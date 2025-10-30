ETV Bharat / entertainment

'रामायण' चर्चा में: 'उम्मीद नहीं कर सकते....' रणबीर कपूर के 'राम' बनने पर बोले सद्गुरु, जानें फिल्म की फीस किसे और क्यों दान करेंगे विवेक ओबेरॉय?

हैदराबाद: रणबीर कपूर अपने 15 साल से लंबे करियर में पहली बार कोई धार्मिक रोल करने जा रहे हैं. वह नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी के ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण में भगवान राम के रोल में दिखेंगे. दर्शक फिल्म के एलान से इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. फिल्म का पहला पार्ट 2026 और दूसरा पार्ट 2027 में रामनवमी के मौके दिवाली पर रिलीज होगा. फिल्म में लंबी चौड़ी स्टारकास्ट है, जिसमें बड़े-बड़े स्टार्स के नाम शामिल हैं. वहीं, बात करें तो सिर्फ रणबीर कपूर ही अपने रोल को लेकर आलोचनाओं को शिकार हो रहे हैं. अब इस पर सद्गुरु ने अपना रिएक्शन दिया है. साथ ही बताएंगे कि फिल्म रामायण के लिए मिलने वाली फीस को विवेक किसे और क्यों दान करेंगे.

सद्गुरु का रणबीर कपूर के रोल पर रिएक्शन

4000 करोड़ रुपये के बजट में बनने वाली फिल्म रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने एक सद्गुरु से खास चर्चा की. इस चर्चा में उन्होंने उस सवाल को भी रखा, जिसमें उन्होंने सद्गुरु को बताया कि फिल्म रामायण में एक्टर रणबीर कपूर को भगवान राम का रोल मिला है और इसके चलते बहुत आलोचना का शिकार हो रहे हैं. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे. सद्गुरु ने प्रोड्यूसर के सवाल के जवाब में कहा, किसी भी एक्टर के लिए यह एक गलत धारणा को उजागर करता है, लेकिन रणबीर के लिए यह एक चुनौती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में कुछ ऐसे रोल किए होंगे, जिसके चलते उनसे ऐसे रोल की उम्मीद नहीं करते सकते, हो सकता है कि कल को वह रावण का भी रोल कर ले, क्योंकि एक्टिंग उनका पेशा है और उन्हें जो रोल मिलेगा वो उसे अपने मन अनुसार करेंगे'.