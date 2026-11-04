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'रामायण' बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन प्रेडिक्शन, एडवांस बुकिंग, सर्टिफिकेट और रनटाइम समेत जानें सबकुछ

रामायण डे 1 कलेक्शन प्रेडिक्शन ( Film Poster )

हैदराबाद: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे महंगे बजट (4000 करोड़ रुपये) की फिल्म रामायण पार्ट 1 कल यानी 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. दर्शक पहली बार रणबीर कपूर और रॉकिंग स्टार यश को पर्दे पर साथ में देखने के लिए एक्साइटेड हैं. रणबीर कपूर भगवान श्री राम और यश विद्वान रावण के रोल में होंगे. रामायण को लेकर पूरी दुनिया में जबरदस्त हाइप है. रामायण ए़डवांस बुकिंग में 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार करने से थोड़ी दूर है. चलिए इसकी रिलीज से पहले जानते हैं रामायण कितने करोड़ रुपये से खाता खोलती है. फिल्म का रनटाइम और स्क्रीन काउंट कितना है. साथ ही फिल्म से जुड़ी और भी जानकारी के बारे में बताते हैं.

रामायण की एडवांस बुकिंग

सैकनिल्क के अनुसार, रामायण ने खबर लिखने जाने तक एडवांस बुकिंग में 97.64 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. अभी भी फिल्म की रिलीज में एक दिन बाकी है. वहीं, फिल्म ने बिना ब्लॉक सीट के 77.44 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म रामायण ने 5 नवंबर से 9 नवंबर तक के पांच दिनों के लिए 83,032 शोज के लिए 25.65 लाख टिकट बेचे हैं. ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर, बेचे गए टिकटों की संख्या 20.57 लाख है. ओपनिंग डे (5 नवंबर) 39.35 करोड़ रुपये की ग्रॉस सेल के साथ रामायण एडवांस-बुकिंग की दौड़ में सबसे आगे है. ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें तो यह आंकड़ा 33.34 करोड़ रुपये है. दूसरे दिन 18.53 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जबकि शनिवार की बुकिंग 19.68 करोड़ रुपये रही. रविवार को 13.23 करोड़ रुपये की कमाई हुई और सोमवार के लिए एडवांस बुकिंग अभी 5.78 करोड़ रुपये है. 'रामायण' हिंदी वर्ज़न सबसे आगे फिल्म की डोमेस्टिक एडवांस बुकिंग में सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी वर्जन से मिला है. रविवार, 8 नवंबर को 14,310 शोज के जरिए हिंदी वर्जन से 10.78 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जो उस दिन की कुल एडवांस बुकिंग का 82 प्रतिशत है. तेलुगु वर्जन से 1.35 करोड़ रुपये, जबकि कन्नड़ वर्जन से 95.06 लाख रुपये की बुकिंग हुई. तमिल वर्जन की बुकिंग 14.20 लाख रुपये रही. वहीं मलयालम वर्जन से 37,870 रुपये की बुकिंग दर्ज की गई. रविवार के आंकड़ों से भी 3D स्क्रीनिंग के प्रति लोगों की पसंद साफ झलकती है. स्टैंडर्ड 3D शो से 7.14 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जबकि स्टैंडर्ड 2D स्क्रीनिंग से 3.82 करोड़ रुपये जुटाए. IMAX, 4DX, डॉल्बी सिनेमा, स्क्रीन-X, EPIQ और ICE जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स ने, उपलब्ध शो में अपनी उम्मीद से कम हिस्सेदारी के बावजूद, 2.22 करोड़ रुपये का योगदान दिया.