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दुनिया भर में 'रामायण' का डंका, IMDb की ग्लोबल टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर मूवीज की लिस्ट में शामिल हुई रणबीर-यश की फिल्म

'रामायण' ( Poster )

हैदराबाद: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की पौराणिक फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' इंडियन सिनेमा के बाहर भी लोगों का ध्यान खींच रही है, और इसकी नई कामयाबी ने इस फिल्म को सबसे बड़ी इंटरनेशनल रिलीज की लिस्ट में शामिल कर दिया है. जी हां, इस फिल्म ने IMDb (इंटरनेट मूवी डेटाबेस) की इस हफ्ते दुनिया भर में सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्मों की लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है, जिससे यह ग्लोबल टॉप 10 में शामिल होने वाली अकेली इंडियन फिल्म बन गई है.

मंगलवार, 17 नवंबर को IMDb ने ग्लोबल टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर मूवी की लिस्ट जारी की. ट्रेंडिंग ग्लोबली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में रणबीर की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' तीसरे स्थान पर है. खास बात यह है कि इस लिस्ट में एक ही इंडियन फिल्म है.

फिल्म का तीसरे स्थान पर होना इसलिए भी खास है, क्योंकि इस चार्ट में कई इंटरनेशनल फिल्में शामिल हैं, जिनमें हॉलीवुड की बड़ी फिल्में भी हैं. किसी भारतीय फिल्म का दुनिया भर में पॉपुलैरिटी रैंकिंग में टॉप तीन में आना, भारतीय थिएटर रिलीज की बढ़ती पहुंच और बड़े पैमाने पर भारतीय प्रोडक्शन में दिलचस्पी को दिखाता है.