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रामायण ओवरसीज क्रेज: इंडोनेशिया में छाई रणबीर-यश की फिल्म, थाईलैंड बॉक्स ऑफिस पर मिली ग्रैंड वीकेंड ओपनिंग

रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड ( Film Poster )

हैदराबाद: डायरेक्टर नितेश तिवारी की एपिक ड्रामा, रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड ओवरसीज में बहुत पसंद की जा रही है. फिल्म इंडोनेशिया में बहुत ही धूम-धाम से रिलीज हुई है. रिलीज का जश्न मनाने के लिए पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने जकार्ता के थिएटरों में दर्शकों की भीड़ के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है. इस बीच, फिल्म ने थाईलैंड में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है, अपने लंबे ओपनिंग वीकेंड में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए लिए हैं.

रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में, साईं पल्लवी देवी सीता के रोल में और यश रावण के रोल में हैं. यह फिल्म ऋषि वाल्मीकि की रामायण और अद्भुत रामायण के साथ-साथ भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास के महाकाव्य, रामचरितमानस पर आधारित है . इस क्षेत्र में महाकाव्य की गहरी सांस्कृतिक पहचान के कारण यह महान कृति पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में लोगों को अपनी ओर खींचती रही है.