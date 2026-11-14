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रामायण बॉक्स ऑफिस: 1200 करोड़ लोडिंग..., 9 दिनों में कमाए 1,110 करोड़ रु, Children's Day पर करेगी बंपर कलेक्शन

रामायण बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: डायरेक्टर नितेश तिवारी की एपिक ड्रामा, रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड दुनियाभर में खूब पसंद की जा रही है. रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म ने महज 8 दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये कमाकर दुनिया को चौंका दिया है. 1000 करोड़ रुपये कमाते ही रामायण ने इंडियन सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों को कमाई में पीछे छोड़ दिया है. रामायण का कलेक्शन अब 2000 करोड़ रुपये की ओर तेजी से बढ़ रहा है. वहीं, फिल्म ने अपनी रिलीज के 9 दिन पूरे कर लिए हैं और आज फिल्म 10वें दिन में चल रही है. शनिवार और रविवार रामायण के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं, क्योंकि शनिवार को फिल्म की कमाई में सुबह-सुबह 5 करोड़ रुपये तक हो गई है.

9वें दिन कितना हुआ रामायण का कलेक्शन