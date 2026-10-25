Ramayana: अरिजीत-श्रेया की आवाज में रिलीज हुआ 'मंगल रंग' सॉन्ग, दिखीं राम-सिया के विवाह की खूबसूरत झलकियां
नितेश तिवारी की 'रामायण' का नया गाना मंगल रंग गाना रिलीज हो गया है. इसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2026 at 11:46 AM IST
हैदराबाद: नितेश तिवारी की पौराणिक फिल्म 'रामायण' का नया गाना 'मंगल रंग' 25 अक्टूबर को रिलीज किया गया, जिसमें दर्शकों को भगवान राम और सीता के रूप में रणबीर कपूर और साई पल्लवी की झलक देखने को मिली. 5 नवंबर को फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले 'मंगल रंग' इस बहुप्रतीक्षित पौराणिक महाकाव्य में एक और शानदार संगीत का तड़का जोड़ दिया है.
रविवार को 'रामायण' के मेकर्स ने नया गाना 'मंगल रंग' को 5 भाषाओं में लॉन्च किया. इसे टी-सीरीज के तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम यूट्यूब चैनलों पर रिलीज किया गया है, जिससे इसका संगीत पूरे भारत के दर्शकों तक पहुंच सके.
'मंगल रंग' के साथ फिल्म मेकर्स इसके बढ़ते म्यूजिक कैटलॉग में शादी की थीम वाला एक गाना जोड़ा हैं. इसमें रहमान के संगीत के साथ हिंदी सिनेमा के दो सबसे जाने-माने प्लेबैक सिंगर्स अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें शामिल हैं. इसके बोल कुमार विश्वास ने लिखे हैं. इस ट्रैक में मिथिला में राम और सीता की शादी के सेलिब्रेशन के साथ उनके दिव्य बंधन को भी दिखाया गया है.
'रामायण' के इस गाने को लोगों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. 2 घंटे में मंगल रंग को 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वहीं, ये गाना सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. इस गाने को लोगों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'रामायण' के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों की अवधि (रनटाइम) अलग-अलग हो सकती है. दावा किया जा रहा है कि हिंदी बेल्ट लगभग 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जबकि इंग्लिश में यह लगभग 2 घंटे 45 मिनट का हो सकता है. यह अंतर इसलिए हो सकता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए फिल्म से कुछ गानों के सीन को हटाया जा सकता है. हालांकि, यहां बताई गई अवधि और एडिटिंग शेड्यूल की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है.
नितेश तिवारी की निर्देशित और नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे. यह फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.