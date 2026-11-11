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रामायण बॉक्स ऑफिस: भाई दूज का मिलेगा फायदा, 6 दिनों में 823 करोड़ रुपये, 'जेलर 2' का टूटा रिकॉर्ड, 7वें दिन भी जलवा जारी, अब 1000 करोड़ दूर नहीं

रामायण बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हुंकार भर ली है. दिवाली के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का ढेर लगा दिया है. फिल्म ने दिवाली के बाद दो दिनों में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है. वहीं, रामायण ने 5वें दिन भारत में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था और अब छठे दिन भी फिल्म ने तकरीबन 100 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. बीती 10 नवंबर को फिल्म ने कमाई का अंबार लगा दिया. इससे फिल्म डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन क्रॉस कर चुकी है और वर्ल्डवाइड 800 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है. इसी के साथ फिल्म ने रजनीकांत की जेलर 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वहीं, आज 11 नवंबर को फिल्म को रामायण अपना ओपनिंक वीक पूरा करने जा रही है. आज भी फिल्म मोटा कलेक्शन करने जा रही है. चलिए जानते हैं आखिर रामायण का 6 दिनों का कलेक्शन कहां तक पहुंचा है.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

सबसे पहले बात करते हैं दिवाली (8 नवंबर) पर रामायण ने लोगों के त्योहार मनाने में बिजी होने के चलते सिर्फ 56.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसके बाद फिल्म ने दिवाली के अगले दिन कई जगहों पर सरकारी छुट्टी होने के चलते लोगों ने रामायण देखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि फिल्म अपने पहले सोमवार 107 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन कर डाला. भारतीय सिनेमा में आज तक कोई भी फिल्म पहले सोमवार को 100 करोड़ का आंकाड़ा नहीं छू पाई है. वहीं, 107 करोड़ रुपये के दैनिक कलेक्शन का फायदा रामायण को छठे दिन भी मिला और फिल्म ने 94.10 करोड़ रुपये का बिजनेस कर दिया. फिल्म की कमाई में 12.5 फीसदी गिरावट तय की, लेकिन 94 करोड़ रुपये का दैनिक कलेक्शन कम नहीं होता है. खासकर तब जब फिल्म अपना पहला वीकेंड पूरा कर चुकी हो. भाईदूज की छुट्टी का मिला फायदा बता दें, सोमवार को छुट्टी थी और इससे रामायण को फायदा बड़ा मिला. यही कारण है कि रामायण ने सिंगल डे में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. वहीं, मंगलवार को हल्की 12.50 फीसदी की गिरावट के साथ फिल्म ने 94 करोड़ रुपये का बिजनेस किया, जो कि एक शानदार कलेक्शन लिस्ट में आता है. अब 7वें दिन रामायण को भाईदूज का पूरा फायदा मिलने जा रहा है और फिल्म फिर झोली भरकर कमाने जा रही है. अब फिल्म 1000 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही है. रामायण का डे वाइज कलेक्शन (इंडिया नेट-सैकनिल्क) पहला दिन, गुरुवार: 64.85 करोड़ रुपये दूसरा दिन, शुक्रवार: 48.05 करोड़ रुपये तीसरा दिन, शनिवार: 69.80 करोड़ रुपये चौथा दिन, रविवार: 56.15 करोड़ रुपये पांचवां दिन, सोमवार: 107.50 करोड़ रुपये छठा दिन, मंगलवार- 94.10 करोड़ रुपये रामायण का 7 दिनों का कुल कलेक्शन