रामायण ओवरसीज क्रेज: इंडोनेशिया में छाई रणबीर-यश की फिल्म, थाईलैंड बॉक्स ऑफिस पर मिली ग्रैंड वीकेंड ओपनिंग
रामायण को ना सिर्फ उसके देश भारत, बल्कि विदेशी ऑडियंस से भी खूब प्यार मिल रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 3:08 PM IST
हैदराबाद: डायरेक्टर नितेश तिवारी की एपिक ड्रामा, रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड ओवरसीज में बहुत पसंद की जा रही है. फिल्म इंडोनेशिया में बहुत ही धूम-धाम से रिलीज हुई है. रिलीज का जश्न मनाने के लिए पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने जकार्ता के थिएटरों में दर्शकों की भीड़ के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है. इस बीच, फिल्म ने थाईलैंड में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है, अपने लंबे ओपनिंग वीकेंड में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए लिए हैं.
रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में, साईं पल्लवी देवी सीता के रोल में और यश रावण के रोल में हैं. यह फिल्म ऋषि वाल्मीकि की रामायण और अद्भुत रामायण के साथ-साथ भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास के महाकाव्य, रामचरितमानस पर आधारित है . इस क्षेत्र में महाकाव्य की गहरी सांस्कृतिक पहचान के कारण यह महान कृति पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में लोगों को अपनी ओर खींचती रही है.
थाईलैंड बॉक्स ऑफिस पर लगा कमाई का अंबार
रिपोर्ट्स के अनुसार , रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड 5 नवंबर को थाईलैंड में रिलीज हुई और पांच दिनों में $550,000 (लगभग Rs 5.15 करोड़) कमाए, और देश में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय रिलीज में से एक बन गई. भारत और बड़े पश्चिमी इलाकों में लॉन्च होने के बाद, यह फिल्म 11 नवंबर को इंडोनेशियाई सिनेमाघरों में पहुंची.
जकार्ता में हुए ग्रैंड प्रीमियर के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए विज़ुअल्स में फैंस रेड कार्पेट पर चलते, चूड़ियां खरीदते, मेहंदी लगाते और लॉबी में एक रेप्लिका सिंहासन पर पोज़ देते हुए दिखे, साथ ही राम, सीता, लक्ष्मण और रावण बने फैंस भी दिखे.
यह शानदार स्वागत सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को दिखाता है. इंडोनेशिया में, इस महाकाव्य को काकाविन रामायण के ज़रिए ऐतिहासिक महत्व मिला है , जो एक पुरानी जावा भाषा का रूपांतरण है.
फिल्म ने वेस्टर्न मार्केट में भी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो रामायण ने यूएस में $12.2 मिलियन (Rs 114.48 करोड़), यूके में GBP 2.2 मिलियन (Rs 27.55 करोड़), ऑस्ट्रेलिया में $1,867,330 (Rs 17.52 करोड़) और जर्मनी में $627,810 (Rs 5.89 करोड़) के साथ ओपनिंग की. नॉर्थ अमेरिका में, यह ताकाशी यामाजाकी की गॉडजिला माइनस जीरो के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली नई रिलीज रही.
सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनली डिस्ट्रिब्यूट की गई यह फिल्म आने वाले हफ्तों में कई अनछुए इलाकों में धीरे-धीरे रिलीज होगी. यह 12 नवंबर को हांगकांग, मैक्सिको और सेंट्रल एशिया में रिलीज होगी, इसके बाद 19 नवंबर को ब्राजील, इटली, यूक्रेन और हंगरी में, 20 नवंबर को पोलैंड में और 26 नवंबर को अर्जेंटीना, सेंट्रल अमेरिका, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में रिलीज होगी.
नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ने मिलकर इसे बनाया है और इसका बजट 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बताया जा रहा है. इस फिल्म में रवि दुबे भी लक्ष्मण के रोल में हैं.