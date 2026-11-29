Ramayana OTT Release: थिएटर्स के बाद कब ओटीटी पर आ रही 'रामायण'? डिजिटल राइट्स पर प्रोड्यूसर ने किया खुलासा
'रामायण' को ओटीटी पर फ्री देखने वाले लोगों के लिए मैसेज है. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने 'रामायण' के ओटीटी रिलीज के बारे में बताया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2026 at 1:30 PM IST
हैदराबाद: नमित मल्होत्रा की प्रोड्यूस की गई पौराणिक फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को रिलीज हुए आज 25 दिन हो रहे हैं और इन 25 दिनों में फिल्म ने बाहुबली-2, धुरंधर-2 जैसी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दी है और आज दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. फिल्म अभी भी थिएटर्स में चल रही है, लेकिन कई लोग इसे फ्री में ओटीटी पर देखने का इंतजार कर रहे हैं. 'रामायण' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इन लोगों के लिए मैसेज दिया है, जिसमें उन्होंने फिल्म के ओटीटी रिलीज के प्लान के बारे में बताया है.
'रामायण' ओटीटी रिलीज
हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में नमित मल्होत्रा से पूछा गया कि कई लोगों 'रामायण' को फ्री में देखने के लिए ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, तो ये फिल्म कब ओटीटी पर आ रही है? इस पर नमित मल्होत्रा ने कहा ने कहा कि फिल्म अभी तक किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को नहीं बेची गई है और इसके डिजिटल रिलीज का अभी कोई प्लान नहीं है. उन्होंने ऑडियंस से फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने की भी अपील की.
नमित ने कहा, 'ओटीटी पर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस में हम आज की डेट में रिलीज नहीं कर रहे हैं. उसके बारे में हमारी अभी बात चीत हो रही है. क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता था कि यह पिक्चर बड़े पर्दे पर आप, म्यूजिक और पिक्चर को महसूस करके एक्सपीरियंस कीजिए. ओटीटी पे तो काफी महीनों के बाद आएगी, अभी तो कोई हमारा तुरंत प्लान है नहीं.'
ओटीटी राइट्स पर नमित मल्होत्रा का बयान
बीच में फिल्म की ओटीटी राइट्स को लेकर कई खबरें चल रही थी. इन खबरों पर विराम लगाते हुए प्रोड्यूसर ने साफ किया कि उन्होंने अभी तक फिल्म के डिजिटल राइट्स किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस को नहीं बेचे हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने आज तक किसी को नहीं बेचा है ओटीटी पर इस फिल्म को, मेरा आज की डेट में यह मानना है कि जब तक यह थिएटर में है तब तक आप इसे थिएटर में एन्जॉय कीजिए. जब ओटीटी पर आएगी, तब ओटीटी पर आएगी. लेकिन आज की डेट में मेरा कोई ऐसा प्लान है नहीं, ना मैंने किसी के साथ डील की है, ना कोई ऐसा मन है कि आज, कल परसो में किसी के साथ डील करूं.'
'रामायण' ने 'धुरंधर-2' को दी मात
नमित मल्होत्रा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' थिएटर में चल रही है, और 24 दिनों के बाद दुनिया भर में इसकी कमाई 1814.55 करोड़ रुपये हो गई है. 24वें दिन फिल्म ने धुरंधर-2 के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन (1813.39 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दी और दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन गई.
इस लिस्ट में 2070.30 करोड़ रुपये की कमाई के साथ आमिर खान की फिल्म 'दंगल' (2016) पहले स्थान पर है और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही फिल्मों का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. अब देखना होगा कि क्या नितेश तिवारी की ये पौराणिक फिल्म उनकी 10 साल पुरानी फिल्म दंगल को पीछे छोड़ पाती है या नहीं.