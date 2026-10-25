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Ramayana: अरिजीत-श्रेया की आवाज में रिलीज हुआ 'मंगल रंग' सॉन्ग, दिखीं राम-सिया के विवाह की खूबसूरत झलकियां

रामायण ( Poster )

हैदराबाद: नितेश तिवारी की पौराणिक फिल्म 'रामायण' का नया गाना 'मंगल रंग' 25 अक्टूबर को रिलीज किया गया, जिसमें दर्शकों को भगवान राम और सीता के रूप में रणबीर कपूर और साई पल्लवी की झलक देखने को मिली. 5 नवंबर को फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले 'मंगल रंग' इस बहुप्रतीक्षित पौराणिक महाकाव्य में एक और शानदार संगीत का तड़का जोड़ दिया है.

रविवार को 'रामायण' के मेकर्स ने नया गाना 'मंगल रंग' को 5 भाषाओं में लॉन्च किया. इसे टी-सीरीज के तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम यूट्यूब चैनलों पर रिलीज किया गया है, जिससे इसका संगीत पूरे भारत के दर्शकों तक पहुंच सके.

'मंगल रंग' के साथ फिल्म मेकर्स इसके बढ़ते म्यूजिक कैटलॉग में शादी की थीम वाला एक गाना जोड़ा हैं. इसमें रहमान के संगीत के साथ हिंदी सिनेमा के दो सबसे जाने-माने प्लेबैक सिंगर्स अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें शामिल हैं. इसके बोल कुमार विश्वास ने लिखे हैं. इस ट्रैक में मिथिला में राम और सीता की शादी के सेलिब्रेशन के साथ उनके दिव्य बंधन को भी दिखाया गया है.