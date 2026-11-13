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'रामायण' बनी रणबीर कपूर की पहली 1000 करोड़ी फिल्म, 8 दिनों में बना डाले बॉक्स ऑफिस पर ये रिकॉर्ड्स, जानें 9वें दिन का हाल

'रामायण' रणबीर कपूर ( Film POSTER )

हैदराबाद: रामायण ने वो मुकाम हासिल कर लिया है, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम फिल्मों को है. रामायण ने महज 8 दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ी क्लब में एंट्री कर ली है. रामायण सबसे तेज 1000 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. इसमें पुष्पा 2 और धुरंधर 2 ही आगे है. रामायण इंडियन सिनेमा की 11वीं फिल्म बन गई है, जिसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का कलेक्शन क्रॉस किया है. रामायण आज अपनी रिलीज के 9वें दिन में चल रही है और फिल्म ने 8वें दिन अपनी कमाई से भारत में हाफ सेंचुरी लगाई है. चलिए जानते हैं 1000 करोड़ रुपये कमाने के साथ-साथ रामायण ने क्या-क्या उपलब्धि अपने नाम की है.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9

रामायण ने आज 13 नवंबर को खबर लिखे जाने तक भारत में 2.28 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. इसमें सबसे ज्यादा 1.82 करोड़ रुये हिंदी भाषा में कमाए हैं. फिल्म ने आठवें दिन 24 फीसदी की गिरावट के साथ देशभर में 24,042 शोज से 53.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें हिंदी भाषा का कलेक्शन 43 करोड़ रुपये है. इसी के साथ फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 566.88 करोड़ रुपये और ग्रॉस 677.74 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1033.55 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म ने आठवें दिन ओवरसीज से 25 करोड़ रुपये का कारोबार किया और कुल ओवरसीज कलेक्शन 358.50 करोड़ रुपये हुआ. 1000 करोड़ी रामायण के रिकॉर्ड रणबीर कपूर के लिए रामायण पहली 1000 करोड़ी फिल्म है.

रामायण रणबीर कपूर की अब तक की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है.

रणबीर कपूर की पिछली सबसे कमाऊ फिल्म एनिमल (917 करोड़ रुपये) थी

रामायण इंडियन सिनेमा की 11वीं 1000 करोड़ी फिल्म बन गई है.

रामायण तीसरी सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म है. इसने 8 दिनों में 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं.

पुष्पा 2 ने (6 दिनों) और धुरंधर 2 ने (7 दिनों) में यह कारनामा किया था.

900 करोड़ी क्लब में रामायण ने एनिमल और बजरंगी भाईजान को पछाड़ा है.

रामायण रॉकिंग स्टार यश की केजीएफ 2 के बाद दूसरी 1000 करोड़ी फिल्म है.

रामायण डायरेक्टर नितेश तिवारी की दूसरी 1000 करोड़ी फिल्म है.

नितेश तिवारी की सबसे कमाऊ फिल्म दंगल (2070 करोड़ रुयपे) है.

दंगल इंडिया की अब तक की सबसे कमाऊ फिल्म है. हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में 1 धुरंधर 2 (2026)- 1186.32 करोड़ रु 2 धुरंधर (2025) 894.49 करोड़ रुपये 3 पुष्पा 2 (हिन्दी) 2024 836.09 करोड़ रुपये 4 जवान 2023 640.42 करोड़ रुपये 5 स्त्री 2 2024 627.5 करोड़ रुपये 6 छावा 2025 615.39 करोड़ रुपये 7 पशु 2023 554- करोड़ रुपये 8 पठान 2023 543.22- करोड़ रुपये 9 रामायण 2026 527.91- करोड़ रुपये.... कमाई जारी 10 गदर 2 2023 525.5- करोड़ रुपये 11 बाहुबली 2: द कन्क्लूजन (हिंदी) 2017 511- करोड़ रुपये 12 केजीएफ चैप्टर 2 (हिंदी) 2022 434.62 - करोड़ रुपये 13 दंगल 2016 387.39 - करोड़ रुपये 14 दृश्यम 3 2026 380.45 - करोड़ रुपये 15 बॉर्डर 2 2026 362.76 - करोड़ रुपये 16 हनुमान अंश 2026 343.11 - करोड़ रुपये 17 संजू 2018 341.22 - करोड़ रुपये 18 पीके 2014 339.5- करोड़ रुपये