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'रामायण' OTT रिलीज: 4000 करोड़ी फिल्म को इस ऑप्शन के जरिए ही देख सकेंगे ऑनलाइन, जानें पूरा प्लान

'रामायण' OTT रिलीज ( POSTER )

हैदराबाद: रामायण OTT रिलीज: दर्शकों को नमित मल्होत्रा ​​की रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड का बेसब्री से इंतजार है. फिल्म इस दिवाली के मौके पर थिएटर में दस्तक देने जा रही हैं, लेकिन इससे पहले फिल्म को लेकर ओटीटी स्ट्रीम पर बड़ी अपडेट सामने आई है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म रामायण सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. मगर मेकर्स ने फिल्म को ओटीटी पर दिखाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है. फिल्म को पे-पर-व्यू ऑप्शन के जरिए ही देख सकेंगे. चलिए जानते क्या है मेकर्स का ये नया OTT प्लान.

क्या है रामायण को देखने का OTT प्लान?