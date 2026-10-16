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'रामायण' के नये ट्रेलर के बाद रणबीर कपूर और यश के सोलो पोस्टर रिलीज, राम-रावण के रूप में दिखे विराट अवतार

रामायण का न्यू ट्रेलर ( Film Posters )

हैदराबाद: नमित मल्होत्रा की रामायण के इंटरनेशनल ट्रेलर के साथ रणबीर कपूर के भगवान राम और रॉकिंग स्टार यश के रावण के भव्य अवतार के दो सोलो पोस्टर्स भी रिलीज कर दिए हैं. इस तरह से सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने इस महाकाव्य को ग्लोबल कैंपेन के तौर पर आगे बढ़ने का काम किया है. इस कदम ने मेकर्स द्वारा दुनिया भर के दर्शकों तक फिल्म को बड़े पैमाने के साथ पहुंचने की कमिटमेंट को पेश किया है.

इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी उपलब्ध फिल्म के इंटरनेशनल ट्रेलर में भगवान राम और रावण की दो अलग दुनिया की झलक देखने मिलती है. नितेश तिवारी के डायरेक्टर में बनी इस फिल्म के ट्रेलर में एक्शन के साथ शानदार सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी खूबसूरती से पेश किया गया है.

रावण के रूप में रॉकिंग स्टार यश का सोलो पोस्टर, एक महल को दिखाता है, जहां एक्टर अपने किरदार में मरे हुए योद्धाओं के बीच, भाला पकड़े नजर आ रहे हैं. पोस्टर में साफ तौर से एक भयानक युद्ध के बाद की झलक देखने मिल रही है, जिसमें यश की लंका के राजा के रूप में मौजूदगी माहौल को गंभीर बना रही है. दूसरी तरफ रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में दूसरे सोलो पोस्टर में देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने अपने तीर धनुष को उठाया है, जबकि उनके बैकग्राउंड में जंगल से चीरती आ रही सूरज की रोशनी नजर आ रही है. पोस्टर में राम द्वारा युद्ध के लिए की गई तैयारी को क्लोज-अप कंपोजिशन से साफ महसूस किया जा सकता है. फिल्म के मेकर्स ने एक के बाद एक पोस्टर्स को रिलीज करने का सिलसिला जारी रखा है, जिसके जरिए वह दर्शकों को फिल्में मौजूद अहम किरदारों से रूबरू कराने के अलावा फिल्म की दुनिया की झलक भी दे रहे हैं. कल की ही बात है जब नमित मल्होत्रा, यश और नितेश तिवारी ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म के इंटरनेशनल ट्रेलर रिलीज की घोषणा करते हुए फिल्म के कैंपेन को एक अलग लेवल पर ले जाने की जानकारी दी थी. इस ग्लोबल पुश के पीछे का अहम हिस्सा सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हाथ मिलाना है, जो की फिल्म को भारत से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रिब्यूट करने वाला है. सोनी पिक्चर्स के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के समर्थन से फिल्म रामायण इंटरनेशनल मार्केट में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है. यह इंटरनेशनल कैंपेन भारत की सबसे जानी मानी महा-गाथाओं में से एक को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.