रामायण ग्लोबल विनर: 27 देशों में नंबर 1 बनी रणबीर-यश की फिल्म, 1800 करोड़ के करीब पहुंचते ही किया ये कारनामा
रामायण पार्ट 1 अपनी रिलीज का तीन हफ्ते पूरे कर चुकी है और भारत की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 5:09 PM IST
हैदराबाद: रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड कर लिया है. रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 27 देशों में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ-ईस्ट एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें वे मार्केट भी शामिल हैं, जहां इंडियन फिल्मों ने ट्रेडिशनली लिमिटेड बिजनेस किया है.
22 दिनों में किया 1700 करोड़ का आंकड़ा पार
यह माइलस्टोन तब आया जब फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 22 दिनों में 1777 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. अब अपने चौथे हफ़्ते में, यह माइथोलॉजिकल एपिक कथित तौर पर 2027 के पहले क्वार्टर में चीन, जापान, साउथ कोरिया और रूस में भी रिलीज की तैयारी कर रही है, जो शेड्यूलिंग और अप्रूवल पर निर्भर है.
इन देशों में बनाया रिकॉर्ड
मेकर्स के मुताबिक, रिकॉर्ड बनाने वाले मार्केट में यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, नीदरलैंड्स, वियतनाम, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका और कजाकिस्तान शामिल हैं. लिस्ट में केन्या, घाना, यूक्रेन, फिनलैंड, रोमानिया और कई छोटे यूरोपियन और कैरिबियन इलाके भी शामिल हैं.
हर मार्केट से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अलग-अलग होता है, लेकिन जियोग्राफिकल फैलाव से पता चलता है कि फिल्म ने उन विदेशी इलाकों से आगे भी अपनी पहचान बनाई है, जो पारंपरिक रूप से बॉलीवुड के इंटरनेशनल बिजनेस को चलाते रहे हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और गल्फ देश शामिल हैं.
सबसे ज्यादा इस देश में मजबूत है रामायण
नॉर्थ अमेरिका फिल्म के सबसे मजबूत इंटरनेशनल मार्केट में से एक बनकर उभरा है. रामायण ने धुरंधर 2 को पीछे छोड़कर इस इलाके में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई. साउथ-ईस्ट एशिया, खासकर इंडोनेशिया और थाईलैंड में इसके परफॉर्मेंस ने भी इसके इंटरनेशनल रन में मदद की है.
मेकर्स ने सभी 27 देशों के अलग-अलग ग्रॉस कलेक्शन जारी नहीं किए हैं, जिससे इन मार्केट के रिकॉर्ड की सीधी तुलना नहीं हो पा रही है. छोटे इलाकों से होने वाला रेवेन्यू भी फिल्म के बड़े मार्केट में रिकॉर्ड किए गए बड़े कलेक्शन से अलग रहता है.
फिल्म के दुनिया भर में कलेक्शन की जानकारी
सैकनिल्क के अनुसार , फिल्म ने 22वें दिन भारत में 9.65 करोड़ रुपये और विदेशों में 10 करोड़ रुपये की कमाई की. रामायण का डोमेस्टिक नेट कलेक्शन 994.75 करोड़ रुपये हो गया है. इसकी ग्रॉस डोमेस्टिक कमाई 1,185 करोड़ रुपये रही, जबकि ओवरसीज में 592 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई 1,777 करोड़ रुपये हो गई.
पहले हफ्ते में 675 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते में 357.10 करोड़ रुपये और तीसरे हफ्ते में 152.85 करोड़ रुपये की कुल कमाई हुई, जिससे घरेलू कमाई 1,185 करोड़ रुपये रही.
फिल्म ने पहले हफ्ते में भारत में 564 करोड़ रुपये कमाए, जबकि दूसरे हफ्ते में 299 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद कलेक्शन धीमा होने लगा। भारत में शो की संख्या भी रिलीज के समय 25,000 से ज्यादा से घटकर लगभग 15,700 हो गई.
20वें दिन थोड़ी बढ़त मिली, जब मेकर्स ने Rs 99 से शुरू होने वाले डिस्काउंटेड टिकट शुरू किए. उस मंगलवार को फिल्म ने 17.50 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, 21वें दिन इसका डेली कलेक्शन पहली बार सिंगल डिजिट में गिरकर 9.50 करोड़ रुपये हो गया.
इसके बाद फिल्म ने 1.6 परसेंट की मामूली बढ़त दर्ज की और चौथे गुरुवार को 15,418 शो में 9.65 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. हिंदी वर्जन ने शुक्रवार को 13,287 शो से 6.75 करोड़ रुपये कमाकर घरेलू बिजनेस में सबसे आगे रहा. मलयालम में 714 शो से 1 करोड़ रुपये कमाए, जबकि कन्नड़ में 446 शो से 85 लाख रुपये कमाए. तमिल और तेलुगु में 75 लाख रुपये और 30 लाख रुपये जोड़े.
उत्तरी अमेरिका में स्क्रीन की संख्या में गिरावट
नॉर्थ अमेरिका में अपने रिकॉर्ड के बावजूद, इस इलाके में फिल्म की थिएटर में मौजूदगी धीरे-धीरे कम होती गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामायण पूरे नॉर्थ अमेरिका में 1,400 से ज्यादा थिएटर में रिलीज हुई, लेकिन दूसरे हफ्ते में 300 से ज्यादा थिएटर कम हो गए.
तीसरे हफ्ते में इसके थिएटर की संख्या और घटकर 681 होने की उम्मीद थी, जो पहले हफ्ते की मौजूदगी के आधे से भी कम था. स्क्रीन में कमी से थिएटर के बाकी समय में मार्केट के कंट्रीब्यूशन पर असर पड़ने की उम्मीद है.
खबर है कि फिल्म को 2027 की पहली तिमाही में चीन, जापान, साउथ कोरिया और रूस में थिएटर में रिलीज़ करने की तैयारी की जा रही है, जो फाइनल शेड्यूलिंग और ज़रूरी मंज़ूरी पर निर्भर है.
चीन एक जरूरी मार्केट बन सकता है, क्योंकि वहां नितेश तिवारी की दंगल को सफलता मिली है, हालांकि रामायण के लिए ऐसा ही नतीजा होने की उम्मीद नहीं है. अगर फिल्म अपने शुरुआती थिएटर फेज में 2,000 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड माइलस्टोन हासिल नहीं कर पाती है, तो और रिलीज होने से फिल्म को एक और मौका मिल सकता है.
फिल्म के बारे में
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में हैं. इसमें सनी देओल, रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय और काजल अग्रवाल भी अहम रोल में हैं. यह फिल्म 5 नवंबर को दुनिया भर के थिएटर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई.