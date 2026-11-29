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Ramayana OTT Release: थिएटर्स के बाद कब ओटीटी पर आ रही 'रामायण'? डिजिटल राइट्स पर प्रोड्यूसर ने किया खुलासा

'रामायण' ( Poster )

हैदराबाद: नमित मल्होत्रा की प्रोड्यूस की गई पौराणिक फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को रिलीज हुए आज 25 दिन हो रहे हैं और इन 25 दिनों में फिल्म ने बाहुबली-2, धुरंधर-2 जैसी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दी है और आज दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. फिल्म अभी भी थिएटर्स में चल रही है, लेकिन कई लोग इसे फ्री में ओटीटी पर देखने का इंतजार कर रहे हैं. 'रामायण' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इन लोगों के लिए मैसेज दिया है, जिसमें उन्होंने फिल्म के ओटीटी रिलीज के प्लान के बारे में बताया है.

'रामायण' ओटीटी रिलीज

हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में नमित मल्होत्रा से पूछा गया कि कई लोगों 'रामायण' को फ्री में देखने के लिए ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, तो ये फिल्म कब ओटीटी पर आ रही है? इस पर नमित मल्होत्रा ने कहा ने कहा कि फिल्म अभी तक किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को नहीं बेची गई है और इसके डिजिटल रिलीज का अभी कोई प्लान नहीं है. उन्होंने ऑडियंस से फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने की भी अपील की. नमित ने कहा, 'ओटीटी पर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस में हम आज की डेट में रिलीज नहीं कर रहे हैं. उसके बारे में हमारी अभी बात चीत हो रही है. क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता था कि यह पिक्चर बड़े पर्दे पर आप, म्यूजिक और पिक्चर को महसूस करके एक्सपीरियंस कीजिए. ओटीटी पे तो काफी महीनों के बाद आएगी, अभी तो कोई हमारा तुरंत प्लान है नहीं.' ओटीटी राइट्स पर नमित मल्होत्रा का बयान