'रामायण' चर्चा में: 'उम्मीद नहीं कर सकते....' रणबीर कपूर के 'राम' बनने पर बोले सद्गुरु, जानें फिल्म की फीस किसे और क्यों दान करेंगे विवेक ओबेरॉय?
सद्गुरु ने रणबीर कपूर के राम बनने पर अपना क्या रिएक्शन दिया है और साथ ही विवेक फिल्म में कौनसे रोल में होंगी जानें.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2025 at 12:37 PM IST
हैदराबाद: रणबीर कपूर अपने 15 साल से लंबे करियर में पहली बार कोई धार्मिक रोल करने जा रहे हैं. वह नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी के ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण में भगवान राम के रोल में दिखेंगे. दर्शक फिल्म के एलान से इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. फिल्म का पहला पार्ट 2026 और दूसरा पार्ट 2027 में रामनवमी के मौके दिवाली पर रिलीज होगा. फिल्म में लंबी चौड़ी स्टारकास्ट है, जिसमें बड़े-बड़े स्टार्स के नाम शामिल हैं. वहीं, बात करें तो सिर्फ रणबीर कपूर ही अपने रोल को लेकर आलोचनाओं को शिकार हो रहे हैं. अब इस पर सद्गुरु ने अपना रिएक्शन दिया है. साथ ही बताएंगे कि फिल्म रामायण के लिए मिलने वाली फीस को विवेक किसे और क्यों दान करेंगे.
सद्गुरु का रणबीर कपूर के रोल पर रिएक्शन
4000 करोड़ रुपये के बजट में बनने वाली फिल्म रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने एक सद्गुरु से खास चर्चा की. इस चर्चा में उन्होंने उस सवाल को भी रखा, जिसमें उन्होंने सद्गुरु को बताया कि फिल्म रामायण में एक्टर रणबीर कपूर को भगवान राम का रोल मिला है और इसके चलते बहुत आलोचना का शिकार हो रहे हैं. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे. सद्गुरु ने प्रोड्यूसर के सवाल के जवाब में कहा, किसी भी एक्टर के लिए यह एक गलत धारणा को उजागर करता है, लेकिन रणबीर के लिए यह एक चुनौती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में कुछ ऐसे रोल किए होंगे, जिसके चलते उनसे ऐसे रोल की उम्मीद नहीं करते सकते, हो सकता है कि कल को वह रावण का भी रोल कर ले, क्योंकि एक्टिंग उनका पेशा है और उन्हें जो रोल मिलेगा वो उसे अपने मन अनुसार करेंगे'.
साउथ सुपरस्टार एनटी रामाराव का दिया उदाहरण
इतना ही नहीं, सद्गुरु ने टॉलीवुड स्टार एनटी रामाराव का खास उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, साउथ फिल्मों में एनटी रामराव ने तकरीबन 15 फिल्मों में भगवान श्रीकृष्ण का रोल किया, लोग उन्हें आज भी पूजते हैं, उनके बड़े-बड़े कटआउट लगाए गये थे, अपनी इमेज के चलते उन्हें चुनाव में बड़ी जीत भी मिली, आज भी वैसा ही समय है, बस आपमें थोड़ी विनम्रता होनी चाहिए, लेकिन उम्मीद है कि राम का रोल करने के बाद रणबीर में बदलाव आएगा और वह राम के किरदार से बहुत कुछ सीख सकेंगे, जो उनके लिए ही अच्छा होगा'.
फिल्म की स्टारकास्ट और उनके रोल
फिल्म में रणबी कपूर भगवान राम, साई पल्लवी मां सीता, केजीएफ एक्टर यश रावण, सनी देओल हनुमान, अरुण गोविल दशरत, लारा दत्ता कैकेयी, काजल अग्रवाल मंदोदरी और विवेक ओबेरॉय रावण के भाई विभीषण के रोल में होंगे. बता दें, विवेक ओबेरॉय ने कहा है कि वह अपनी फिल्म की फीस को कैंसर पीड़ित बच्चों को दाने करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें नमित मल्होत्रा का काम बहुत पसंद आ रहा है.
