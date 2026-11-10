रामायण बॉक्स ऑफिस: रणबीर कपूर की फिल्म ने रचा इतिहास, मंडे टेस्ट में 100 करोड़ रु कमाने वाली बनी पहली फिल्म
इंडियन सिनेमा के इतिहास में आज तक किसी भी फिल्म ने मंडे टेस्ट में 100 करोड़ रुपये का कारोबार नहीं किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 10:14 AM IST
हैदराबाद: रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. रामायण ने अपने पहले सोमवार को भारत में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाकर नया कीर्तिमान बनाया हैं. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक कोई भी फिल्म अपने मंडे टेस्ट में भारत में 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन नहीं कर पाई है. भारत में धुरंधर 2 ने भी 65 करोड़ रुपये कमाए थे और रामायण ने इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए फतेह हासिल की है. फिल्म ने मंडे की कमाई से अपना वर्ल्डवाइड कलेक्शन 600 करोड़ रुपये से पार कर लिया है. अब फिल्म छठे दिन भी कमाई से बड़ा कारनामा करने जा रही है.
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5
सैकनिल्क के अनुसार, रामायण ने पांचवें दिन 23,211 शोज से डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 107.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म ने हिंदी भाषा में 19786 शोज से 87.25 करोड़ रुपये, कन्नड़ के 908 शोज से 7.50 करोड़ रुपये, तेलुगु के 1606 शोज से 6 करोड़ रुपये, तमिल के 826 शोज से 4 करोड़ रुपये और मलयालम के 785 शोज से 2.75 करोड़ रुपये कमाए हैं. इससे रामायण का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 413.90 करोड़ रुपये हुआ है. वहीं, नेट इंडिया कलेक्शन 346.35 रुपये हो गया है. ओवरसीज से फिल्म ने 250 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. मेकर्स के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 663.90 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं.
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6
रामायण ने खबर लिखे जाने तक 5890 शोज के लिए 12.30 करोड़ रुयपे कमा लिए हैं. फिल्म ने हिंदी शो में सबसे ज्यादा 9.66 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. आज फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन करती दिख रही हैं. आज फिल्म अपने छठे दिन में भी कमाल करती दिख रही है.
बता दें, रामायण को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. इससे पहले उन्होंने फिल्म दंगल भी दी थी, जो इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे कमाऊ फिल्म है. बीते 10 साल से इस फिल्म का रिकॉर्ड नहीं टूटा है. नमिता मल्होत्रा और यश इस फिल्म के निर्माता हैं. फिल्म में रणबीर कपूर ने राम, यश ने रावण, रवि दुबे ने लक्ष्मण और साई पल्लवी ने सीता की किरदार निभाया है.