पाकिस्तान में 'रामायण' की धूम: कराची में गूंजा जय श्रीराम, रणबीर-साई पल्लवी और यश के लगे पोस्टर, ऑस्कर की जताई गई उम्मीद
सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान में 'रामायण' का बज साफ देखा जा सकता है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 3:48 PM IST
हैदराबाद: नितेश तिवारी की 'रामायण' निस्संदेह इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. भारत में दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं, लेकिन नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन की यह फिल्म पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी काफी चर्चा बटोर रही है. पाकिस्तान के कराची शहर के एक यूट्यूबर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पाकिस्तानी हिंदू समुदाय के लोग 'रामायण' का जश्न मनाते और फिल्म के लिए उत्साह जताते हुए दिखाई दे रहे हैं. यूट्यूबर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.
वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लोग रणबीर, साईं और नितेश को 'रामायण' के लिए शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कराची के एक मंदिर में 'रामायण' का पोस्टर भी लगाया है. पोस्टर में फिल्म के लीड स्टार्स रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश हैं, जो भगवान राम, सीता और रावण का रोल कर रहे हैं.
लोग फिल्म के लिए खुशी मनाते और अपनी शुभकामनाएं भेजते भी दिख रहे हैं. वहीं, लोग जय श्रीराम के नारे लगाते हुए भी दिख रहे हैं. तो कुछ यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म को अगले साल ऑस्कर मिले.
Hindus from Pakistan are celebrating the arrival of Ramayana in Karachi, Also Requesting the makers to release the movie in their country. Jai Shree Ram chants all over🤯🤯 https://t.co/4V5bSCMIwY— KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) October 29, 2026
चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन की वजह से पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों की रिलीज पर बैन लगा दिया गया है. इसलिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि रामायण को पड़ोसी देश में रिलीज किया जाएगा या नहीं.
हाल ही में, रामायण के मेकर्स ने लॉस एंजिल्स में फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर रखा था, जिसके बाद दर्शकों ने फिल्म के अपने रिव्यू शेयर किए. रामायण को ज्यादातर पॉजिटिव रिएक्शन मिले हैं, दर्शकों ने इसके स्केल, विज़ुअल इफेक्ट्स, इमोशनल मोमेंट्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ की है. रिपोर्ट के मुताबिक, रामायण अपने ओपनिंग डे पर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है.
रामायण दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट इसी साल 5 नवंबर को रिलीज होगा. वहीं, दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा. हालांकि, खबर है कि इसे 2028 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
नितेश तिवारी की निर्देशित और नमित मल्होत्रा की प्रोड्यूस की गई यह पौराणिक फिल्म वाल्मीकि की 'रामायण' पर आधारित है. इसमें शानदार कलाकारों की टोली है, जिसमें भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, सीता के रूप में साई पल्लवी और रावण के रूप में यश शामिल हैं. इनके अलावा, फिल्म में सनी देओल, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय और अनुपम खेर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.