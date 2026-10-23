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'रामायण' एडवांस बुकिंग: रणबीर कपूर की फिल्म ने 8 लाख से ज्यादा बेचीं टिकटें, जानें रिलीज से पहले कितना हुआ कारोबार

'रामायण' एडवांस बुकिंग ( POSTER )

हैदराबाद: डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड की रिलीज डेट नजदीक आ रही है. दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और फिल्म की रिलीज डेट का इंतजाकर रहे हैं. फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी. इससे पहले रामायण पार्ट 1 एडवांस बुकिंग में करिश्मा कर रही है. फिल्म ने ब्लॉक सीटों को मिलाकर 8.27 करोड़ रुपये और ब्लॉक सीटों को छोड़कर 6.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. वाल्मीकि के पुराने ग्रंथ पर आधारित इस आने वाले एपिक ड्रामा में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी देवी सीता, रवि दुबे लक्ष्मण, यश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में हैं.

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, 23 अक्टूबर, 2026 को सुबह 11:42 बजे तक रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड के 3,964 शो में 1.47 लाख से ज्यादा टिकट बिके है. जहां ब्लॉक सीटों को मिलाकर टोटल ग्रॉस 52 फीसदी बढ़कर 8.27 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, ब्लॉक सीटों को छोड़कर कलेक्शन 73 फीसदी बढ़कर 3.61 करोड़ रुपये से 6.25 करोड़ रुपये हो गया. नतीजतन, ब्लॉक सीटें शुरुआती ग्रॉस के लगभग 34 फीसदी से घटकर लगभग 24 फीसदी रह गईं. इस ऑर्गेनिक मोमेंटम को दिखाते हुए, इस दौरान जोड़े गए 2.83 करोड़ रुपये का लगभग 93 फीसदी सीधे अनब्लॉक, कन्फर्म टिकट खरीदने से आया.

एडवांस ग्रॉस पहले 24 घंटे 23 अक्टूबर, 2026 ब्लॉक सीटों को छोड़कर 3.61 करोड़ रुपये 6.25 करोड़ रुपये ब्लॉक्ड सीट 1.83 करोड़ रुपये 2.02 करोड़ रुपये ब्लॉक सहित कुल 5.44 करोड़ रुपये 8.27 करोड़ रुपये शो की कुल संख्या 12 फीसदी बढ़ी, जबकि कुल टिकट बुकिंग – जिसमें ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं – 58 फीसदी बढ़ गई. इससे हर शो में औसत बिक्री 26 से बढ़कर 37 टिकट हो गई, जो स्क्रीनिंग में लगातार बढ़ोतरी को दिखाता है. मीट्रिक पहले 24 घंटे 23 अक्टूबर, 2026 ब्लॉक सहित टिकट 92,755 1.47 लाख ट्रैक किए गए शो 3,533 3,964 प्रति शो टिकट 26 37 शुरुआती तेजी के बावजूद, अभी तक कोई भी ट्रैक्ड स्क्रीनिंग पूरी तरह से बिकी नहीं है, जिससे पता चलता है कि अभी भी काफी टिकट स्टॉक में हैं. बड़े पैमाने पर, धुरंधर: द रिवेंज जैसी बड़ी ओपनर्स ने रिलीज से पहले 17,000 से ज्यादा शो में 9.50 लाख से ज्यादा ओपनिंग-डे एडवांस टिकट खरीदे. रामायण के अभी के शो की संख्या काफी कम है, जिससे और स्क्रीनिंग की गुंजाइश है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा मालिकों के बीच रेवेन्यू-शेयरिंग विवाद से जुड़ी पिछली देरी के बाद एग्जिबिटर्स शेड्यूल फाइनल कर रहे हैं.