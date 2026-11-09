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रामायण बॉक्स ऑफिस: 4 दिनों में ही 500 करोड़ का आंकड़ा पार, 'धुरंधर' से निकली आगे, 'आदिपुरुष' को भी पछाड़ा

हैदराबाद: रणबीर कपूर और यश स्टारर माइथोलॉजी फिल्म रामायण ने अपना पहला और ओपनिंग वीकेंड पूरा कर लिया है. बीती 5 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म रामायण को चार दिनों का वीकेंड मिला. इसमें फिल्म ने वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. साथ ही उसने सबसे तेज 500 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में जगह बना ली है.

रामायण के साथ दिक्कत इसकी ओवरसीज कमाई रही है. सोनी पिक्चर्स ने फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया, इसे दुनिया भर में 59,000 स्क्रीन पर रिलीज किया, जो किसी भी बड़ी इंडियन रिलीज से लगभग छह गुना ज़्यादा है. फिर भी फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में 12.2 मिलियन डॉलर की ओपनिंग की और दूसरे मार्केट में मुश्किल से 11 मिलियन डॉलर पार किए. इससे भी फिल्म को अपने पहले चार दिनों में इंटरनेशनल लेवल पर 23.7 मिलियन डॉलर की कमाई हुई. रामायण ने अब ग्लोबली 507 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

रामायण ने 64.85 करोड़ रुपये से भारत में खाता खोला. इसके बाद शुक्रवार को 48.05 करोड़ रुपये, शनिवार को 69.80 करोड़ रुपये और दिवाली वाले दिन 56.15 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, खबर लिखे जाने तक फिल्म ने 17.37 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसी के साथ फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 256.22 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

सबसे तेज 500 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्मों की इस लिस्ट में पुष्पा 2, धुरंधर 2 और बाहुबली 2 सबसे आगे है, जिन्होंने महज 3 दिनों में वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, अब रामायण ने आरआरआर, केजीएफ 2 और जवान की तरह महज 4 दिनों में 500 करोड़ रुपये कमाने का कारनाम किया है. इस लिस्ट में रामायण ने पठान (5 दिन) को पछाड़ दिया है. वहीं, धुरंधर ने 6 दिनों में यह आंकड़ा पार किया था.

रामायण ने आदिपुरुष को पीछे छोड़ा

रामायण वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले तीन दिनों में वाल्मीकि के महाकाव्य के अन्य हालिया बड़े बजट के वर्जन आदिपुरुष से पिछड़ गई थी, लेकिन सच यह है कि रामायण ने रविवार को अपनी स्पीड बनाए रखी, जबकि आदिपुरुष अपने चौथे दिन अपनी आलोचना के कारण क्रैश हो गई, जिसने बाजी पलट दी. चौथे दिन, रामायण ने 400-करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये के आंकड़े को आसनी पार कर लिया. इसके विपरीत, आदिपुरुष ने अपने चौथे दिन 20 करोड़ रुपये से कम की कमाई की थी. वास्तव में, बम्पर शुरुआत के बाद, प्रभास-स्टारर ने अपने बजट से काफी कम, 393 करोड़ रुपये की वैश्विक अंतिम कमाई के साथ अपनी दुकान बंद कर दी थी. रामायण ने केवल चार दिनों में अपने लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर लिया है. दिवाली के बाद की छुट्टियों को देखते हुए, फिल्म का कलेक्शन अब वास्तव में बढ़ने की उम्मीद है.

रामायण के बारे में सब कुछ

नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर रामायण बनाई है. यह दो पार्ट वाली फिल्म का पहला पार्ट है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण बने हैं. पहला पार्ट बीती 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज हुआ है, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में रिलीज होगा.