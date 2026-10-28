'रामायण पार्ट 2' पर साई पल्लवी ने दिया बड़ा अपडेट, LA प्रीमियर में खोला फिल्म का ये राज
साई पल्लवी ने फिल्म के एलए प्रीमियर में 'रामायण पार्ट 2' की शूटिंग पर अपडेट शेयर किया
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 8:42 PM IST
हैदराबाद: 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' का वर्ल्ड प्रीमियर लॉस एंजिल्स में हुआ, जहां फिल्म की कास्ट और क्रू एकेडमी म्यूज़ियम ऑफ मोशन पिक्चर्स के डेविड गेफेन थिएटर में एक खास 3D स्क्रीनिंग के लिए इकट्ठा हुए. इस इवेंट के दौरान, इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत करते हुए 'रामायण' की सीता बनी साई पल्लवी ने फिल्म के दूसरे भाग यानी 'रामायण पार्ट 2' के बारे में एक अपडेट साझा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अपडेट के साथ एक्ट्रेस ने खुद के बारे में एक खुलासा भी किया है.
बड़े पर्दे पर इस महागाथा को देखने से पहले, फिल्म की टीम ने लॉस एंजिल्स में दर्शकों से बातचीत की. इस दौरान, साई पल्लवी ने 'रामायण' के दूसरे भाग (पार्ट 2) के बारे में जानकारी दी, जो 2027 में रिलीज होने वाली है. साई से सीक्वल के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, "अगर आप इंडियन कल्चर और एपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह वह शुरुआत हो सकती है जहां आप रामायण का सबसे अच्छा वर्शन देख सकते हैं."
Sai Pallavi about #Ramayana Part2 - “ I haven’t started filming yet!” https://t.co/SgmloQR2R8— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) October 28, 2026
साई पल्लवी ने इस एपिक की गहरी नैतिक सीखों पर भी बात की, और बताया कि इसके कैरेक्टर लोगों को अपने अंदर झांकने और अपनी कमियों को पहचानने के लिए मोटिवेट करते हैं. उन्होंने बताया, "एक धर्मग्रंथ के तौर पर, अगर आप विश्वासी हैं, तो आप देखेंगे और अपने अंदर मौजूद अच्छाई और बुराई को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रावण पूरी तरह से बुरा नहीं है. यह जरूरी है कि हम अपने अंदर रावण को पहचानें, और समय के साथ बदलाव करें."
इस दौरान साई ने फिल्म की शूटिंग के बारे में अपडेट दिया. उन्होंने कहा, "मैंने अभी तक शूटिंग शुरू नहीं की है." उन्होंने फिल्म के विज़ुअल इफेक्ट्स और टेक्निकल क्रू के काम की भी तारीफ की. साथ ही, उन्होंने भरोसा जताया कि यह बड़ा अडैप्टेशन इंटरनेशनल दर्शकों के लिए भारतीय पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक विरासत का इंट्रोडक्शन बन सकता है.
'रामायण' को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. रणबीर कपूर राम का रोल कर रहे हैं, साई पल्लवी सीता का रोल कर रही हैं, यश रावण का रोल कर रहे हैं, सनी देओल हनुमान का रोल कर रहे हैं, और रवि दुबे लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं. इस टीम में अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता भी हैं. इस फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को रिलीज हो रहा है.