'रामायण' एडवांस बुकिंग: रणबीर कपूर की फिल्म ने 8 लाख से ज्यादा बेचीं टिकटें, जानें रिलीज से पहले कितना हुआ कारोबार
गुरुवार रात तक, PVR INOX और सिनेपोलिस जैसी बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन में एडवांस सेल्स 50,000-टिकट का आंकड़ा पार कर गई.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद: डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड की रिलीज डेट नजदीक आ रही है. दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और फिल्म की रिलीज डेट का इंतजाकर रहे हैं. फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी. इससे पहले रामायण पार्ट 1 एडवांस बुकिंग में करिश्मा कर रही है. फिल्म ने ब्लॉक सीटों को मिलाकर 8.27 करोड़ रुपये और ब्लॉक सीटों को छोड़कर 6.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. वाल्मीकि के पुराने ग्रंथ पर आधारित इस आने वाले एपिक ड्रामा में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी देवी सीता, रवि दुबे लक्ष्मण, यश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में हैं.
ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, 23 अक्टूबर, 2026 को सुबह 11:42 बजे तक रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड के 3,964 शो में 1.47 लाख से ज्यादा टिकट बिके है. जहां ब्लॉक सीटों को मिलाकर टोटल ग्रॉस 52 फीसदी बढ़कर 8.27 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, ब्लॉक सीटों को छोड़कर कलेक्शन 73 फीसदी बढ़कर 3.61 करोड़ रुपये से 6.25 करोड़ रुपये हो गया. नतीजतन, ब्लॉक सीटें शुरुआती ग्रॉस के लगभग 34 फीसदी से घटकर लगभग 24 फीसदी रह गईं. इस ऑर्गेनिक मोमेंटम को दिखाते हुए, इस दौरान जोड़े गए 2.83 करोड़ रुपये का लगभग 93 फीसदी सीधे अनब्लॉक, कन्फर्म टिकट खरीदने से आया.
|एडवांस ग्रॉस
|पहले 24 घंटे
|23 अक्टूबर, 2026
|ब्लॉक सीटों को छोड़कर
|3.61 करोड़ रुपये
|6.25 करोड़ रुपये
|ब्लॉक्ड सीट
|1.83 करोड़ रुपये
|2.02 करोड़ रुपये
|ब्लॉक सहित कुल
|5.44 करोड़ रुपये
|8.27 करोड़ रुपये
शो की कुल संख्या 12 फीसदी बढ़ी, जबकि कुल टिकट बुकिंग – जिसमें ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं – 58 फीसदी बढ़ गई. इससे हर शो में औसत बिक्री 26 से बढ़कर 37 टिकट हो गई, जो स्क्रीनिंग में लगातार बढ़ोतरी को दिखाता है.
|मीट्रिक
|पहले 24 घंटे
|23 अक्टूबर, 2026
|ब्लॉक सहित टिकट
|92,755
|1.47 लाख
|ट्रैक किए गए शो
|3,533
|3,964
|प्रति शो टिकट
|26
|37
शुरुआती तेजी के बावजूद, अभी तक कोई भी ट्रैक्ड स्क्रीनिंग पूरी तरह से बिकी नहीं है, जिससे पता चलता है कि अभी भी काफी टिकट स्टॉक में हैं. बड़े पैमाने पर, धुरंधर: द रिवेंज जैसी बड़ी ओपनर्स ने रिलीज से पहले 17,000 से ज्यादा शो में 9.50 लाख से ज्यादा ओपनिंग-डे एडवांस टिकट खरीदे. रामायण के अभी के शो की संख्या काफी कम है, जिससे और स्क्रीनिंग की गुंजाइश है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा मालिकों के बीच रेवेन्यू-शेयरिंग विवाद से जुड़ी पिछली देरी के बाद एग्जिबिटर्स शेड्यूल फाइनल कर रहे हैं.
गुरुवार रात तक, PVR INOX और सिनेपोलिस जैसी बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन में एडवांस सेल्स 50,000-टिकट का आंकड़ा पार कर गई. प्रीमियम बड़े स्क्रीन फॉर्मेट , जिसमें IMAX और 4DX शामिल हैं, शुरुआती दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं, जबकि स्टैंडर्ड मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर बुकिंग अभी भी बिल्ड-अप फेज में है.
इंडस्ट्री के बेंचमार्क बताते हैं कि टॉप तीन नेशनल चेन में ओपनिंग-डे टिकट की बिक्री 3.5 लाख को पार करना दिवाली से पहले एक मजबूत शुरुआत का संकेत होगा, जिसमें 5 लाख टिकट एक बड़ा टारगेट है. पहली बढ़त रिलीज से पहले आखिरी हफ्ते में होने की उम्मीद है, जो 29 अक्टूबर के आसपास शुरू होगा, जब एग्जिबिटर पूरे शो शेड्यूल और देश भर में ज्यादा स्क्रीन अलॉटमेंट अनलॉक करेंगे.
ट्रेड सर्किल में चर्चा में आए 70 करोड़ रुपये के इंडिया नेट ओपनिंग टारगेट एक बड़ा बेंचमार्क बना हुआ है. 5 नवंबर को दिवाली से पहले वाला गुरुवार होने की वजह से, फिल्म को ओपनिंग डे पर नेशनल हॉलिडे का पूरा फायदा नहीं मिलेगा. हालांकि, 60 करोड़ रुपये की ओपनिंग एक मजबूत नींव रखेगी, खासकर अगर 9 नवंबर से शुरू होने वाले मुख्य त्योहारों के समय में फिल्म की रफ्तार बनी रहती है. इसके अलावा, 4 नवंबर को होने वाले पेड प्रीव्यू इसके देश भर में थिएटर में रिलीज़ होने से पहले इसे जल्दी बढ़ावा दे सकते हैं.
प्लान किए गए दो-पार्ट वाले अडैप्टेशन का पहला पार्ट हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के सिनेमाघरों में रिलीज होगा . दूसरा पार्ट दिवाली 2027 के दौरान रिलीज होने वाला है. रामायण को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर को-प्रोड्यूस किया है.