सकती है जहां आप रामायण का सबसे अच्छा वर्शन देख सकते हैं."