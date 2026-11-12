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रामायण बॉक्स ऑफिस: पहल हफ्ते वर्ल्डवाइड कमाए 934 करोड़, भारत में 500 करोड़ का आंकड़ा पार, 8वें दिन 1000 करोड़ी क्लब में एंट्री पक्की

रामायण बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: रामायण ने बीती 11 नवंबर को अपनी रिलीज का पहला हफ्ता पूरा कर लिया है. रामायण बीती 5 नवंबर को रिलीज हुई थी. आज 12 नवंबर को रणबीर कपूर और रॉकिंग स्टार यश स्टारर माइथोलॉजी एपिक फिल्म अपनी रिलीज के 8वें दिन में आ गई है. रामायण की कमाई दिवाली के बाद अचानक बढ़ी और अब थोड़ी कम होती जा रही है. भाईदूज के मौके पर भी फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है. बावजूद इसके फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों को धूल चटा दी है. रामायण से रणबीर कपूर अपनी सबसे कमाऊ फिल्म एनिमल के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. साथ ही बाहुबली को भी पटखनी दी है. चलिए जानते हैं 11वें दि रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल किया है और 8वें दिन क्या धमाका करने जा रही है.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7

सैकनिल्क के अनुसार, रामायण ने सातवें दिन भारत में 27,239 शोज से 70.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसमें फिल्म ने सबसे ज्यादा हिंदी में 58 करोड़ रुपये कमाए हैं. कन्नड़ में 4.50 करोड़ रुपये, मलयालम में 2.75 करोड़ रुपये, तेलुगु में 2.75 करोड़ रुपये, और तमिल में 2.65 करोड़ रुपये की कमाई की है. सातवें दिन की कमाई में 24.9 की गिरावट दर्ज हुई है. वहीं, खबर लिखे जाने तक रामायण ने 8वें दिन 3 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. रामायण का 8 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भारत में : 614.48 करोड़ रुपये (ग्रॉस) भारत में : 514.01 करोड़ रुपये (नेट) विदेशों में : 323.50 करोड़ रुपये (ग्रॉस) वर्ल्डवाइड : 934.55 करोड़ रुपये (ग्रॉस) भाईदूज की छुट्टी का मिला फायदा बता दें, बीती 11 नवंबर को उत्तर भारत में भाई दूज का त्योहार सेलिब्रेट किया. बावजूद इसके फिल्म की कमाई में ज्यादा उछाल तो नहीं आया, लेकिन थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज हुई, लेकिन आने वाले वीकेंड में रामायण 1500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने जा रही है. रामायण का डे वाइज कलेक्शन (इंडिया नेट-सैकनिल्क) पहला दिन, गुरुवार: 64.85 करोड़ रुपये