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रामायण ग्लोबल विनर: 27 देशों में नंबर 1 बनी रणबीर-यश की फिल्म, 1800 करोड़ के करीब पहुंचते ही किया ये कारनामा

रामायण ग्लोबल विनर ( POSTER )

हैदराबाद: रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड कर लिया है. रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 27 देशों में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ-ईस्ट एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें वे मार्केट भी शामिल हैं, जहां इंडियन फिल्मों ने ट्रेडिशनली लिमिटेड बिजनेस किया है.

22 दिनों में किया 1700 करोड़ का आंकड़ा पार