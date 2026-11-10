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रामायण बॉक्स ऑफिस: रणबीर कपूर की फिल्म ने रचा इतिहास, मंडे टेस्ट में 100 करोड़ रु कमाने वाली बनी पहली फिल्म

रामायण बॉक्स ऑफिस ( Poster )

हैदराबाद: रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. रामायण ने अपने पहले सोमवार को भारत में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाकर नया कीर्तिमान बनाया हैं. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक कोई भी फिल्म अपने मंडे टेस्ट में भारत में 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन नहीं कर पाई है. भारत में धुरंधर 2 ने भी 65 करोड़ रुपये कमाए थे और रामायण ने इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए फतेह हासिल की है. फिल्म ने मंडे की कमाई से अपना वर्ल्डवाइड कलेक्शन 600 करोड़ रुपये से पार कर लिया है. अब फिल्म छठे दिन भी कमाई से बड़ा कारनामा करने जा रही है.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5