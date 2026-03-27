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रणबीर कपूर बनेंगे 'राम' हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक, मेकर्स ने की बड़ी घोषणा

निर्माता नमित मल्होत्रा ने पुष्टि की कि हनुमान जयंती (2 अप्रैल) को रणबीर कपूर का 'राम' लुक भव्य रूप से रिलीज किया जाएगा.

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रणबीर कपूर बनेंगे 'राम': हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक (Photo: Film Poster)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 27, 2026 at 10:58 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: भारतीय सिनेमा की प्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने राम नवमी के पावन अवसर पर एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रशंसकों को खुशखबरी दी है. उन्होंने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि फिल्म में भगवान राम की मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता रणबीर कपूर का पहला लुक (First Look) 2 अप्रैल, 2026 को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर दुनिया के सामने पेश किया जाएगा.

सोशल मीडिया पर साझा किया संदेश
नमित मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद खास पोस्ट साझा की. उन्होंने प्रशंसकों के धैर्य और अटूट विश्वास के लिए उनका आभार व्यक्त किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "शुभ राम नवमी. आपके विश्वास और धैर्य के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन, हम मिलकर पहला कदम उठाएंगे. #RamayanaByNamitMalhotra." उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह फिल्म दिवाली 2026 और 2027 में वैश्विक स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

सालों की मेहनत का दिखेगा परिणाम
निर्माता ने अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया कि 'रामायण' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी और भक्ति का विषय है. उन्होंने लिखा कि यह कहानी हम सभी की है और उनकी पूरी टीम इसे पूरी शुद्धता, श्रद्धा और भव्यता के साथ पर्दे पर उतारने के लिए पिछले कई सालों से मेहनत कर रही है. 2 अप्रैल को होने वाला 'रामा' का लुक लॉन्च एक बड़े वैश्विक कार्यक्रम का हिस्सा होगा, जिसमें फिल्म की भव्यता की पहली झलक दिखाई जाएगी.

शानदार स्टार-कास्ट और दिग्गज संगीतकार
नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में सितारों का जमावड़ा लगा है. रणबीर कपूर जहां 'भगवान राम' के रूप में नजर आएंगे, वहीं दक्षिण भारतीय अभिनेत्री साई पल्लवी 'माता सीता' की भूमिका निभा रही हैं. कन्नड़ सुपरस्टार यश (KGF फेम) इस फिल्म में 'रावण' के शक्तिशाली किरदार में दिखेंगे. इसके अलावा, सनी देओल 'हनुमान' और रवि दुबे 'लक्ष्मण' की भूमिका में जान फूँकेंगे.

इस फिल्म का एक और सबसे बड़ा आकर्षण इसका संगीत है. पहली बार दुनिया के दो महान संगीतकार—हॉलीवुड के हंस ज़िमर और भारत के ए.आर. रहमान—एक साथ मिलकर इस महागाथा की धुनें तैयार कर रहे हैं.

तकनीक और बजट का नया रिकॉर्ड
लगभग 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट के साथ बन रही यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है. इसे अत्याधुनिक वीएफएक्स (VFX) तकनीक और IMAX अनुभव के लिए शूट किया जा रहा है ताकि दर्शकों को एक जादुई अनुभव मिल सके. फिल्म को दो भागों में रिलीज किया जाएगा, जिसका पहला भाग दिवाली 2026 में आएगा.

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