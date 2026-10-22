'रामायण' OTT रिलीज: 4000 करोड़ी फिल्म को इस ऑप्शन के जरिए ही देख सकेंगे ऑनलाइन, जानें पूरा प्लान
रामायण को देश में घर-घर तक पहुंचाने के लिए मेकर्स ने OTT पर दिखाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 10:53 AM IST
हैदराबाद: रामायण OTT रिलीज: दर्शकों को नमित मल्होत्रा की रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड का बेसब्री से इंतजार है. फिल्म इस दिवाली के मौके पर थिएटर में दस्तक देने जा रही हैं, लेकिन इससे पहले फिल्म को लेकर ओटीटी स्ट्रीम पर बड़ी अपडेट सामने आई है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म रामायण सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. मगर मेकर्स ने फिल्म को ओटीटी पर दिखाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है. फिल्म को पे-पर-व्यू ऑप्शन के जरिए ही देख सकेंगे. चलिए जानते क्या है मेकर्स का ये नया OTT प्लान.
क्या है रामायण को देखने का OTT प्लान?
रामायण आगामी 5 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है. रिपोर्ट्स की मानें तो थिएटर्स से उतरने के बाद फिल्म जियोहॉटस्टार पर पे-पर-व्यू ऑप्शन के जरिए उपलब्ध होगी, जिसका मतलब है कि दर्शकों को इसे रेगुलर स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन पर देखने के बजाय अलग से एक्सेस खरीदना होगा. पे-पर-व्यू मॉडल का मतलब है कि थिएटर में फिल्म का टाइम खत्म होने के बाद दर्शक इसे खरीदकर देख पाएंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो यह ऑप्शन भारत में दर्शकों को स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन के बजाय जियोहॉटस्टार पर एक डेडिकेटेड ऑन-डिमांड परचेज फीचर के जरिए मिलेगा. अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि फिल्म ओटीटी पर किस तारीख को आएगी.
नीता अंबानी ने क्या कहा?
रिपोर्ट्स के अनुसार, नीता अंबानी और नमित मल्होत्रा रामायण का संदेश देश के घर-घर में देना चाहते हैं. जियो हॉटस्टार की चेयरपर्सन नीता एम. अंबानी ने इस पार्टनरशिप को बहुत अहम बताया है. साथ ही कहा कि इससे यह कहानी पूरे भारत के परिवारों तक आसानी से पहुंच पाएगी, जिसमें छोटे दर्शक भी शामिल होंगे, जो शायद पहली बार इस एपिक को देखने वाले हैं.
डिजिटल रिलीज क्यों जरूरी?
रिपोर्ट्स की मानें तो नमित मल्होत्रा का कहना है कि फिल्म की टीम चाहती है कि दर्शक रामायण को IMAX 3D में देखें. मगर निर्माता का कहना है कि थिएटर्स चेन उस सभी तक नहीं पहुंच पाती है, जो स्क्रीन पर इसे देखना चाहते हैं. यही कारण है कि फिल्म के थिएटर्स से उतरने के बाद लोग इसे जियोहॉटस्टार पर पे-पर-व्यू ऑप्शन के जरिए देख सकेंगे.
रामायण के बारे में
रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. यह दो पार्ट की लाइव-एक्शन फिल्म सीरीज होगी. श्रीधर राघवन ने वाल्मीकि की कहानी को स्क्रीन के लिए अडैप्ट किया है, जबकि प्राइम फोकस स्टूडियोज इस प्रोजेक्ट को DNEG, (जो आठ बार एकेडमी अवॉर्ड जीत चुका है, प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो), और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर प्रभु राम, साई पल्लवी सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और रॉकिंग स्टार यश रावण के रोल में होंगे.