रामायण बॉक्स ऑफिस: 1200 करोड़ लोडिंग..., 9 दिनों में कमाए 1,110 करोड़ रु, Children's Day पर करेगी बंपर कलेक्शन
रामायण ने 9 दिनों की कमाई से किन-किन फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, खबर के अंदर जानें.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 10:08 AM IST
हैदराबाद: डायरेक्टर नितेश तिवारी की एपिक ड्रामा, रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड दुनियाभर में खूब पसंद की जा रही है. रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म ने महज 8 दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये कमाकर दुनिया को चौंका दिया है. 1000 करोड़ रुपये कमाते ही रामायण ने इंडियन सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों को कमाई में पीछे छोड़ दिया है. रामायण का कलेक्शन अब 2000 करोड़ रुपये की ओर तेजी से बढ़ रहा है. वहीं, फिल्म ने अपनी रिलीज के 9 दिन पूरे कर लिए हैं और आज फिल्म 10वें दिन में चल रही है. शनिवार और रविवार रामायण के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं, क्योंकि शनिवार को फिल्म की कमाई में सुबह-सुबह 5 करोड़ रुपये तक हो गई है.
9वें दिन कितना हुआ रामायण का कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसा, रामायण ने नौवें दिन 10.6 फीसदी गिरावट के साथ 47.85 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया है. वहीं, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 57.15 करोड़ रुपये का हुआ है. रामायण के नौवें दिन 22,993 शो चले थे, जिससे उसका घरेलू नेट कलेक्शन 617.18 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 737.78 करोड़ रुपये हो गया है. नौवें दिन रामायण ने हिंदी भाषा में 4.73 करोड़ रुपये और कन्नड़ में 3.80 करोड़ रुपये कमाए थे.
रामयाण का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
रामायण ने 9वें दिन ओवरसीज से 25 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिससे फिल्म का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 378.50 करोड़ रुपये हो और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,110.70 करोड़ रुपये हो गया है.
कल्कि 2898 एडी समेत टूटा इन फिल्मों का रिकॉर्ड
रामायण ने 9वें दिन की कमाई से बाहुबली स्टार प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कल्कि 2898 एडी ने वर्ल्डवाइड 1042.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. आज शनिवार के कलेक्शन से रामायण शाहरुख खान की सबसे कमाऊ फिल्म जवान (1160 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड दिन में ही तोड़ देगी.
रामायण 10वें दिन करेगी धमाल
बता दें, आज शनिवार 10वें दिन रामायण धमाल करने जा रही है. फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 4.73 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. सुबह के कलेक्शन को देखकर कहा जा सकता है कि शनिवार को रामायण के दैनिक कलेक्शन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज होने वाली है. फिल्म 50 करोड़ रुपये आसानी से कमाती नजर आ रही है. इसी के साथ फिल्म भारत में 650 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 1200 करोड़ रुपये कमाने जा रही है.
रामायण के बारे में
दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने फिल्म रामायण का निर्देशन किया है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण, साई पल्लवी सीता और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म को नमित मल्होत्रा और यश ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये है.