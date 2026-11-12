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'रामायण' ने यूके और आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, 'गॉडजिला माइनस जीरो' को कमाई में पछाड़ा

'रामायण' ( POSTER )

हैदराबाद: रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी राज कर रही है. रणबीर कपूर और यश स्टारर एपिक ड्रामा ने यूके और आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. रामायण यहां टॉप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है. ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट (BFI) के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 6 से 8 नवंबर के बीच अपने ओपनिंग वीकेंड में £2.14 मिलियन (लगभग 26.63 करोड़ रुपये) कमाए हैं.

सोनी पिक्चर्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई इस फिल्म ने 361 सिनेमाघरों में नंबर वन पोजीशन हासिल की, जिसमें हर सिनेमा का एवरेज कलेक्शन £5,951 (लगभग 7.50 लाख रुपये) था. इसके टोटल में 337 जगहों पर प्रीव्यू से कमाए गए £435,875 (लगभग- 5.42 करोड़ रुपये)कलेक्शन शामिल हैं.

अब तक, यूके और आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर किसी भारतीय फिल्म दूसरे नबंर पर ही थी। एसएस राजामौली की आरआरआर , शाहरुख खान की पठान और जवान, रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज सभी उस जगह पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन टॉप पर नहीं जा सकी. रामायण : राइज ऑफ ए लेजेंड ने डिज्नी की वाइल्ड हॉर्स नाइन को दूसरे स्थान पर धकेल दिया. फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 656 सिनेमाघरों में £1.47 मिलियन (18.29 करोड़ रुपये) की कमाई की. जापानी फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो 473 सिनेमाघरों में £1.39 मिलियन (17.29 करोड़ रुपये) की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रही. ब्लैक बेयर की विकर, जो पिछले वीकेंड चार्ट में टॉप पर थी, दूसरे हफ्ते में चौथे नंबर पर आ गई. इसने £1.12 मिलियन (13.93 करोड़ रुपये) कमाए, जिससे इसका टोटल कलेक्शन £4.31 मिलियन (53.66 करोड़ रुपये) हो गया. प्रीव्यू को हटाने पर इसके कलेक्शन में 32 परसेंट की गिरावट आई. यूनिवर्सल की कॉन्सर्ट फिल्म जॉर्ज माइकल: द फेथ टूर £1.02 मिलियन (12.70 करोड़ रुपये) के साथ पांचवें स्थान पर रही. A24 की प्राइमटाइम, जिसमें रॉबर्ट पैटिनसन ने एक्टिंग की थी और लांस ओपेनहेम ने डायरेक्ट किया था, अपने दूसरे वीकेंड में £843,456 के साथ छठे स्थान पर रही. अब इसकी कुल कमाई £3.48 मिलियन (लगभग 43.32 करोड़ रुपये) हो गई है.