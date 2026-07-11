ETV Bharat / entertainment

'रामायण पार्ट 1' के ट्रेलर की रिलीज डेट से उठा पर्दा, इस दिन दुनियाभर में धमाल मचाएगी रणबीर कपूर की फिल्म

हैदराबाद: नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित और नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही माइथोलॉजी फिल्म रामायण पार्ट 1 के ट्रेलर की आधिकारिक रिलीज डेट सामने आ चुकी है. रणबीर कपूर, यश, रवि दुबे, सनी देओल और मल्टीस्टारर यह फिल्म मौजूदा साल की दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है. इससे पहले दर्शकों को फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है और अब फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का आज एलान कर दिया गया है. साथ ही मेकर्स ने फिल्म को लेकर एक लंबा चौड़ा नोट भी शेयर किया है.

कब रिलीज होगा रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर?

आज 11 जुलाई को मेकर्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म रामायण पार्ट 1 के ट्रेलर की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है. मेकर्स ने एक पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता एक राजभवन में दिख रहे हैं. मेकर्स ने रामायण पार्ट 1 के ट्रेलर की रिलीज डेट का एलान कर लिखा है, भारत से दुनिया तक, रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर दुनियाभर में 24 जुलाई को रिलीज होगी. बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार 24 जुलाई का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है.