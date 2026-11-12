रामायण बॉक्स ऑफिस: पहल हफ्ते वर्ल्डवाइड कमाए 934 करोड़, भारत में 500 करोड़ का आंकड़ा पार, 8वें दिन 1000 करोड़ी क्लब में एंट्री पक्की
रामायण रणबीर कपूर के अब तक के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. इसने एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 10:09 AM IST
हैदराबाद: रामायण ने बीती 11 नवंबर को अपनी रिलीज का पहला हफ्ता पूरा कर लिया है. रामायण बीती 5 नवंबर को रिलीज हुई थी. आज 12 नवंबर को रणबीर कपूर और रॉकिंग स्टार यश स्टारर माइथोलॉजी एपिक फिल्म अपनी रिलीज के 8वें दिन में आ गई है. रामायण की कमाई दिवाली के बाद अचानक बढ़ी और अब थोड़ी कम होती जा रही है. भाईदूज के मौके पर भी फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है. बावजूद इसके फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों को धूल चटा दी है. रामायण से रणबीर कपूर अपनी सबसे कमाऊ फिल्म एनिमल के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. साथ ही बाहुबली को भी पटखनी दी है. चलिए जानते हैं 11वें दि रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल किया है और 8वें दिन क्या धमाका करने जा रही है.
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7
सैकनिल्क के अनुसार, रामायण ने सातवें दिन भारत में 27,239 शोज से 70.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसमें फिल्म ने सबसे ज्यादा हिंदी में 58 करोड़ रुपये कमाए हैं. कन्नड़ में 4.50 करोड़ रुपये, मलयालम में 2.75 करोड़ रुपये, तेलुगु में 2.75 करोड़ रुपये, और तमिल में 2.65 करोड़ रुपये की कमाई की है. सातवें दिन की कमाई में 24.9 की गिरावट दर्ज हुई है. वहीं, खबर लिखे जाने तक रामायण ने 8वें दिन 3 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है.
रामायण का 8 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
भारत में : 614.48 करोड़ रुपये (ग्रॉस)
भारत में : 514.01 करोड़ रुपये (नेट)
विदेशों में : 323.50 करोड़ रुपये (ग्रॉस)
वर्ल्डवाइड : 934.55 करोड़ रुपये (ग्रॉस)
भाईदूज की छुट्टी का मिला फायदा
बता दें, बीती 11 नवंबर को उत्तर भारत में भाई दूज का त्योहार सेलिब्रेट किया. बावजूद इसके फिल्म की कमाई में ज्यादा उछाल तो नहीं आया, लेकिन थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज हुई, लेकिन आने वाले वीकेंड में रामायण 1500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने जा रही है.
रामायण का डे वाइज कलेक्शन (इंडिया नेट-सैकनिल्क)
पहला दिन, गुरुवार: 64.85 करोड़ रुपये
दूसरा दिन, शुक्रवार: 48.05 करोड़ रुपये
तीसरा दिन, शनिवार: 69.80 करोड़ रुपये
चौथा दिन, रविवार: 56.15 करोड़ रुपये
पांचवां दिन, सोमवार: 107.50 करोड़ रुपये
छठा दिन, मंगलवार- 94.10 करोड़ रुपये
सातवां दिन, बुधवार- 70.65 करोड़ रुपये
एडवांस बुकिंग डे 8
'रामायण' के 8वें दिन (गुरुवार, 12 नवंबर) की कुल कमाई में हिंदी का हिस्सा 77% रहा (20,233 शो से 20.44 करोड़ रुपये), स्टैंडर्ड 3D शो से 14.06 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जबकि स्टैंडर्ड 2D शो से 8.97 करोड़ रुपये मिले. प्रीमियम फॉर्मेट (IMAX, 4DX, डॉल्बी, ICE, EPIQ) का कुल कमाई में 13% हिस्सा 3.56 करोड़ रुपये रहा, जो कुल शो का 2% है.
एनिमल और बाहुबली 2 तोड़ा रिकॉर्ड
रामायण साल 2026 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. हालिया रिलीज रजनीकांत स्टारर फिल्म जेलर 2 ने वर्ल्डवाइड 821 करोड़ रुपये का कारोबार किया था और रामायण ने जेलर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 823 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया. फिल्म ने एनिमल (917 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसी के साथ रामायण रणबीर कपूर क करियर की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. अब फिल्म सिर्फ धुरंधर 2 से पीछे है, जिसने 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था.
टॉप 10 फिल्में (डोमेस्टिक-हिंदी वर्जन)
- धुरंधर 2 - 1186.32 करोड़ रुपये
- धुरंधर- 894.49 करोड़ रुपये
- पुष्पा 2 (हिन्दी)- 836.09 करोड़ रुपये
- जवान- 640.42 करोड़ रुपये
- स्त्री 2 - 627.5 करोड़ रुपये
- छावा - 615.39 करोड़ रुपये
- एनिमल- 554 करोड़ रुपये
- पठान- 543.22 करोड़ रुपये
- गदर 2- 525.5 करोड़ रुपये
- रामायण- 514. 01 करोड़ रुपये
- बाहुबली 2- 511 करोड़ रुपये