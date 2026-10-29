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पाकिस्तान में 'रामायण' की धूम: कराची में गूंजा जय श्रीराम, रणबीर-साई पल्लवी और यश के लगे पोस्टर, ऑस्कर की जताई गई उम्मीद

'रामायण' ( Poster )

हैदराबाद: नितेश तिवारी की 'रामायण' निस्संदेह इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. भारत में दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं, लेकिन नमित मल्होत्रा ​​के प्रोडक्शन की यह फिल्म पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी काफी चर्चा बटोर रही है. पाकिस्तान के कराची शहर के एक यूट्यूबर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पाकिस्तानी हिंदू समुदाय के लोग 'रामायण' का जश्न मनाते और फिल्म के लिए उत्साह जताते हुए दिखाई दे रहे हैं. यूट्यूबर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लोग रणबीर, साईं और नितेश को 'रामायण' के लिए शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कराची के एक मंदिर में 'रामायण' का पोस्टर भी लगाया है. पोस्टर में फिल्म के लीड स्टार्स रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश हैं, जो भगवान राम, सीता और रावण का रोल कर रहे हैं.

लोग फिल्म के लिए खुशी मनाते और अपनी शुभकामनाएं भेजते भी दिख रहे हैं. वहीं, लोग जय श्रीराम के नारे लगाते हुए भी दिख रहे हैं. तो कुछ यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को अगले साल ऑस्कर मिले. चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन की वजह से पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों की रिलीज पर बैन लगा दिया गया है. इसलिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि रामायण को पड़ोसी देश में रिलीज किया जाएगा या नहीं.