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रामायण रिकॉर्ड्स: 'धुरंधर 2', 'हनुमान अंश' और 'दृश्यम 3' को किया पस्त, 5 दिनों की कमाई से बने ये कीर्तिमान, 'किंग' भेदेगी किला?

रामायण बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ( Film Poster/ETV Bharat )

हैदराबाद: रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के 5 दिन पूरे कर लिए हैं और आज 10 नवंबर को अपनी रिलीज के छठवें दिन में चल रही है. रामायण ने पांचवें दिन यानी पहले सोमवार को भारत में 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक किसी भी फिल्म ने पहले सोमवार को इतनी कमाई नहीं की है. रामायण के लिए अब तक का यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिके रहने वाला है. चलिए जानते हैं मंडे टेस्ट में 100 करोड़ रुपये कमाने के अलावा फिल्म ने क्या-क्या रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.

मंडे टेस्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में (इंडिया नेट-सैकनिल्क)

• रामायण : 107 करोड़ रुपये • बाहुबली 2 : 80 करोड़ रुपये • पुष्पा 2 : 66 करोड़ रुपये • धुरंधर 2 : 64 करोड़ रुपये • टाइगर 3: 59.25 करोड़ रुपये • बॉर्डर 2 : 59 करोड़ रुपये बनी 2026 की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म मौजूदा साल में सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में रामायण तीसरे नंबर पर आ गई है. इसमें फिल्म ने टॉक्सिक (320 करोड़ रुपये), मिर्जापुर द मूवी (325 करोड़ रुपये), बेथलहम कुडुम्बा यूनिट (330 करोड़ रुपये), हनुमान अंश (440. 76 करोड़ रुपये), बॉर्डर 2 (464.50 करोड़ रुपये), और दृश्यम 3 (573.26 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है. वहीं, अब मौजूदा साल की सबसे कमाऊ फिल्मों में धुरंधर 2 (1852 करोड़ रुपये) और जेलर 2 (821 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ना बाकी रह गया है. भारत की 21वीं सबसे कमाऊ फिल्म रामायण वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भारत की 21वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. इसमें रामायण ने 600 करोडडी क्लब में सुल्तान (615.71 करोड़ रुपये), सालार पार्ट 1 (614 करोड़ रुपये), जेलर (605 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सैकनिल्क के अनुसार रामायण ने 5 दिनों में 663 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. रामायण बॉलीवुड की 15वीं सबसे कमाऊ फिल्म भी बन गई है. रणबीर की सबसे कमाऊ फिल्में एनिमल (2023) – 917 - ₹918 करोड़ रुपये • रामयाण (2026)- 663 करोड़ रुपये