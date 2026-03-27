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रणबीर कपूर बनेंगे 'राम' हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक, मेकर्स ने की बड़ी घोषणा

हैदराबाद: भारतीय सिनेमा की प्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने राम नवमी के पावन अवसर पर एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रशंसकों को खुशखबरी दी है. उन्होंने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि फिल्म में भगवान राम की मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता रणबीर कपूर का पहला लुक (First Look) 2 अप्रैल, 2026 को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर दुनिया के सामने पेश किया जाएगा.

सोशल मीडिया पर साझा किया संदेश

नमित मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद खास पोस्ट साझा की. उन्होंने प्रशंसकों के धैर्य और अटूट विश्वास के लिए उनका आभार व्यक्त किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "शुभ राम नवमी. आपके विश्वास और धैर्य के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन, हम मिलकर पहला कदम उठाएंगे. #RamayanaByNamitMalhotra." उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह फिल्म दिवाली 2026 और 2027 में वैश्विक स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

सालों की मेहनत का दिखेगा परिणाम

निर्माता ने अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया कि 'रामायण' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी और भक्ति का विषय है. उन्होंने लिखा कि यह कहानी हम सभी की है और उनकी पूरी टीम इसे पूरी शुद्धता, श्रद्धा और भव्यता के साथ पर्दे पर उतारने के लिए पिछले कई सालों से मेहनत कर रही है. 2 अप्रैल को होने वाला 'रामा' का लुक लॉन्च एक बड़े वैश्विक कार्यक्रम का हिस्सा होगा, जिसमें फिल्म की भव्यता की पहली झलक दिखाई जाएगी.